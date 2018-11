Ellas van a recibir un tratamiento similar a quien hace una fertilización in vitro. Van a ser estimulada hormonalmente. Puede ser con pastillas, inyecciones o una combinación de ambas. Las inyecciones son subcutáneas y se las aplica la misma mujer todos los días durante ocho a diez días. "En ese tiempo se van desarrollando los folículos y cuando llegan a un tamaño coincidente con la posibilidad de recuperar óvulos maduros, se para la estimulación y 48 horas después se aspiran esos folículos", explicó el experto, quien puntualizó que "se hace en quirófano pero es una práctica no quirúrgica. Se le hace una pequeña sedación a la mujer para que no haya molestias. Ese día hace reposo relativo y al día siguiente vuelve a su vida habitual".