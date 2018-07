Por último, la hepatitis C (HCV), es un virus que cobró relevancia en el último tiempo ya que pasó de ser un agente de infección crónica y arduo de erradicar, a tratarse de una infección curable en más del 95% de los casos.



Se transmite principalmente por sangre, en pequeñas cantidades, por lesiones corto-punzantes, compartiendo elementos no esterilizados, la vía sexual no tiene gran eficacia excepto en hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), múltiples parejas sexuales o hábitos de mayor riesgo.