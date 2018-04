Y advirtió: "En un país donde las coberturas de vacunación son bajas, se genera un riesgo para quienes no pueden recibir vacunas y por lo tanto, para la salud pública. Cuando ingresa un virus a la comunidad y las personas son inmunes porque están vacunadas, el virus interrumpe su circulación, debido a que por el efecto rebaño se protege indirectamente a quienes no pueden o no han recibido la vacuna por algún motivo".