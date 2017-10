"Está demostrado que las prótesis no generan cáncer", señaló a Infobae la doctora Maria Eugenia Azar (MN 80736), mastóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología y el departamento de Mastología del Instituto Angel H. Roffo. "No hay estudios que demuestren que el diagnóstico sea más tardío en una paciente por tener prótesis mamarias. Si bien no es exactamente lo mismo -porque hay que hacer incidencias especiales por la presencia de la prótesis- no ha sido demostrado, tampoco que haya problemas en el tratamiento por la presencia de la prótesis".