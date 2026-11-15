Pastizales argentinos: el desafío de producir carne sin perder biodiversidad

En el Año Internacional de los Pastizales aseguran que la sustentabilidad de la ganadería depende, en buena medida, de la capacidad de integrar producción, conocimiento científico y conservación ambiental (Revista Chacra)

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La relación entre producción ganadera y conservación ambiental volvió a ocupar un lugar central en la agenda agropecuaria. En el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026, la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) organizaron el encuentro “Voces de los pastizales: encuentro de saberes”, donde referentes de distintas regiones analizaron alternativas para preservar estos ecosistemas sin resignar su potencial productivo. Entre las principales conclusiones surgió la necesidad de evitar el reemplazo de los pastizales naturales por otros usos del suelo y promover sistemas ganaderos compatibles con la biodiversidad.

Durante la jornada, las experiencias de las regiones Pampeana, Chaco Semiárido, NEA, Chaco Húmedo, Monte y Patagonia permitieron identificar herramientas de manejo adaptadas a cada territorio. Ajustar la carga animal, establecer períodos de descanso y flexibilizar las estrategias de pastoreo fueron algunas de las prácticas destacadas. Sebastián Fermani, director de Conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina, sostuvo: “Podemos implementar modelos productivos y conservar la naturaleza”. Además, remarcó que muchas de las herramientas necesarias ya están disponibles y que el desafío consiste en llevarlas efectivamente al territorio.

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Uno de los principales obstáculos es conseguir que el conocimiento científico se traduzca en decisiones concretas dentro de los establecimientos. Los especialistas señalaron que la adopción de prácticas sustentables depende también de las condiciones económicas y sociales de los productores, la asistencia técnica y las características particulares de cada ambiente. Fermani destacó la importancia de integrar las distintas realidades regionales: “Reunir las diferentes miradas desde una concepción federal es fundamental para discutir políticas compartidas que sean implementadas en toda Argentina”. También se planteó la necesidad de generar incentivos económicos que reconozcan a quienes producen preservando los recursos naturales.

La falta de reconocimiento social de los pastizales como ecosistemas representan un desafío, asegura Pablo Preliasco, especialista en ganadería sustentable de Fundación Vida Silvestre Argentina (Fundación Vida Silvestre)

La falta de reconocimiento social de estos ecosistemas representa otro desafío. Pablo Preliasco, especialista en ganadería sustentable de Fundación Vida Silvestre Argentina, advirtió: “Los pastizales en general tienen muy poca visibilidad, la gente no sabe lo que es un pastizal, sabe lo que es un bosque y no lo que es un pastizal”. El encuentro también puso de relieve la importancia de fortalecer la formación profesional y promover mecanismos que permitan diferenciar los productos ganaderos según sus prácticas de producción. Por su parte, la decana de FAUBA, Adriana Rodríguez, destacó la necesidad de vincular la investigación con las dimensiones sociales y culturales, mientras que Natalia Huykman, de la FAO, resaltó el aporte de estos ambientes a la seguridad alimentaria y la resiliencia climática.

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La importancia de conservar los pastizales también está relacionada con los servicios ambientales que proporcionan: contribuyen a regular el ciclo del agua, proteger los suelos, almacenar carbono y sostener una amplia diversidad de especies vegetales y animales. Augusto Mazzucco, coordinador del Programa de Desarrollo Productivo Sustentable, señaló: “En Argentina, estos ecosistemas permiten la coexistencia de la cultura, de la producción y también de la naturaleza”. Y advirtió: “Son de los ecosistemas más productivos que tenemos y los menos protegidos”. En regiones como el Chaco Semiárido, el Monte y la Patagonia, además, se remarcó que la conservación requiere contemplar cuestiones estructurales como la tenencia de la tierra, el arraigo rural y el acceso a la educación.

El intercambio dejó en evidencia que la sustentabilidad de la ganadería depende, en buena medida, de la capacidad de integrar producción, conocimiento científico y conservación ambiental. Para avanzar -aseguran- será necesario fortalecer el acompañamiento a los productores, desarrollar políticas públicas de largo plazo y establecer incentivos que reconozcan el valor de los sistemas que mantienen los ambientes naturales.

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Pastizales: ecosistemas estratégicos

Los pastizales son ecosistemas abiertos, que lejos de ser simples extensiones de tierra cubiertas de pasto, constituyen ambientes complejos que cumplen funciones fundamentales para el equilibrio ambiental y el desarrollo productivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Fundación Vida Silvestre Argentina, los pastizales y las sabanas naturales son ecosistemas abiertos dominados por vegetación herbácea, principalmente gramíneas, y con escasa presencia de árboles. Lejos de ser simples extensiones de tierra cubiertas de pasto, constituyen ambientes complejos que cumplen funciones fundamentales para el equilibrio ambiental y el desarrollo productivo.

En la Argentina ocupan más de la mitad del territorio nacional y se distribuyen en regiones como las Pampas, Campos y Malezales, el Espinal y el Chaco Húmedo. Además de sostener la ganadería extensiva y contribuir a la producción de alimentos, cumplen un papel clave en la regulación de los recursos hídricos y del clima, el almacenamiento de carbono —especialmente en sus raíces y suelos— y la protección de los terrenos frente a la erosión. También albergan una biodiversidad propia, con especies nativas como el venado de las pampas, cuya supervivencia se encuentra amenazada.

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Pese a su importancia ambiental y económica, menos del 4% de los pastizales argentinos cuenta con alguna categoría de protección, una situación que refuerza la necesidad de avanzar en estrategias de conservación y manejo sostenible. Desde Fundación Vida Silvestre Argentina destacan que proteger estos ambientes no significa excluir la actividad agropecuaria, sino promover sistemas productivos que puedan desarrollarse en armonía con la naturaleza. En ese sentido, la ganadería regenerativa y las prácticas de manejo adaptadas a cada territorio representan alternativas para conservar la vegetación nativa, recuperar la salud de los suelos y mantener los servicios ecosistémicos.