Chacra y Campo

Pastizales argentinos: el desafío de producir carne sin perder biodiversidad

El manejo del rodeo, los incentivos productivos y las políticas públicas aparecen como factores centrales para proteger estos ambientes

Ganadería en pastizales
En el Año Internacional de los Pastizales aseguran que la sustentabilidad de la ganadería depende, en buena medida, de la capacidad de integrar producción, conocimiento científico y conservación ambiental (Revista Chacra)
Guardar

La relación entre producción ganadera y conservación ambiental volvió a ocupar un lugar central en la agenda agropecuaria. En el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026, la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) organizaron el encuentro “Voces de los pastizales: encuentro de saberes”, donde referentes de distintas regiones analizaron alternativas para preservar estos ecosistemas sin resignar su potencial productivo. Entre las principales conclusiones surgió la necesidad de evitar el reemplazo de los pastizales naturales por otros usos del suelo y promover sistemas ganaderos compatibles con la biodiversidad.

Durante la jornada, las experiencias de las regiones Pampeana, Chaco Semiárido, NEA, Chaco Húmedo, Monte y Patagonia permitieron identificar herramientas de manejo adaptadas a cada territorio. Ajustar la carga animal, establecer períodos de descanso y flexibilizar las estrategias de pastoreo fueron algunas de las prácticas destacadas. Sebastián Fermani, director de Conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina, sostuvo: “Podemos implementar modelos productivos y conservar la naturaleza”. Además, remarcó que muchas de las herramientas necesarias ya están disponibles y que el desafío consiste en llevarlas efectivamente al territorio.

PUBLICIDAD

Uno de los principales obstáculos es conseguir que el conocimiento científico se traduzca en decisiones concretas dentro de los establecimientos. Los especialistas señalaron que la adopción de prácticas sustentables depende también de las condiciones económicas y sociales de los productores, la asistencia técnica y las características particulares de cada ambiente. Fermani destacó la importancia de integrar las distintas realidades regionales: “Reunir las diferentes miradas desde una concepción federal es fundamental para discutir políticas compartidas que sean implementadas en toda Argentina”. También se planteó la necesidad de generar incentivos económicos que reconozcan a quienes producen preservando los recursos naturales.

Pastizales en Argentina
La falta de reconocimiento social de los pastizales como ecosistemas representan un desafío, asegura Pablo Preliasco, especialista en ganadería sustentable de Fundación Vida Silvestre Argentina (Fundación Vida Silvestre)

La falta de reconocimiento social de estos ecosistemas representa otro desafío. Pablo Preliasco, especialista en ganadería sustentable de Fundación Vida Silvestre Argentina, advirtió: “Los pastizales en general tienen muy poca visibilidad, la gente no sabe lo que es un pastizal, sabe lo que es un bosque y no lo que es un pastizal”. El encuentro también puso de relieve la importancia de fortalecer la formación profesional y promover mecanismos que permitan diferenciar los productos ganaderos según sus prácticas de producción. Por su parte, la decana de FAUBA, Adriana Rodríguez, destacó la necesidad de vincular la investigación con las dimensiones sociales y culturales, mientras que Natalia Huykman, de la FAO, resaltó el aporte de estos ambientes a la seguridad alimentaria y la resiliencia climática.

PUBLICIDAD

La importancia de conservar los pastizales también está relacionada con los servicios ambientales que proporcionan: contribuyen a regular el ciclo del agua, proteger los suelos, almacenar carbono y sostener una amplia diversidad de especies vegetales y animales. Augusto Mazzucco, coordinador del Programa de Desarrollo Productivo Sustentable, señaló: “En Argentina, estos ecosistemas permiten la coexistencia de la cultura, de la producción y también de la naturaleza”. Y advirtió: “Son de los ecosistemas más productivos que tenemos y los menos protegidos”. En regiones como el Chaco Semiárido, el Monte y la Patagonia, además, se remarcó que la conservación requiere contemplar cuestiones estructurales como la tenencia de la tierra, el arraigo rural y el acceso a la educación.

El intercambio dejó en evidencia que la sustentabilidad de la ganadería depende, en buena medida, de la capacidad de integrar producción, conocimiento científico y conservación ambiental. Para avanzar -aseguran- será necesario fortalecer el acompañamiento a los productores, desarrollar políticas públicas de largo plazo y establecer incentivos que reconozcan el valor de los sistemas que mantienen los ambientes naturales.

Pastizales: ecosistemas estratégicos

Una chuña de patas largas rojizas y pico anaranjado abierto camina entre la hierba baja de un pastizal al atardecer.
Los pastizales son ecosistemas abiertos, que lejos de ser simples extensiones de tierra cubiertas de pasto, constituyen ambientes complejos que cumplen funciones fundamentales para el equilibrio ambiental y el desarrollo productivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Fundación Vida Silvestre Argentina, los pastizales y las sabanas naturales son ecosistemas abiertos dominados por vegetación herbácea, principalmente gramíneas, y con escasa presencia de árboles. Lejos de ser simples extensiones de tierra cubiertas de pasto, constituyen ambientes complejos que cumplen funciones fundamentales para el equilibrio ambiental y el desarrollo productivo.

En la Argentina ocupan más de la mitad del territorio nacional y se distribuyen en regiones como las Pampas, Campos y Malezales, el Espinal y el Chaco Húmedo. Además de sostener la ganadería extensiva y contribuir a la producción de alimentos, cumplen un papel clave en la regulación de los recursos hídricos y del clima, el almacenamiento de carbono —especialmente en sus raíces y suelos— y la protección de los terrenos frente a la erosión. También albergan una biodiversidad propia, con especies nativas como el venado de las pampas, cuya supervivencia se encuentra amenazada.

Pese a su importancia ambiental y económica, menos del 4% de los pastizales argentinos cuenta con alguna categoría de protección, una situación que refuerza la necesidad de avanzar en estrategias de conservación y manejo sostenible. Desde Fundación Vida Silvestre Argentina destacan que proteger estos ambientes no significa excluir la actividad agropecuaria, sino promover sistemas productivos que puedan desarrollarse en armonía con la naturaleza. En ese sentido, la ganadería regenerativa y las prácticas de manejo adaptadas a cada territorio representan alternativas para conservar la vegetación nativa, recuperar la salud de los suelos y mantener los servicios ecosistémicos.

Temas Relacionados

Revista Chacra GanaderíaPastizalesBiodiversidadGanadería SustentableRodeo Ganadero

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La digitalización gana terreno en el agro: el 82% de los productores ya obtiene beneficios económicos de la tecnología

Un relevamiento de la Universidad Austral muestra que la incorporación de herramientas digitales permite reducir costos y mejorar la eficiencia en las empresas agropecuarias

La digitalización gana terreno en el agro: el 82% de los productores ya obtiene beneficios económicos de la tecnología

Drones y cooperación regional: Argentina fortalece la estrategia contra el picudo rojo de las palmeras

Especialistas, organismos sanitarios y empresas participaron de una jornada técnica en Entre Ríos para analizar herramientas de prevención y control de una plaga que amenaza el patrimonio natural

Drones y cooperación regional: Argentina fortalece la estrategia contra el picudo rojo de las palmeras

La chicharrita pierde terreno en las principales regiones maiceras y mejora el escenario para las siembras tardías

El último relevamiento nacional registró una disminución de las poblaciones de Dalbulus maidis en buena parte del área agrícola. Sin embargo, los especialistas advierten que el monitoreo sigue siendo fundamental para evitar nuevos focos

La chicharrita pierde terreno en las principales regiones maiceras y mejora el escenario para las siembras tardías

Detectaron roya negra en girasol en Santa Fe y advierten sobre la importancia de actuar a tiempo

El INTA Ceres confirmó la presencia de le enfermedad en un cultivo del centro-norte santafesino, por lo que recomiendan reforzar los controles durante las etapas reproductivas

Detectaron roya negra en girasol en Santa Fe y advierten sobre la importancia de actuar a tiempo

Avanza el marco regulatorio de los mercados de carbono y Argentina busca atraer nuevas inversiones

Impulsada durante años por la Mesa Argentina de Carbono, la propuesta busca establecer reglas para la comercialización de créditos, brindar seguridad jurídica y potenciar las oportunidades de exportación de un sector con alto potencial económico y ambiental

Avanza el marco regulatorio de los mercados de carbono y Argentina busca atraer nuevas inversiones

DEPORTES

Polémica en la Fórmula 1 por la dura frase contra un piloto que desató un escándalo interno: “Es un ataque sin precedentes”

Polémica en la Fórmula 1 por la dura frase contra un piloto que desató un escándalo interno: “Es un ataque sin precedentes”

La reacción de Jorge Jesus cuando le preguntaron si Portugal extrañó a Cristiano Ronaldo tras la dura derrota contra Dinamarca

La lapidaria sentencia de Romario contra Ancelotti tras la derrota de Brasil ante Japón en un amistoso

Más de 300 jugadores, seis países y una categoría para mayores de 80 años: el waterpolo máster llega a Buenos Aires

El impacto de una figura sudamericana en Europa: el caso de Luis Díaz en el Bayern Múnich y la globalización de los clubes

TELESHOW

La historia de Henry y La Palangana, el misterioso anuncio que podría reunir a Gustavo Cordera con Bersuit Vergarabat

La historia de Henry y La Palangana, el misterioso anuncio que podría reunir a Gustavo Cordera con Bersuit Vergarabat

Manuel Wirtz presenta las canciones que marcaron su vida: “Siempre llevo conmigo a mi niño interior”

Tomás Rebord desembarca en la tevé abierta desde el streaming: "No voy a hacer lo que la gente espera que haga"

Nazareno Casero: “Actúo desde tan chico que lo naturalicé, es lo que sé hacer y lo que me gusta”

Hernán de Mala Fama sorprendió al relatar cómo conoció a la madre de su hija: "Era la novia de un fan"

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de Agricultura de Guatemala mantiene bajo vigilancia a 90 municipios por el frío nocturno y la baja humedad del suelo

El Ministerio de Agricultura de Guatemala mantiene bajo vigilancia a 90 municipios por el frío nocturno y la baja humedad del suelo

Hija de Carlos Brenes denuncia 15 meses de desaparición forzada de su padre y Salvadora Martínez en Nicaragua

Aeronáutica Civil confirma reanudación de vuelos de Honduras hacia Estados Unidos pese a retrasos en aeropuertos

La misión naval de la UE interceptó un petrolero de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo

El rechazo a los centros de datos une a votantes demócratas y republicanos