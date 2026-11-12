Chacra y Campo

Avanza el marco regulatorio de los mercados de carbono y Argentina busca atraer nuevas inversiones

Impulsada durante años por la Mesa Argentina de Carbono, la propuesta busca establecer reglas para la comercialización de créditos, brindar seguridad jurídica y potenciar las oportunidades de exportación de un sector con alto potencial económico y ambiental

Política ambiental
Obtuvo media sanción en la Cámara Alta, el proyecto que busca ordenar la generación y comercialización de créditos de carbono en Argentina, con definiciones sobre titularidad y naturaleza jurídica, y un potencial estimado de ingresos anuales de entre US$ 460 millones y US$ 2.377 millones en actividades agropecuarias y forestales (Imagen: Shutterstock)
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Argentina avanza en la construcción de un marco normativo para desarrollar su mercado de carbono, luego de que el Senado aprobara el proyecto de ley que regula la generación y comercialización de estos créditos. La iniciativa constituye un paso en el proceso de institucionalización de una actividad que busca vincular la producción, la inversión privada y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La Mesa Argentina de Carbono (MAC), integrada por más de 50 empresas y organizaciones, destacó el avance legislativo y consideró que contar con reglas claras permitirá mejorar la posición del país frente a los mercados internacionales.

La organización viene trabajando en esta agenda desde hace varios años. En noviembre de 2024 presentó un proyecto legislativo orientado a promover iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero y, posteriormente, elaboró un Plan de Desarrollo del Sector Carbono para impulsar inversiones y facilitar el acceso a compradores internacionales. También participó en el debate parlamentario de la iniciativa promovida por la senadora Flavia Royón, donde planteó tres aspectos fundamentales: definir la titularidad de los créditos, reconocer su naturaleza jurídica como bienes inmateriales de carácter patrimonial y establecer mecanismos competitivos para operar en los mercados externos.

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El potencial económico de esta actividad constituye uno de los principales argumentos para avanzar con la regulación. De acuerdo con estimaciones preliminares de la MAC, los proyectos relacionados con actividades agropecuarias y forestales podrían generar ingresos anuales de entre US$ 460 millones y US$ 2.377 millones, dependiendo de los escenarios de evolución del mercado. Por otra parte, estudios del Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería calculan un potencial mínimo de generación de 131,4 millones de créditos de carbono por año, con ingresos posibles por exportaciones de entre US$ 1.400 millones y US$ 3.900 millones bajo determinadas condiciones de mercado.

El proyecto ya llegó a Diputados

Tras obtener media sanción en el Senado de la Nación, arribó a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de Marco Regulatorio del Mercado de Carbono, una iniciativa orientada a establecer reglas para el desarrollo y la comercialización de créditos de carbono en Argentina (Infobae)
Tras obtener media sanción en el Senado de la Nación, arribó a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de Marco Regulatorio del Mercado de Carbono, una iniciativa orientada a establecer reglas para el desarrollo y la comercialización de créditos de carbono en Argentina (Infobae)

La iniciativa ya arribó a la Honorable Cámara de Diputados. Fue girada a las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; y Presupuesto y Hacienda. El proyecto, que en el Senado fue aprobado por 59 votos a favor y solo 2 en contra, refiere a las reglas, leyes y sistemas de control que determinan cómo se generan, compran, venden y compatibilizan los créditos o bonos de carbono (equivalentes a 1 tonelada de dióxido de carbono reducida, removida o evitada).

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La eventual sanción del proyecto permitiría dotar a la Argentina de condiciones normativas comparables con las de otros países de la región que ya desarrollaron marcos regulatorios para esta actividad, como Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú. Para el sector, la previsibilidad jurídica resulta indispensable para facilitar contratos, atraer capitales privados y promover iniciativas vinculadas con la captura y reducción de emisiones.

Congreso Nacional y votación en el Senado del marco regulatorio del mercado de carbono
El Senado aprobó el marco regulatorio del mercado de carbono, que ahora espera ser tratado en Diputados

Otro de los aspectos que destaca la MAC es la posibilidad de acceder a segmentos internacionales con mejores condiciones comerciales. Según la entidad, los mercados internacionales pueden ofrecer precios entre dos y cinco veces superiores a los del mercado voluntario actual. Esta diferencia representa una oportunidad para incrementar la rentabilidad de los proyectos y ampliar las inversiones en actividades productivas y de conservación ambiental. Actualmente, la organización identifica más de 40 proyectos de carbono en implementación en el territorio argentino, con perspectivas de expansión en el corto plazo.

Para la Mesa Argentina de Carbono, la futura regulación deberá funcionar como una herramienta para transformar el potencial natural y productivo del país en nuevas oportunidades económicas. El desafío será consolidar un sistema que otorgue seguridad a los inversores, facilite las operaciones comerciales y promueva el desarrollo territorial. Con más de 50 organizaciones vinculadas a la cadena de valor y una cartera de iniciativas en marcha, el sector busca posicionar a la Argentina como un participante competitivo en un mercado que combina generación de divisas, empleo, innovación y conservación de los ecosistemas.

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