Chacra y Campo

La digitalización gana terreno en el agro: el 82% de los productores ya obtiene beneficios económicos de la tecnología

Un relevamiento de la Universidad Austral muestra que la incorporación de herramientas digitales permite reducir costos y mejorar la eficiencia en las empresas agropecuarias

Imagen de un dron avanzado utilizando inteligencia artificial para analizar y asistir un vasto campo de girasoles bajo un cielo claro. Destaca la integración de la tecnología y la robótica en las prácticas agrícolas, marcando el paso hacia una era de agricultura automatizada y basada en datos. (Imagen ilustrativa Infobae)
Según una encuesta elaborada por la Universidad Austral, el 82% de los productores que utilizan soluciones digitales reconoce ahorro de costos, mayor eficiencia y rendimientos (Imagen ilustrativa Infobae)
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La tecnología digital dejó de ser una apuesta a futuro para convertirse en una herramienta con resultados económicos concretos en el agro argentino. Según la Encuesta de Necesidades del Productor Agropecuario (ENPA 2025), elaborada por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el 82% de los productores que utilizan soluciones digitales reconoce mejoras en sus resultados, vinculadas con el ahorro de costos, la eficiencia y los rendimientos. El estudio también revela un cambio significativo en la percepción sobre el manejo de información: la desconfianza en el uso de datos, que alcanzaba al 56% de los productores en 2021, cayó al 11% en 2025.

La reducción de gastos se consolidó como el principal incentivo para incorporar nuevas herramientas. El 81% de los encuestados señaló que busca disminuir los costos asociados a insumos como fitosanitarios, fertilizantes y semillas, mientras que el 55% prioriza mejorar los rendimientos. Entre los beneficios identificados, el 70% destacó una reducción de los costos generales, el 68% reconoció ahorros en aplicaciones de fitosanitarios y el 65% señaló una menor utilización de fertilizantes. Estos resultados muestran que la agricultura de precisión comienza a consolidarse como un instrumento para mejorar la rentabilidad y administrar de manera más eficiente los recursos.

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Bernardo Piazzardi, director del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral

Sin embargo, a medida que aumenta la adopción tecnológica, aparecen nuevas dificultades. La falta de conocimiento, mencionada por el 48% de los consultados, y el costo de las soluciones, señalado por el 46%, encabezan las barreras para profundizar el proceso. En las empresas agropecuarias de mayor escala, la disponibilidad de personal capacitado adquiere todavía más relevancia: el 45% identifica la falta de recursos humanos especializados como una limitación, por encima de las restricciones económicas, que alcanzan al 35%. Además, entre los productores con mayor nivel de adopción tecnológica, el 40% considera que parte de las soluciones disponibles no responde a problemas productivos concretos.

Un dato a destacar es que, aunque disminuyó la proporción de productores que alquilan tierras, el mercado de arrendamientos sigue muy activo. Así lo consignó en Chacra TV, Bernardo Piazzardi, director del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, quien subrayó que los productores más chicos dejaron de buscar nuevas hectáreas para alquilar e invierten en actividades intensivas en sus campos, lo que implica que pueden crecer sin tener que trabajar una superficie mayor.

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José Gobee, experto en estrategias e innovación de empresas agrícolas

Otro cambio relevante se observa en la administración y circulación de la información. El 73% de los productores comparte datos productivos, como mapas de rendimiento, análisis de suelos y curvas de nivel, con terceros. No obstante, crece el protagonismo de los asesores independientes como intermediarios para interpretar y validar esa información. En contraste, la proporción de productores que comparte directamente sus datos con proveedores de insumos descendió del 42% en 2021 al 25% en 2025. En este escenario, la inteligencia artificial comienza a ganar espacio como herramienta para simplificar el análisis de grandes volúmenes de información, especialmente cuando su interpretación demanda demasiado tiempo.

En diálogo con Chacra TV, José Gobbe, profesor de la Universidad Austral y especialista en gestión de empresas agrícolas y de alimentos en Latinoamérica, destacó los avances tecnológicos desarrollados en el país. “En aplicación selectiva estamos en los mismos niveles de adopción que Estados Unidos entre medianos y grandes productores. Incluso algunas tecnologías que aplican IA on the edge para pulverización selectiva, surgieron de productores argentinos y hoy son de los algoritmos más eficientes a nivel global en maíz y soja”, afirmó. Para los especialistas, esta evolución abre una nueva etapa en la que las empresas proveedoras deberán complementar la comercialización de equipos y plataformas con servicios de consultoría, capacitación e interpretación de datos.

El relevamiento ENPA 2025, realizado entre abril y septiembre sobre una muestra de 842 productores agrícolas y agrícola-ganaderos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que representan aproximadamente 1,53 millones de hectáreas, confirma la profundidad de esta transformación. La encuesta, desarrollada desde 2009, permite observar la evolución de las decisiones productivas y las estrategias de inversión del sector. Los resultados plantean un nuevo desafío para la cadena agroindustrial: ampliar el acceso a la tecnología, fortalecer la formación de recursos humanos y evitar que los establecimientos de menor escala queden rezagados. La digitalización ya demuestra beneficios económicos; ahora, la capacitación y los servicios especializados serán determinantes para aprovechar todo su potencial.

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