Devaluación del real: ¿es una señal de alerta para el peso argentino?

Brasil es el principal socio comercial de Argentina, y tiene alta ponderación en el índice de tipo de cambio multilateral (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El lunes 25, después de la segunda vuelta electoral en Brasil, la Bolsa de Valores de San Pablo se desplomó 14% y el real cayó 9%,y descontó casi toda la ganancia que exhibió desde el inicio del año. Las repercusiones en el mercado argentino fueron inmediatas y continuaron a lo largo de la semana, tanto en la depreciación de acciones y bonos como en los movimientos cambiarios.

La presión alcista para el dólar fue acotada y en octubre la cotización mayorista, que ganó 17 pesos o 1,1%, a $1.534, volvió a perder frente a la inflación mensual. De todos modos la volatilidad regional presionó sobre los activos financieros domésticos y la competitividad frente a Brasil.

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El ascenso de las cotizaciones de los dólares financieros fue más elocuente, dado que la paridad del “contado con liquidación” se acercó a $1.700, también en zona de máximos.

En 2026 la economía argentina mantiene un extraordinario superávit comercial -USD 18.249 millones acumulado de enero a agosto-. Y su balanza de pagos no tiene desequilibrios al contabilizar todos los flujos de divisas por bienes, servicios y la cuenta financiera. Desde este punto de vista no podría hablarse de atraso cambiario, aunque el análisis a futuro no es tan lineal.

El deterioro del frente externo se acopló a la cautela que ya mantenía el mercado doméstico respecto de la recuperación de la actividad (Morales)

En 2027, los vencimientos de deuda soberana en moneda extranjera superarán los USD 20.000 millones y la dolarización de carteras asociada a la incertidumbre electoral no es para subestimar. A la vez, el cuantioso superávit comercial de la Argentina se produce en un marco de importaciones afectadas por la debilitada demanda interna, con la industria manufacturera en contracción e indicadores de recesión técnica.

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Después de la devaluación del real brasileño la última semana -tocó 5,60 reales por dólar, un máximo desde mayo de 2025-, el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que mide el BCRA cedió a la zona de 82 puntos, un mínimo desde mayo de 2025, aunque todavía está unos ocho puntos por encima de los 74 puntos que dejó el gobierno anterior, con un férreo control de cambios y flagrante atraso del dólar con el mercado desdoblado.

Este indicador tiene una base 100 como equilibrio teórico el 17 de diciembre de 2015 y mide la evolución nominal de la cotización del peso argentino relativa a las monedas de los 12 principales socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas. “Se obtiene a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio nominales bilaterales de los principales socios comerciales del país y se constituye como una referencia nominal amplia -y más adecuada que la paridad peso-dólar estadounidense- para el análisis macroeconómico”, precisa el BCRA.

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La devaluación del real es significativa para el frente externo de la Argentina por la relevancia del intercambio comercial bilateral. Por eso el BCRA le atribuye a Brasil un 32% del peso de la medición del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral, ponderado por el comercio de manufacturas en el promedio móvil del último año. Le siguen Estados Unidos (12%), China (16%) y la Zona del euro (19 por ciento).

En cuanto al Índice de Tipo de Cambio Bilateral con Brasil, en la última semana tocó los 80 puntos, solo cinco puntos por encima del nivel de manifiesto atraso de los 75 puntos a la salida del gobierno anterior.

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“Si las acciones brasileñas cayeron 20% con el triunfo de Lula, que en sus tres mandatos gobernó con un banco central independiente, sin brechas cambiarias ni antecedentes de default, es razonable pensar que si la elección de Argentina luce abierta va a haber bastante volatilidad. Esta a semana pasó algo muy peculiar: el índice de riesgo país alcanzó su máximo desde la elección de 2025 y, al mismo tiempo, el tipo de cambio real tocó un mínimo del período -en otras palabras, tenemos bonos en mínimos y moneda en máximos-. A la larga esa dicotomía no se mantendrá. El Gobierno luce muy interesado en que el tipo de cambio se mantenga estable -por eso el Tesoro vendió el lunes y recompró parte el martes en el mercado de cambios, con el BCRA prescindente- y viene teniendo éxito”, destacó un informe de la Consultora 1816.

El Gobierno luce muy interesado en que el tipo de cambio se mantenga estable

“Si hay una conclusión para extraer de lo que pasó en Brasil pensando en Argentina 2027 es que se confirmó una vez más lo difícil que es en esta época anticipar resultados electorales, no solo mirando encuestas sino también los mercados de predicción. Eso es inequívocamente malo para pensar los próximos doce meses de los papeles argentinos, considerando que el escenario base es una elección en principio mucho más binaria en términos de política económica que la que tuvo Brasil”, consideró 1816.

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“Para Argentina, el canal comercial también es relevante: si el real se deprecia, Brasil se vuelve relativamente más barato y nuestros productos pierden competitividad. De todos modos, el impacto final sobre los activos locales dependerá de cuánto dure la salida de fondos de la región y de la evolución de los factores propios de la economía argentina”, definió Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

Una depreciación de la moneda brasileña modifica los precios relativos y puede sumar presión sobre el mercado cambiario local, aunque su impacto efectivo depende de las condiciones monetarias y cambiarias de cada país (Botto)

“A su vez, los movimientos del real frente al dólar pueden influir sobre las expectativas cambiarias en Argentina. Una depreciación de la moneda brasileña modifica los precios relativos y puede sumar presión sobre el mercado cambiario local, aunque su impacto efectivo depende de las condiciones monetarias y cambiarias de cada país”, agregó Emilio Botto.

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“De fondo continúa el debate entre los economistas respecto a si la política monetaria podría volverse más laxa, apostando a que otorgue más beneficios sobre la actividad que un deterioro significativo en la dinámica de la inflación camino al 2027, en busca potenciar el respaldo social al modelo económico, y así darle sustentabilidad política, ya que resulta crucial”, afirmó Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

“Este deterioro del frente externo se acopló a la cautela que ya mantenía el mercado financiero doméstico respecto de la recuperación de la actividad económica, el esquema de financiamiento proyectado para 2027 y la incertidumbre política sobre las posibilidades de reelección del gobierno de Javier Milei en el próximo turno electoral”, consideró Ignacio Morales, director de Inversiones en Wise Capital

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“La victoria de Lula deja a Milei un tanto mal parado ya que le hace desvanecer su idea de formar una gran alianza de derecha internacional, y complica incluso a la misma Argentina ante eventuales nuevos lazos comerciales con Brasil dado el enfrentamiento verbal entre ambos políticos”, respondió a Reuters un analista financiero de un banco español.

La historia reciente del país ofrece motivos para pensar que un incremento en el apoyo a la oposición podría derivar en movimientos desordenados en los mercados locales (Capital Economics)

“El aumento de la prima de riesgo país de Argentina continuó y parece reflejar preocupaciones en torno a las perspectivas de reelección del presidente Milei el próximo año. La historia reciente del país ofrece motivos para pensar que un incremento en el apoyo a la oposición podría derivar en movimientos desordenados en los mercados locales”, reportó Capital Economics.

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Un informe del CIG (Centro de estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones) de la Universidad Austral precisó que, entre enero y agosto de 2026, Brasil perdió peso como destino de las exportaciones argentinas: su participación cayó del 14,9% al 12,8% respecto del mismo período de 2025, aunque continúa siendo el principal comprador de productos nacionales. El contraste es significativo frente al crecimiento de las ventas a otros mercados: Estados Unidos (34,5%), India (25,5%), China (17,8%) y los países del sudeste asiático agrupados en Asean (57,7 por ciento).

Brasil y la relación con el intercambio comercial de Argentina Fuente: CIG Universidad Austral

El estudio muestra “una diversificación de los destinos comerciales argentinos, mientras Brasil mantiene un papel estratégico para la industria nacional, ya que el 65% de las exportaciones dirigidas a ese país corresponde a manufacturas de origen industrial”.

Un informe de IEB evaluó que “por el lado del turismo, estimamos una elasticidad del gasto del turismo emisivo hacia Brasil respecto del ITCRB de -1,4 (-1,2 por cantidad de viajeros y -0,2 por gasto por turista). Si el ITCRB se mantiene en los 80,2 actuales, cerca de 10% por debajo del promedio de los últimos doce meses, el déficit de la cuenta viajes con Brasil pasaría de USD 2.000 millones anuales a USD 2.500 millones -el turismo receptivo, de poca elasticidad, se mantendría prácticamente sin cambios-, con la mitad del efecto en el verano 2027. Se trata de un impacto acotado que no altera las cuentas externas”.

Fuente: IEB.

“En bienes, el canal cambiario es menos claro. Pese a los fuertes vaivenes del tipo de cambio real, las exportaciones a Brasil se mantienen estables en USD 12.500 millones por año desde 2021, aunque pierden participación en el total exportado. Más que el tipo de cambio, lo que define el comercio bilateral es el crecimiento de Brasil: cuando se acelera, aumenta su demanda de bienes argentinos y se reduce su saldo exportable, y viceversa. Si hay un efecto, lo vemos en el sector automotriz, vía tasa. La pick-up mediana, principal producto de exportación a Brasil, se financia con crédito, y tras la reelección de Lula el mercado dejó de esperar recortes de la Selic para 2027″, añadieron desde IEB.