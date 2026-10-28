Chacra y Campo

El mercado rural toma impulso, pero la falta de campos agrícolas limita los negocios

¿Qué está pasando con la demanda y qué condiciones permiten concretar las operaciones?

Según la CAIR, uno de los factores que caracterizan al mercado hoy es la escasa oferta de campos agrícolas de buena calidad frente a una demanda que todavía no encuentra suficientes alternativas (REUTERS/Matias Baglietto)
Según la CAIR, uno de los factores que caracterizan al mercado hoy es la escasa oferta de campos agrícolas de buena calidad frente a una demanda que todavía no encuentra suficientes alternativas (REUTERS/Matias Baglietto)
Guardar

La actividad del mercado inmobiliario rural registró una nueva suba en septiembre de 2026, según el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR), elaborado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR). El indicador se ubicó en 54,31 puntos, en un escenario de estabilidad con una muy leve tendencia positiva. El informe destacó que el movimiento del sector continúa condicionado por la disponibilidad de propiedades, las expectativas de los vendedores y la capacidad de los compradores para convalidar los valores solicitados.

Uno de los principales factores que caracterizan al mercado es la escasa oferta de campos agrícolas de buena calidad frente a una demanda que todavía no encuentra suficientes alternativas. Esta situación limita las posibilidades de concretar operaciones en ese segmento, donde la disponibilidad de establecimientos que reúnen condiciones productivas atractivas sigue siendo reducida. El comportamiento de la oferta y la demanda constituye así una de las variables centrales para comprender la evolución de la actividad inmobiliaria rural en el país.

PUBLICIDAD

En el segmento ganadero, en tanto, se mantienen firmes las consultas y las visitas a los establecimientos ofrecidos en venta. Sin embargo, ese interés no siempre se traduce en operaciones concretadas. De acuerdo con CAIR, los negocios terminan cerrándose cuando los valores solicitados se ajustan a las referencias del mercado, mientras que las pretensiones que se ubican por encima de esos niveles dificultan los acuerdos entre compradores y vendedores. De esta manera, la distancia entre las expectativas de las partes continúa siendo un factor determinante para definir el ritmo de las transacciones.

Índice de la actividad inmobiliaria rural en la Argentina
El InCAIR alcanzó los 54,31 puntos y mostró una leve tendencia positiva, aunque persiste la escasez de campos agrícolas de calidad (CAIR)

El índice InCAIR busca reflejar la evolución de la actividad inmobiliaria rural en todo el territorio nacional, pero no constituye una referencia de precios ni de valores de los campos. Su medición comenzó en noviembre de 2013 y se construye a partir de diferentes variables que permiten observar el movimiento del mercado, tanto desde la oferta como desde la demanda. Por eso, su evolución funciona como un termómetro de la actividad sectorial y no como una medición directa de la valorización de los establecimientos rurales.

PUBLICIDAD

Entre los componentes que integran el indicador se encuentran los resultados de una encuesta mensual realizada entre los socios de CAIR de todo el país, la cantidad de avisos de campos en venta o alquiler publicados en medios gráficos nacionales y el número de anunciantes en el sitio web de la entidad.

También se consideran las operaciones rurales concretadas durante el período, las búsquedas y consultas de inversores en la plataforma digital de la Cámara y los avisos comerciales publicados en las principales plazas del interior. La combinación de estos datos permite seguir la dinámica de un mercado en el que las oportunidades de inversión conviven con restricciones de oferta y diferencias en las expectativas de precios.

Temas Relacionados

Revista Chacra AgriculturaAlquilerCamposVenta De Campos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amplían a $10.000 millones las garantías para financiar al sector ganadero

Una nueva línea de avales sindicados del BICE busca facilitar el acceso al crédito para productores bovinos, con operaciones de hasta $200 millones por beneficiario bajo este esquema

Amplían a $10.000 millones las garantías para financiar al sector ganadero

De Esperanza al Vaticano: tradición y artesanía en el sillón santafesino en el que se sentará León XIV

Una empresa familiar de Santa Fe fabricará una poltrona de guatambú que utilizará el Papa en la Basílica de Luján. ¿Qué hay detrás de un encargo que emociona a toda una industria?

De Esperanza al Vaticano: tradición y artesanía en el sillón santafesino en el que se sentará León XIV

El campo mira las urnas antes de invertir: el 2027 ya condiciona decisiones

Las expectativas de inversión del campo baten récords, pero el 49% mira con cautela el año electoral. ¿Cómo impactan los costos y el riesgo climático?

El campo mira las urnas antes de invertir: el 2027 ya condiciona decisiones

A3 lanzó los futuros de soja con sello VISEC

La nueva modalidad permitirá operar soja con destino Rosario que cumpla con los requisitos europeos contra la deforestación, mediante un sistema de trazabilidad y verificación

A3 lanzó los futuros de soja con sello VISEC

Semillas: ASA redobla la apuesta por una nueva ley para atraer inversiones y elevar la productividad del agro

La entidad destacó los avances en el diálogo y la ampliación de las excepciones al pago por uso propio respecto de su propuesta original. ¿Qué cambios reclama la industria semillera y cómo podrían impactar en los productores argentinos?

Semillas: ASA redobla la apuesta por una nueva ley para atraer inversiones y elevar la productividad del agro

DEPORTES

En un partido electrizante, Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

En un partido electrizante, Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

Platense se consagró campeón del torneo femenino Sub 12 en una jornada histórica: venció 4-1 a Vélez y levantó el primer trofeo de la categoría

Arrestan en Florida al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga por cargos de agresión agravada

La respuesta de Verón a la sugerente frase del DT de Flamengo por la final de la Copa Libertadores: qué dicen en Brasil del “Caso Rojo”

Gastón Gaudio, candidato a presidente de Independiente: “Vamos a crear la Ciudad Roja, tenemos que aprovechar el estadio”

TELESHOW

En fotos, así son los días de Elina y Eduardo Costantini en México junto a su hija: “Inspirándonos cada día”

En fotos, así son los días de Elina y Eduardo Costantini en México junto a su hija: “Inspirándonos cada día”

Quién es Agostina Navarrete, la joven de 26 años con la que el Chato Prada estaría iniciando una relación

Preocupación por la salud de Carmen Barbieri, se descompensó y no hará su programa: “Tengo una recaída”

Cande Tinelli compartió su rutina de entrenamiento y apuntó contra los comentarios sobre su físico: “Cuidado con las palabras”

Adrián Pallares habló del final de su dupla con Rodrigo Lussich: “Él prefiere seguir un camino individual”

INFOBAE AMÉRICA

El respaldo a la dictadura cubana en la ONU cayó a su nivel más bajo

El respaldo a la dictadura cubana en la ONU cayó a su nivel más bajo

Shein y Temu ganan terreno: el reto de las marcas para conquistar al consumidor colombiano

La neblina tóxica obliga a los corredores de Singapur a entrenar entre tiendas y locales comerciales

Panamá entrega a Colombia a alias “D-Max”, buscado por Interpol y condenado a más de 40 años de prisión

Las ballenas francas australes cambian de lugar para tener a sus crías: el hallazgo que sorprendió a los científicos