Chacra y Campo

Amplían a $10.000 millones las garantías para financiar al sector ganadero

Una nueva línea de avales sindicados del BICE busca facilitar el acceso al crédito para productores bovinos, con operaciones de hasta $200 millones por beneficiario bajo este esquema

Ganado vacuno
Pueden acceder a la nueva línea del BICE las MiPyMEs que se dediquen a la cría, el ciclo completo o la producción de reproductores en cabañas de ganado bovino para carne que acrediten al menos tres años de actividad (Revista Chacra)
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El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) amplió las herramientas de financiamiento para el sector ganadero con un nuevo cupo global de hasta $10.000 millones en garantías sindicadas. La iniciativa, impulsada junto con la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), permitirá facilitar el acceso al crédito a través del respaldo conjunto de más de 15 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

El mecanismo permite que varias SGR aporten avales para respaldar una misma operación, lo que agiliza los trámites, reduce la documentación requerida y evita que los productores deban inmovilizar activos para garantizar el préstamo. De esta manera, se busca ampliar el alcance de los créditos en Valor Producto, una herramienta destinada a financiar inversiones y capital de trabajo en la actividad bovina.

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Una de las principales características de esta línea es que las cuotas se establecen en unidades productivas, equivalentes a kilos de novillo, y permanecen fijas durante todo el plazo del préstamo. El productor conoce desde el inicio la cantidad de kilos que deberá destinar al pago mensual, mientras que la cancelación se realiza en pesos, de acuerdo con el valor del Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG) vigente al momento de abonar.

Ganado vacuno a campo
En esta línea de créditos, las cuotas se establecen en kilos de novillo, y permanecen fijas durante todo el plazo del préstamo (SAGyP)

En cuanto a las condiciones financieras, los préstamos contemplan una tasa fija de UVA más el 7% anual, con plazos de hasta cinco años y un monto máximo de $800 millones por destino de inversión. Pueden acceder las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) registradas que se dediquen a la cría, el ciclo completo o la producción de reproductores en cabañas de ganado bovino para carne, siempre que acrediten al menos tres años de actividad. Para quienes utilicen el nuevo sistema de garantías sindicadas, el límite será de hasta $200 millones por operación.

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Los fondos pueden destinarse a distintas necesidades productivas, desde la compra de vaquillonas y la retención de terneras hasta el capital de trabajo para las etapas de recría y engorde, además de la incorporación de ejemplares de alto valor genético. Desde la puesta en marcha de los créditos en Valor Producto, hace más de un año, el BICE ya otorgó más de $30.000 millones a productores bovinos de distintas regiones del país.

La ampliación del financiamiento se produce en un contexto de crecimiento de las exportaciones ganaderas frente al mismo período de 2025 y de apertura de nuevos mercados para la carne argentina. Entre los avances recientes se destaca la habilitación de Japón para recibir carne bovina nacional después de dos décadas.

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