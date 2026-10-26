A3 lanzó los futuros de soja con sello VISEC

La soja está comprendida en el Reglamento sobre productos libres de deforestación de la UE, que prohíbe comercializar o exportar en ese bloque productos que provengan de terrenos deforestados (Reuters)

Guardar

A3 Mercados habilitó este lunes una nueva condición de entrega para sus Futuros de Soja en Dólares, denominada Soja VISEC, destinada a mercadería con destino Rosario que deba acreditar el cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR). La herramienta busca facilitar las operaciones comerciales de soja que tienen como destino mercados europeos, donde se exige demostrar que los productos alcanzados por la normativa no provienen de áreas deforestadas.

“Los mercados tienen que acompañar los cambios que atraviesa la cadena agroindustrial. Soja VISEC es una herramienta concreta para que quienes comercializan esta oleaginosa, puedan responder a las exigencias de sus compradores europeos, dentro de un mercado transparente y con garantía de cumplimiento”, explicó Diego Fernández, director ejecutivo de A3 Mercados.

PUBLICIDAD

La mercadería negociada bajo esta nueva condición deberá cumplir con la Norma de Calidad del contrato de Soja Cámara y acreditar los requisitos del EUDR a través del sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de VISEC. Esta plataforma sectorial reúne a empresas de las cadenas de la soja y la carne bovina y permite respaldar la trazabilidad de los productos. Para implementar la operatoria, A3 firmó con VISEC un acuerdo de licencia y colaboración estratégica que autoriza el uso de su sello en los contratos de soja que requieran cumplir con la regulación europea.

Cómo operar en VISEC Soja: desde el registro hasta la exportación (VISEC)

La negociación se realizará mediante un pase entre los contratos de Soja Cámara y Soja VISEC correspondientes a un mismo vencimiento. Esta operación cotizará en dólares por tonelada y expresará la diferencia de precio entre ambas modalidades. Cada transacción registrará simultáneamente los dos componentes, para el mismo comitente y por idéntica cantidad de toneladas, lo que permitirá operar la nueva condición de entrega dentro de la estructura de contratos existente.

PUBLICIDAD

Desde A3 aclararon que los futuros de soja bajo la condición Cámara continuarán negociándose con normalidad y mantendrán las condiciones vigentes. Esos contratos se encuentran entre los instrumentos más exitosos del mercado y alcanzaron niveles récord históricos de operatoria. Subrayaron, además, que no se modifica el funcionamiento de los contratos tradicionales.

Por último, el procedimiento de entrega de mercadería y los términos y condiciones aplicables a la nueva modalidad se encuentran detallados en el Instructivo de Entrega de Mercaderías de Argentina Clearing. La nueva herramienta surge en un contexto en el que los requisitos ambientales adquieren creciente relevancia para el comercio internacional.

PUBLICIDAD