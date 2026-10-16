Chacra y Campo

Feedlots en niveles récord: cae la salida de hacienda y cambia la dinámica del engorde

En septiembre, los corrales alcanzaron las 2,09 millones de cabezas, el mayor nivel para octubre desde que existen registros. ¿Cuáles son las razones de este cambio?

Encierres récord y una estacionalidad que pierde fuerza están marcando este año en los feedlots (REUTERS/Daniel Becerril)
Encierres récord y una estacionalidad que pierde fuerza están marcando este año en los feedlots (REUTERS/Daniel Becerril)
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Los feedlots argentinos mantienen niveles récord de ocupación y muestran señales de un cambio en la dinámica habitual del engorde. Según los datos del SENASA, durante septiembre ingresaron a los corrales 358.767 animales, un 5% más que en agosto,

mientras que los egresos sumaron 341.468 cabezas, un volumen 20% inferior al del mes anterior. Esta diferencia impulsó un aumento de las existencias y llevó el Índice de Reposición de Feedlots (IRF) a 1,05, frente al 0,79 registrado al cierre de agosto, indica un informe elaborado por el Rosgan.

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El indicador también superó los valores observados en septiembre del año pasado, cuando se ubicó en 0,83, y el promedio de los últimos cinco años para el mismo período, de 0,94. El IRF mide la relación entre los ingresos y los egresos de animales: cuando supera 1, significa que entran más cabezas de las que salen, mientras que un valor inferior a esa referencia indica que predominan los egresos. En este caso, el resultado de septiembre refleja una etapa de reposición que contrasta con el comportamiento estacional habitual del segundo semestre.

Una estacionalidad cada vez menos marcada

Ingresos a feedlots
De acuerdo con datos del SENASA, en septiembre los feedlots registraron un 5% más de ingresos que durante el mes previo (Rosgan)

Históricamente, los ingresos a los feedlots se concentran entre febrero y junio, en función del ritmo de salida de la hacienda de invernada de los campos. Durante esos meses, la entrada de animales suele superar los egresos y los corrales incrementan su ocupación. A partir de julio, en cambio, tiende a aumentar la salida de animales terminados, mientras disminuye la disponibilidad de hacienda liviana para reponerlos. Sin embargo, este año la curva de ingresos mostró un comportamiento más estable, sin una concentración tan marcada en determinados meses.

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Esta menor estacionalidad se refleja también en las existencias. Al 1° de octubre, los feedlots contabilizaron 2.097.509 cabezas, una cifra superior a la del mes anterior y el nivel más alto para octubre desde que comenzó esta serie de registros. La tendencia prolonga los máximos que se vienen observando desde principios de año y plantea interrogantes sobre la evolución de la oferta de ganado terminado durante los próximos meses.

Ciclos de engorde más largos

Egresos de feedlots
Los egresos de los establecimientos de engorde a corral, durante septiembre alcanzaron un volumen 20% inferior al registrado en agosto, según datos del SENASA (Rosgan)

Para comprender este comportamiento, resulta necesario analizar por separado los ingresos y los egresos. Mientras que las entradas de animales se mantuvieron relativamente estables, la salida de hacienda terminada registró una caída significativa durante septiembre, en contraste con el patrón habitual de la segunda mitad del año. Una posible explicación -destaca el informe del Rosgan- es la decisión de prolongar los ciclos de engorde para obtener animales más pesados, con mayor nivel de terminación y engrasamiento final.

La menor salida de los corrales también tuvo impacto sobre la oferta destinada a faena. A pesar de los niveles récord de ocupación, la cantidad de animales aportados por los feedlots durante el último mes se retrajo un 25% respecto del mismo período del año anterior. Este dato muestra que una mayor cantidad de hacienda encerrada no se traduce necesariamente en un incremento inmediato de la oferta de carne, ya que los tiempos de terminación pueden modificarse según las decisiones productivas y las condiciones del mercado.

¿Qué puede pasar con la oferta de fin de año?

Índice de reposición en feedlots
El Índice de Reposición de Feedlots (IRF) mide precisamente la relación entre los ingresos y los egresos de animales durante un período. Cuando el índice se ubica por encima de 1 indica una situación de reposición de hacienda (Rosgan)

El interrogante es si esta acumulación de animales permitirá ampliar la oferta de hacienda terminada hacia fin de año o si responde a una transformación más profunda en la forma de manejar los corrales. La prolongación de los períodos de engorde podría desplazar en el tiempo la salida de los animales y modificar la distribución de la oferta durante los próximos meses. No obstante, los datos disponibles todavía no permiten determinar con certeza cuál será el efecto final sobre el volumen de animales destinados a faena.

En este escenario, la interacción entre el corral y el potrero adquiere relevancia como herramienta para administrar los tiempos de terminación. La combinación de ambos sistemas permite ajustar el manejo de los animales y distribuir la oferta de manera más estable a lo largo del año.

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