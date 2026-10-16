Mujeres que hacen historia en el campo: reconocimiento y voces rurales en la Legislatura bonaerense

En el Salón de los Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se realizó una jornada de reconocimiento para visibilizar el aporte de las mujeres rurales (Revista Chacra)

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En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires realizó una jornada de reconocimiento para visibilizar el aporte de quienes, desde distintos ámbitos, sostienen la producción, impulsan sus comunidades y preservan la identidad cultural del campo argentino. El encuentro se desarrolló en el Salón de los Pasos Perdidos y fue organizado por las diputadas provinciales Silvina Vaccarezza y Marcela Basualdo, con el objetivo de reconocer el trabajo de mujeres que contribuyen al desarrollo de las comunidades rurales bonaerenses desde distintas actividades y realidades productivas.

La actividad reunió a productoras agropecuarias, referentes del cooperativismo, periodistas y representantes de organizaciones dedicadas a preservar la historia y las tradiciones argentinas. La propuesta buscó poner en valor trayectorias que reflejan las múltiples formas de vivir y trabajar en el ámbito rural, desde la producción de alimentos hasta la comunicación, el emprendimiento y la transmisión de saberes entre generaciones; así como también reconocer que el desarrollo del campo no depende únicamente de la producción y la actividad económica, sino también del trabajo cotidiano, el liderazgo y el compromiso de las mujeres que sostienen las comunidades del interior.

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El encuentro -que se realizó en una fecha establecida por las Naciones Unidas para reconocer su contribución al desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza- fueron distinguidas Carina Rodríguez, Patricia Luke, Margarita “Maggie” María Marín y Fabiana Nardi. También recibieron reconocimientos la Agrupación Mujeres Argentinas a Caballo en la Historia y la pintora costumbrista Malena Berrueta.

Las legisladoras provinciales Silvina Vaccarezza y Marcela Basualdo organizaron una jornada de reconocimiento en le Día Internacional de la Mujer Rural. En este caso, se distinguió a la periodista agropecuaria, Carina Rodriguez (Revista Chacra)

La legisladora provincial Silvina Vaccarezza (UCR + Cambio Federal), quien nació y creció en el campo y reconoce en ese ámbito su pertenencia, puso el acento en la diversidad de experiencias que conviven bajo la identidad de mujer rural. “Reconocemos distintas historias, pero una misma fuerza. Mujer rural no es una sola, sino que existen muchas ruralidades que merecen ser visibilizadas. Mujeres que comunican, que cantan y que sostienen la producción los 365 días del año”, señaló. Por otra parte, puso especial énfasis en la “transversalidad de la convocatoria” en la que “el foco está puesto esencialmente en el rol de la mujer, como sostén y empuje de las comunidades rurales”.

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Marcela Basualdo (Fuerza Patria), por su parte, destacó el valor de la fecha como una oportunidad para reconocer a quienes trabajan en el campo desde múltiples funciones. “Hoy encontré en mujeres rurales docentes, periodistas, productoras. Celebrarlas es un honor”, expresó.

Treinta años de periodismo agropecuario

Uno de los reconocimientos fue para Carina Rodríguez, periodista, locutora nacional y doctora en Letras por la Universidad de la Sorbonne, Francia, quien este año cumple 30 años de trayectoria ininterrumpida en el periodismo agropecuario. A lo largo de su carrera trabajó en medios como Canal Rural, La Nación, Telefé, América TV, Radio La Red, La Cuarta Online, Radio Ciudad, Chacra TV, y -en el marco de la Plataforma de Medios Chacra- en Radio Continental e Infobae. Su recorrido profesional estuvo marcado por la difusión de la actividad agropecuaria, sus transformaciones y los desafíos que enfrentan quienes producen en las distintas regiones del país.

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La Legislatura bonaerense distinguió a Carina Rodriguez en el Día Internacional de la Mujer Rural por sus treinta años de ejercicio ininterrumpido del periodismo agropecuario (Revista Chacra)

Al recibir la distinción, Rodríguez destacó la responsabilidad del periodismo especializado para “contribuir a que las problemáticas de las mujeres rurales sean conocidas y debatidas públicamente. Y en esa línea, remarcó: “como periodistas, tenemos una responsabilidad especial: no hablar por las mujeres rurales, sino escucharlas, darles espacio y ayudar a que sus experiencias formen parte de la conversación pública. Porque aquello que no se cuenta muchas veces permanece invisible”, sostuvo.

La periodista también hizo hincapié en la diversidad del entramado agropecuario argentino. Las realidades de una ingeniera agrónoma, una ganadera, una investigadora, una veterinaria o una docente rural son diferentes y requieren una cobertura que contemple sus particularidades. Por eso, consideró necesario incorporar más voces femeninas a la agenda informativa y evitar que su participación quede limitada a las fechas conmemorativas. Vinculó, además, este desafío con la declaración de 2026 como Año Internacional de la Mujer Agricultora, una oportunidad para poner en el centro del debate el aporte femenino a la producción, la alimentación y el desarrollo sostenible. Y concluyó subrayando el valor de la palabra como herramienta para informar, preguntar y visibilizar realidades que todavía no ocupan el lugar que merecen en la discusión pública.

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Cooperativismo y dirigencia agropecuaria

La trayectoria de Patricia Luke refleja la importancia de la organización colectiva para el desarrollo de las comunidades rurales. Nacida en Coronel Suárez, en el sur bonaerense, participó durante años en la juventud agraria, una experiencia que contribuyó a su formación cooperativa.

La diversidad de la ruralidad representada en las mujeres quedó expuesta en el recinto de la Legislatura bonaerense (Legislatura de la provincia de Buenos Aires)

Productora agropecuaria, integra el Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Espartillar. También se desempeña como consejera nacional de Coninagro en representación de la Asociación de Cooperativas Argentinas, con representación del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. Su recorrido muestra el papel que cumplen las mujeres en las entidades agropecuarias, tanto en la actividad productiva como en los espacios de representación y toma de decisiones.

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El campo, una forma de vida

Margarita María Marín, conocida como Maggie, representa una historia profundamente ligada a la identidad gaucha y criolla. Proveniente de una familia dedicada desde hace años al trabajo de la tierra y la cría de animales, hizo de la ruralidad una forma de vida y una herencia que se transmite entre generaciones. Como productora agropecuaria, forma parte de un entramado en el que los conocimientos, las costumbres y los valores familiares se mantienen vivos a través del trabajo cotidiano. Su reconocimiento puso en primer plano la dimensión cultural y humana de la vida rural, más allá de sus resultados económicos.

Fabiana Nardi, en tanto, nació en la Ciudad de Buenos Aries, pero se radicó en Lincoln, donde comenzó en 1990 a ordeñar vacas en una chacra, etapa en la que también inició su vida familiar y su actividad comercial agropecuaria, que transitó hasta hoy, cuando cuenta con una pequeña fábrica de quesos y comercios de venta de productos lácteos. Junto con su marido y sus cinco hijos, continúa trabajando y viviendo de la actividad rural, transformándose en una clara muestra de cómo la producción primaria puede convertirse en una oportunidad para agregar valor, desarrollar emprendimientos y generar ingresos en el interior bonaerense.

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Arte y tradiciones con protagonismo femenino

Las hermanas Paulina y Lucía Güiraldes, descendientes de la familia del poeta y escritor Ricardo Güiraldes, fueron reconocidas por mantener vivas las tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones (Revista Chacra)

La jornada extendió el homenaje a la Agrupación Mujeres Argentinas a Caballo en la Historia, dedicada a recuperar y difundir el protagonismo femenino en la construcción de la Argentina. Su trabajo busca dar visibilidad a figuras como Juana Azurduy, Macacha Güemes, Mariquita Sánchez de Thompson y María Remedios del Valle, entre muchas otras mujeres que tuvieron participación en distintos momentos de la historia nacional. La agrupación reivindica las trayectorias de mujeres patricias, granaderas, fortineras, esclavas, cautivas, espías, estancieras y criadas, cuyas historias muchas veces quedaron relegadas a referencias breves en los libros. A través de representaciones y relatos, busca acercar esas experiencias al presente y recuperar su lugar en la memoria colectiva.

También fue reconocida Malena Berrueta, pintora costumbrista nacida en Lobos, donde vivió hasta su adolescencia en el campo. Allí desarrolló el amor por las tradiciones y la figura del paisano que luego trasladaría a sus obras. Junto con Manuel Allignani, organizó y curó las tres ediciones del Congreso Gaucho en el Congreso de la Nación. Integró el Comité de Tradición de la Sociedad Rural Argentina, es miembro de la Academia de Folclore de la provincia de Buenos Aires y recibió el premio “Suma Paz”, entre otras distinciones. Su labor artística contribuye a preservar las costumbres y la identidad cultural vinculadas con la vida rural.

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El encuentro también contó con la participación de las hermanas Paulina y Lucía Güiraldes, descendientes de la familia del poeta y escritor Ricardo Güiraldes, autor de Don Segundo Sombra, quienes destacaron que su relación con el folclore no nació únicamente del aprendizaje musical, sino de una herencia familiar transmitida a través de reuniones, guitarras y relatos de los mayores. Su propuesta se sumó al objetivo de la jornada: reconocer a las mujeres que mantienen vivas las tradiciones y las transmiten a las nuevas generaciones.

La productora ganadera Margarita María Marín, la diputada bonaerense Marcela Basualdo, la tambera y emprendedora Fabiana Nardi, la legisladora provincial Silvina Vaccarezza, la periodista Carina Rodriguez y la dirigente cooperativista Patricia Luke, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires (Revista Chacra)

Las mujeres sostienen el campo, pero la igualdad aún no echa raíces

La conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales también invita a mirar los desafíos pendientes. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres representan aproximadamente el 40% de la fuerza laboral agrícola mundial, pero poseen cerca del 15% de las tierras. Además, reciben en promedio 82 centavos por cada dólar que ganan los hombres en el trabajo asalariado agrícola, de acuerdo con datos citados de organismos internacionales. Asimismo, según datos de la FAO, la participación de las mujeres en la fuerza laboral de los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe es del 36%.

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Estas brechas reflejan la necesidad de mejorar el acceso de las mujeres a la tierra, el financiamiento, la tecnología, la capacitación y los espacios de decisión. También ponen de manifiesto la importancia de reconocer tanto el trabajo remunerado como las tareas no remuneradas que realizan en sus hogares y comunidades.