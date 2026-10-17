Política

La Libertad Avanza convocó a más de 1.000 jóvenes en su primer Congreso de la Juventud en la Ciudad de Buenos Aires

Referentes territoriales, militantes y dirigentes participaron este viernes de una jornada que se realizó en el Teatro Gran Rivadavia. Pilar Ramírez cerró el acto con un discurso sobre el papel de las nuevas generaciones

Pilar Ramírez cerró el primer Congreso de Juventud de LLA en la Ciudad
La Libertad Avanza celebró su primer Congreso de la Juventud en la Ciudad de Buenos Aires ante más de mil asistentes.
Guardar

La Libertad Avanza realizó su primer Congreso de la Juventud en la Ciudad de Buenos Aires, con una convocatoria de más de 1.000 asistentes en el Teatro Gran Rivadavia. La jornada, organizada bajo el lema “Muchos frentes, un solo objetivo”, reunió a referentes territoriales y dirigentes del espacio.

El encuentro fue impulsado por Dante Di Carlo, presidente de la Juventud de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, y Shariff Menem, titular de la organización juvenil a escala nacional, según informó el espacio político en una gacetilla.

PUBLICIDAD

La programación incluyó paneles con referentes, conversaciones en formato de transmisión en línea, proyecciones audiovisuales y espacios de intercambio con los asistentes.

La convocatoria reunió a coordinadores territoriales, dirigentes porteños y representantes nacionales de La Libertad Avanza (LLA). La actividad también incluyó un repaso de las iniciativas y resultados que el espacio atribuye a su actividad política.

Jóvenes sobre un escenario con una pantalla de fondo que dice Congreso de la Juventud mientras miembros del público toman fotografías
El encuentro partidario se desarrolló bajo la consigna “Muchos frentes, un solo objetivo”.

El Congreso de Juventud se desarrolló en el Teatro Gran Rivadavia, en el barrio porteño de Floresta, y se presentó como una instancia de debate interno y formación para jóvenes vinculados con la fuerza oficialista.

Pilar Ramírez destacó el papel de los jóvenes en el proyecto político

El cierre estuvo a cargo de Pilar Ramírez, presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, quien puso el foco en la participación juvenil dentro del partido.

PUBLICIDAD

“La juventud es el corazón de la libertad. Pasamos de un país donde los chicos se querían ir por Ezeiza a un país donde ellos son protagonistas”, afirmó Ramírez, de acuerdo con el comunicado difundido por la organización.

Pilar Ramírez cerró el promer Congreso de Juventud de LLA en la Ciudad
Pilar Ramírez encabezó el cierre del congreso y destacó el papel de los jóvenes en el proyecto político.

La dirigente agregó que “la Ciudad va a volver a brillar, la Argentina va a volver a ser grande y va a ser gracias a los jóvenes”. El encuentro concluyó con ese mensaje dirigido a la militancia juvenil porteña y nacional.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaCiudad de Buenos AiresJuventud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Máximo Kirchner encabezó su acto del Día de la Lealtad en Chaco con otro mensaje hacia la interna del PJ

El diputado y líder de La Cámpora apuntó contra los que prometen “batalla” pero “al primer chasquibún salen corriendo”. Afirmó que Cristina Kirchner está “secuestrada”

Máximo Kirchner encabezó su acto del Día de la Lealtad en Chaco con otro mensaje hacia la interna del PJ

Kicillof reivindicó a Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad, dijo que está “injustamente presa” y se ofreció a “poner el cuerpo” para 2027

Con críticas al gobierno de Javier Milei, el gobernador bonaerense llamó a reorganizar al peronismo, defendió la soberanía política y planteó que el espacio debe volver a ser una opción de gobierno nacional

Kicillof reivindicó a Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad, dijo que está “injustamente presa” y se ofreció a “poner el cuerpo” para 2027

Diputados peronistas buscan citar al embajador chileno al Congreso por la nueva ruta marítima hacia Malvinas

La iniciativa apunta a que Gonzalo Uriarte Herrera aclare si el servicio desde Punta Arenas facilitaría el apoyo logístico a las empresas vinculadas con la exploración petrolera en el Atlántico Sur

Diputados peronistas buscan citar al embajador chileno al Congreso por la nueva ruta marítima hacia Malvinas

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó a Cristina Kirchner con Perón: “No se trata de justicia, se trata de proscripción”

La declaración equiparó la situación judicial de la ex jefa de Estado con la detención del líder justicialista. “Se busca impedir que el pueblo vuelva a elegir a la dirigente política más importante de la oposición”, advirtió

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó a Cristina Kirchner con Perón: “No se trata de justicia, se trata de proscripción”

Un ministro chileno tildó de "loco" a Milei y tuvo que pedir disculpas tras las críticas de su propio espacio político

Iván Poduje, a cargo del área de Vivienda, cuestionó al mandatario argentino durante un foro empresarial en Santiago, lo que generó un rápido malestar en el oficialismo y obligó a Kast a intervenir desde Bolivia

Un ministro chileno tildó de "loco" a Milei y tuvo que pedir disculpas tras las críticas de su propio espacio político

DEPORTES

Hizo un extraño gol en contra desde mitad de cancha y su equipo quedó a un paso del descenso a la Primera C

Hizo un extraño gol en contra desde mitad de cancha y su equipo quedó a un paso del descenso a la Primera C

La sorpresiva aparición de Lionel Messi en el video que grabó su guardaespaldas para la boda de su hermana

El Inter Miami de Lionel Messi visitará a Atlanta United por la MLS: hora, TV y probables formaciones

La fecha 13 del Torneo Clausura continuará con cinco partidos claves: la agenda completa

La chance que falló Julián Álvarez sobre el final y la alarmante estadística con Atlético Madrid: lleva 5 meses sin anotar goles

TELESHOW

El descargo de Hernán Casciari tras las acusaciones de estafa: “Actuamos con ingenuidad, pero no hubo fraude”

El descargo de Hernán Casciari tras las acusaciones de estafa: “Actuamos con ingenuidad, pero no hubo fraude”

Quiénes son los famosos que aparecen nombrados en la denuncia penal contra Hernán Casciari por presunta estafa

Las fotos del velatorio de Fernando Confessore: compañeros, familiares y amigos lo despiden con profunda tristeza

La sugestiva actitud de Josefina Lynch en medio del escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran más de 94.000 vehículos por riesgo de incendio vinculado con los motores de los asientos eléctricos

Retiran más de 94.000 vehículos por riesgo de incendio vinculado con los motores de los asientos eléctricos

Panamá sigue gastando más de lo que recibe: déficit fiscal cerró agosto en $3.387 millones

Costa Rica reporta un aumento del 147% en casos de Enfermedad Tipo Influenza en solo una semana

La justicia salvadoreña admite pruebas para extinción de dominio de bienes del exfiscal Luis Martínez

El guatemalteco Kevin Raymundo Roque Contreras fue extraditado a Estados Unidos por cargos de tráfico de cocaína