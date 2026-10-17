La Libertad Avanza convocó a más de 1.000 jóvenes en su primer Congreso de la Juventud en la Ciudad de Buenos Aires

La Libertad Avanza celebró su primer Congreso de la Juventud en la Ciudad de Buenos Aires ante más de mil asistentes.

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La Libertad Avanza realizó su primer Congreso de la Juventud en la Ciudad de Buenos Aires, con una convocatoria de más de 1.000 asistentes en el Teatro Gran Rivadavia. La jornada, organizada bajo el lema “Muchos frentes, un solo objetivo”, reunió a referentes territoriales y dirigentes del espacio.

El encuentro fue impulsado por Dante Di Carlo, presidente de la Juventud de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, y Shariff Menem, titular de la organización juvenil a escala nacional, según informó el espacio político en una gacetilla.

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La programación incluyó paneles con referentes, conversaciones en formato de transmisión en línea, proyecciones audiovisuales y espacios de intercambio con los asistentes.

La convocatoria reunió a coordinadores territoriales, dirigentes porteños y representantes nacionales de La Libertad Avanza (LLA). La actividad también incluyó un repaso de las iniciativas y resultados que el espacio atribuye a su actividad política.

El encuentro partidario se desarrolló bajo la consigna “Muchos frentes, un solo objetivo”.

El Congreso de Juventud se desarrolló en el Teatro Gran Rivadavia, en el barrio porteño de Floresta, y se presentó como una instancia de debate interno y formación para jóvenes vinculados con la fuerza oficialista.

Pilar Ramírez destacó el papel de los jóvenes en el proyecto político

El cierre estuvo a cargo de Pilar Ramírez, presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, quien puso el foco en la participación juvenil dentro del partido.

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“La juventud es el corazón de la libertad. Pasamos de un país donde los chicos se querían ir por Ezeiza a un país donde ellos son protagonistas”, afirmó Ramírez, de acuerdo con el comunicado difundido por la organización.

Pilar Ramírez encabezó el cierre del congreso y destacó el papel de los jóvenes en el proyecto político.

La dirigente agregó que “la Ciudad va a volver a brillar, la Argentina va a volver a ser grande y va a ser gracias a los jóvenes”. El encuentro concluyó con ese mensaje dirigido a la militancia juvenil porteña y nacional.