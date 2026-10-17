Panamá sigue gastando más de lo que recibe: déficit fiscal cerró agosto en $3.387 millones

Panamá registró ingresos públicos por $9.405,4 millones y gastos por $12.792,4 millones durante los primeros ocho meses del año, según el balance fiscal preliminar. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

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El déficit fiscal de Panamá alcanzó $3.387 millones entre enero y agosto de 2026, equivalente al 3,56% del producto interno bruto (PIB), según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Aunque la cifra representa una reducción de $560,7 millones frente a 2025, todavía se encuentra ligeramente por encima de la meta anual del 3,5%.

El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado cuando estos últimos son mayores. En términos sencillos, significa que el sector público utilizó más recursos de los que recibió, una brecha que debe financiarse mediante deuda, disponibilidades financieras u otros mecanismos.

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Durante los primeros ocho meses, el Sector Público No Financiero (SPNF) recibió $9.405,4 millones, pero sus gastos ascendieron a $12.792,4 millones. La diferencia produjo el resultado negativo de $3.387 millones, aunque el desequilibrio fue menor que los $3.947,7 millones registrados en igual período del año anterior.

El SPNF comprende el Gobierno Central y otras entidades públicas no financieras, entre ellas la Caja de Seguro Social (CSS) y empresas estatales. Es el indicador utilizado para evaluar el cumplimiento de la meta fiscal, por lo que sus resultados no deben confundirse con las cuentas exclusivas del Gobierno Central.

El Gobierno espera que los aportes del Canal de Panamá y los dividendos de empresas estatales contribuyan a reducir el desequilibrio de las finanzas públicas antes de finalizar 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción del déficit respondió principalmente a un crecimiento del 10,2% en los ingresos públicos, equivalente a $871,1 millones adicionales. En comparación, los gastos aumentaron $310,5 millones, un 2,5%, lo que permitió reducir la distancia entre los recursos disponibles y las obligaciones.

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Uno de los principales impulsores fue la Caja de Seguro Social, cuyos ingresos $424,1 millones, hasta alcanzar $3.439 millones. También aumentaron los recursos corrientes del Gobierno Central en $274,9 millones, mientras los ingresos de capital sumaron $198,2 millones, frente a apenas $6,6 millones en 2025.

En el Gobierno Central, la recaudación tributaria aumentó $334,3 millones, un 8,3%, hasta situarse en $4.381,8 millones. Los impuestos directos aportaron $2.433,8 millones y los indirectos $1.948,1 millones, impulsados por mayores cobros sobre salarios, propiedades, ventas e importaciones.

Entre los aumentos destacaron $86,4 millones adicionales en impuestos vinculados con planillas y $87 millones por el ITBMS sobre ventas. También crecieron los ingresos por seguro educativo, inmuebles e importaciones, mientras la recaudación no tributaria disminuyó $59,1 millones, debido a menores aportes de algunas fuentes.

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Por el lado del gasto, las obligaciones corrientes alcanzaron $10.545,5 millones, un aumento de $422,6 millones. Este componente comprende pagos necesarios para el funcionamiento del sector público, incluidos salarios, prestaciones e intereses, mientras el gasto de capital disminuyó un 4,8%, hasta $2.246,9 millones.

Panamá destinó $2.084,8 millones al pago de intereses de la deuda pública entre enero y agosto de 2026, un aumento del 6,1% respecto al mismo período del año anterior. REUTERS/Dado Ruvic/

La CSS explicó una parte importante del incremento, con $199,8 millones adicionales en sus gastos corrientes, principalmente por mayores desembolsos en pensiones y jubilaciones. El Gobierno Central también registró aumentos, aunque las transferencias corrientes disminuyeron $512,4 millones, contribuyendo a contener el gasto total de esa administración.

Otro factor de presión fue el pago de intereses de la deuda pública, que alcanzó $2.084,8 millones entre enero y agosto. La cifra aumentó $119 millones, un 6,1%, respecto al año anterior, y representó aproximadamente el 16,3% de todos los gastos del SPNF durante el período.

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De ese monto, $1.814,9 millones correspondieron a intereses de deuda externa y $269,9 millones a obligaciones internas. Estas cifras reflejan únicamente el costo financiero del endeudamiento, no incluyen las amortizaciones del capital, que constituyen otra obligación del Estado y no aparecen desglosadas en este balance.

El MEF informó que el costo promedio ponderado de la deuda disminuyó del 4,97% al 4,66% entre diciembre de 2025 y agosto de 2026. Sin embargo, aunque el financiamiento presenta mejores condiciones, los intereses continúan absorbiendo recursos importantes que podrían destinarse a otras necesidades presupuestarias.

El informe también muestra un déficit primario de $1.302,2 millones, indicador que excluye los intereses de la deuda y permite observar el desequilibrio generado por las demás operaciones públicas. Este resultado mejoró $679,7 millones frente a 2025, aunque todavía refleja gastos superiores a los ingresos disponibles.

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El Ejecutivo panameño desistió de utilizar una dispensa fiscal para atender la emergencia sísmica y aseguró que respetará el límite de déficit previsto para este año. Cortesía

Las cifras cobran relevancia después del terremoto del 9 de octubre, que provocó daños en varias provincias. Inicialmente, el Gobierno incluyó una dispensa fiscal entre las medidas para afrontar la emergencia, pero posteriormente el MEF anunció que no utilizaría esa posibilidad para flexibilizar el límite establecido.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que se respetará la meta de déficit del 3,5% para 2026, pese a las necesidades de reconstrucción y asistencia. La dispensa habría permitido apartarse excepcionalmente de la trayectoria fiscal, bajo las condiciones previstas por la normativa.

Para alcanzar el objetivo, el Gobierno confía en los ingresos previstos para el último trimestre, cuando se concentra una parte importante de los aportes del Canal de Panamá y los dividendos de empresas públicas. El MEF sostiene que estos recursos permitirán reducir el déficit acumulado, aunque su cumplimiento dependerá también de la evolución del gasto.

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Con un PIB nominal estimado en $95.102 millones, la meta del 3,5% equivale aproximadamente a $3.329 millones de déficit para todo 2026. El saldo registrado hasta agosto supera esa referencia en unos $58 millones, por lo que los últimos cuatro meses deberán producir una mejora neta para cerrar dentro del límite anunciado.