El guatemalteco Kevin Raymundo Roque Contreras fue extraditado a Estados Unidos por cargos de tráfico de cocaína

Kevin Raymundo Roque Contreras fue extraditado de Guatemala a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico en la Corte Distrital del Este de Texas. ( Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil )

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Kevin Raymundo Roque Contreras fue extraditado este viernes 16 de octubre a Estados Unidos, donde la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas lo requiere por dos cargos vinculados con la fabricación y distribución de cocaína destinada presuntamente al mercado estadounidense. La entrega formal se concretó tras una investigación sobre una organización que operaba rutas de tráfico de drogas en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica desde al menos 2008.

El acusado deberá responder por asociación ilícita para manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla con una cantidad detectable de cocaína. La imputación sostiene que conocía o tenía razones para creer que la sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

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El segundo cargo se refiere a la manufactura y distribución de la misma cantidad mínima de cocaína, también bajo la presunción de que el estupefaciente sería enviado de forma ilegal hacia territorio estadounidense. Las acusaciones citan las secciones 963, 959(a) y 960, además de la sección 959, del Título 21 del Código de Estados Unidos.

La investigación identificó a una estructura de narcotráfico responsable de trasladar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. Las autoridades situaron a Roque Contreras como integrante de esa organización y señalaron que dirigió, gestionó y facilitó parte de sus actividades en Guatemala y otros lugares entre aproximadamente 2017 y julio de 2020.

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Kevin Raymundo Roque Contreras fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico en la Corte Distrital del Este de Texas. ( Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil )

Una estructura señalada por envíos de cocaína desde 2008

La red investigada operaba desde al menos 2008 a través de rutas que conectaban Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Según los antecedentes de la acusación, el grupo era responsable de importar grandes cargamentos de cocaína al mercado estadounidense.

El Ministerio Público confirmó que la entrega de Roque Contreras a las autoridades estadounidenses se hizo efectiva el viernes 16 de octubre. La extradición se produjo en el marco de la cooperación entre los sectores de seguridad y justicia de Guatemala y Estados Unidos.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala calificó el traslado como la extradición exitosa de otro presunto narcotraficante. La representación diplomática afirmó: “Juntos, sacamos a los narcotraficantes de las calles y nos aseguramos de que enfrenten la justicia estadounidense”.

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“Las drogas destruyen vidas, separan familias y generan violencia. Menos narcos en las calles = comunidades más seguras”, agregó la embajada en su pronunciamiento sobre la entrega.

El Grupo Élite de la Dirección General del Sistema Penitenciario realizó el operativo de traslado con fines de extradición bajo los protocolos de seguridad establecidos. La institución indicó que el procedimiento se llevó a cabo con éxito.

Kevin Raymundo Roque Contreras fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico en la Corte Distrital del Este de Texas. ( Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil )

La captura en Fraijanes y los antecedentes en Guatemala

Roque Contreras fue capturado el 8 de agosto de 2021 durante un allanamiento en residenciales Llano Alto, en Fraijanes. El operativo estuvo a cargo de personal de FIAAT-SGAIA, en coordinación con el Ministerio Público.

La Policía Nacional Civil indicó entonces que era buscado por asociación ilícita y por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. También figuraba entre las 100 personas más buscadas del país.

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Los registros del Ministerio Público establecen que, antes de esa captura, Roque Contreras permanecía prófugo desde 2013. La investigación fiscal lo vinculó con una estructura criminal dirigida por Eduardo Villatoro Cano, conocido como “Guayo Cano”.

Esa organización habría movilizado drogas desde Suramérica hacia México y Estados Unidos. La fiscalía sostuvo que Roque Contreras integró el grupo desde 2017 y que participó en la dirección, gestión y facilitación de operaciones en Guatemala.

El permiso judicial para asistir a una celebración familiar

El 11 de diciembre de 2025, La Hora publicó que Roque Contreras fue documentado en videos durante la fiesta de 15 años de su hija, pese a que debía permanecer privado de libertad. La publicación consultó al Sistema Penitenciario sobre la existencia de una autorización para que asistiera al evento.

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La vocería del Sistema Penitenciario respondió que el permiso había sido otorgado mediante una orden judicial del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, fechada el 25 de septiembre. Sin embargo, la institución indicó que solo tenía conocimiento de que el detenido había solicitado permiso judicial para asistir a una cita médica.