Retiran más de 94.000 vehículos por riesgo de incendio vinculado con los motores de los asientos eléctricos

Hyundai Motor America retiró del mercado 94.622 vehículos en Estados Unidos debido a un riesgo de incendio en los asientos delanteros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hyundai Motor America inició el retiro de 94.622 vehículos en Estados Unidos por un riesgo de incendio relacionado con el sistema eléctrico de los asientos delanteros. La campaña comprende determinados sedanes Hyundai Genesis de los años modelo 2015 y 2016, además de Genesis G80 fabricados entre 2017 y 2020.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) informó sobre el defecto, que puede provocar el funcionamiento continuo del motor encargado de ajustar la posición del asiento. La empresa identificó dos incidentes de incendio vinculados con el problema, sin accidentes ni personas lesionadas registrados hasta el 1 de octubre de 2026.

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Como medida preventiva, las autoridades recomendaron estacionar las unidades afectadas al aire libre y lejos de viviendas, edificios y otros vehículos. La solución técnica todavía estaba en desarrollo cuando se anunció la campaña, por lo que los propietarios deben comprobar si su automóvil está incluido y seguir las instrucciones del fabricante.

Modelos incluidos en el retiro

La campaña comprende 54.644 unidades del Hyundai Genesis de los años modelo 2015 y 2016, además de 39.978 vehículos Genesis G80 fabricados entre 2017 y 2020. En conjunto, el retiro abarca 94.622 automóviles, según los registros de seguridad presentados ante la NHTSA.

El fabricante estimó que alrededor del 1% de las unidades incluidas podría presentar el defecto. Esta proporción es un cálculo de la empresa y no significa que los demás vehículos queden excluidos de la campaña. La verificación individual sigue siendo necesaria para determinar si corresponde una reparación.

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El retiro está identificado en la base de datos federal con el número 26V664000. Los vehículos contemplados cuentan con asientos eléctricos delanteros sin función de memoria, característica que permite guardar distintas configuraciones de posición para los conductores.

La campaña se limita a los modelos y años especificados en la documentación. Por ello, los propietarios no deben asumir que cualquier vehículo Hyundai o Genesis presenta el mismo problema, ni que todos los automóviles de una misma generación están necesariamente incluidos.

La campaña comprende sedanes Hyundai Genesis de los años 2015 y 2016, además de unidades Genesis G80 producidas entre 2017 y 2020. (REUTERS/Ainnie Arif//File Photo)

La falla eléctrica que puede provocar un incendio

El defecto se encuentra en el interruptor que controla el desplazamiento y la altura de los asientos delanteros. De acuerdo con la documentación presentada por Hyundai, el componente puede dañarse o desprenderse de su posición debido a la aplicación de una fuerza externa.

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Cuando el interruptor queda atascado, el motor eléctrico puede seguir funcionando sin que el conductor o el pasajero mantenga presionado el control. La activación prolongada puede elevar la temperatura de los componentes y generar condiciones propicias para un incendio.

El problema puede manifestarse incluso después de que los ocupantes abandonen el automóvil. Por eso, el riesgo no se limita a situaciones en las que el vehículo está en circulación.

Entre las señales que podrían indicar un funcionamiento anormal figuran el olor a quemado dentro del habitáculo y la falta de respuesta de los controles del asiento. Estos síntomas no confirman por sí solos que exista el defecto, pero justifican una revisión técnica. La ausencia de señales tampoco descarta que el automóvil esté incluido en la campaña.

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La falla identificada corresponde al mecanismo eléctrico de los asientos, no al motor de propulsión ni al sistema de combustible.

Medidas recomendadas para los propietarios

La NHTSA recomendó estacionar los vehículos incluidos al aire libre y mantenerlos alejados de garajes, viviendas, edificios y otros automóviles hasta que se complete la reparación. La precaución busca reducir las consecuencias de un posible incendio mientras la solución definitiva no esté disponible.

Los propietarios pueden consultar si su unidad está afectada mediante el número de identificación vehicular, conocido como VIN. Este código de 17 caracteres suele encontrarse en la parte inferior del parabrisas, del lado del conductor, y también figura en los documentos del automóvil.

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La consulta puede realizarse en el sistema de retiros de seguridad de la NHTSA. También es posible contactar a un concesionario Hyundai o a un distribuidor autorizado Genesis para confirmar la inclusión del vehículo y recibir instrucciones.

Si el automóvil presenta olor a quemado, humo u otra señal de sobrecalentamiento, el propietario debe priorizar su seguridad y evitar utilizar el mecanismo afectado. Si aparece humo o fuego, debe alejarse del vehículo y solicitar asistencia de emergencia.

La NHTSA recomendó estacionar los vehículos involucrados al aire libre y lejos de edificios hasta que se complete la reparación. (REUTERS/Amit Dave/File Photo)

Los dos incidentes registrados hasta la fecha

Hyundai Motor America informó que tenía conocimiento de dos incendios asociados con el defecto. Hasta el 1 de octubre de 2026, la compañía no había registrado accidentes ni lesiones relacionados con esos casos en Estados Unidos.

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Estas cifras corresponden a los incidentes conocidos por el fabricante y consignados en la documentación de seguridad. No permiten determinar cuántos vehículos podrían desarrollar la falla en el futuro ni descartar que se produzcan nuevos incidentes.

El retiro responde al riesgo identificado en el sistema de ajuste de los asientos. Aunque otras campañas de la industria automotriz también pueden estar relacionadas con incendios, no deben considerarse equivalentes si involucran componentes o causas diferentes.

La información sobre los dos casos aporta contexto sobre los antecedentes de la campaña, pero la medida preventiva se aplica a todas las unidades incluidas, independientemente de que sus propietarios hayan observado síntomas.

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Plazos previstos para la reparación

La documentación del retiro indicó que Hyundai todavía desarrollaba el procedimiento correctivo cuando presentó la campaña. Las notificaciones a los propietarios estaban previstas para el 7 de diciembre de 2026, mientras que la consulta de los VIN incluidos comenzó a estar disponible el 13 de octubre de ese año.

Una vez definida la solución, la reparación deberá realizarse sin costo para los propietarios de los vehículos afectados. El fabricante deberá comunicar las instrucciones correspondientes para que puedan acudir a un concesionario Hyundai o a un distribuidor autorizado Genesis.

Hasta recibir esa comunicación, los dueños pueden consultar el estado de su automóvil en la base de datos de la NHTSA o comunicarse con el servicio de atención al cliente de la marca. La comprobación por VIN es la forma más precisa de determinar si existe una campaña pendiente para una unidad concreta.

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La fecha prevista para el envío de las cartas no significa que la reparación vaya a estar disponible ese mismo día. Los propietarios deberán seguir las indicaciones oficiales y verificar con el fabricante cuándo podrán llevar el vehículo al taller.