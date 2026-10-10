El costo oculto de la madera argentina y el desafío de recorrer más de 1.000 kilómetros para exportar

Desde la Federación Argentina de la Industria Maderera aseguran que las principales cuencas forestoindustriales argentinas se encuentran a grandes distancias de los puertos de exportación y una parte de la competitividad del sector se pierde antes de cruzar la frontera (FAIMA)

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La forestoindustria argentina enfrenta una paradoja: mientras existe demanda internacional y las exportaciones de madera aserrada de pino crecieron 22,89% durante los primeros ocho meses de 2026, los costos internos continúan limitando el potencial exportador del sector. El principal obstáculo aparece incluso antes de llegar a los mercados internacionales: las principales cuencas forestales se encuentran a más de 1.000 kilómetros de los grandes puertos de salida, una distancia que incrementa el peso de la logística sobre el precio final. Así lo advierte el informe de actividad de agosto de 2026 de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), elaborado por el ingeniero Gustavo Cetrángolo.

La geografía explica buena parte de esta desventaja. Las principales zonas productoras se concentran en el nordeste del país, mientras que buena parte de la infraestructura portuaria se encuentra a cientos de kilómetros de distancia. En los últimos años se impulsaron alternativas para reducir ese impacto, entre ellas la utilización de bitrenes, la habilitación del Puerto de Posadas para contenedores, el desarrollo del Puerto de Corrientes y las expectativas generadas por el Puerto de Ituzaingó. Sin embargo, desde el sector consideran que ninguna solución aislada alcanza: la clave pasa por construir una red capaz de combinar rutas, ferrocarriles, puertos y vías navegables.

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En ese esquema, el ferrocarril Urquiza aparece como una de las alternativas con mayor potencial, debido a que atraviesa buena parte del corredor forestal argentino. Según la información relevada por FAIMA, existen operaciones privadas articuladas mediante acuerdos comerciales con Belgrano Cargas que permitirían movilizar hasta 50.000 toneladas mensuales, utilizando centros de acopio ubicados en estaciones y sistemas de seguimiento de la carga. La capacidad equivale aproximadamente a 1.500 contenedores mensuales de 40 pies. A esto se suman proyectos para intervenir 210 kilómetros de vías y puentes, con el objetivo de ampliar la capacidad del ramal, además de la rehabilitación del cruce ferroviario entre Paso de los Libres y Uruguayana, que permitiría una conexión directa con la red brasileña.

El ferrocarril Urquiza aparece como una de las alternativas con mayor potencial para el traslado de madera, debido a que atraviesa buena parte del corredor forestal argentino, detallaron desde FAIMA (Infobae)

La integración regional podría ampliar todavía más las posibilidades. Las mejoras ferroviarias -aseguran desde FAIMA- permitirían conectar el corredor forestal argentino con redes que llegan hasta Rio Grande, en Brasil, y eventualmente con terminales como Zárate y Montevideo. También existen inversiones previstas en Paraguay que podrían favorecer las conexiones con puertos argentinos y regionales. Para una industria que busca ganar mercados, disponer de distintas rutas de salida permitiría reducir la dependencia de un único medio de transporte y elegir la alternativa más conveniente de acuerdo con el origen, el destino, el volumen y las características de cada carga.

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El transporte fluvial también aparece como una alternativa para reducir costos. Durante un seminario organizado por la Asociación Forestal Argentina (AFoA), una empresa de navegación planteó que determinados cambios regulatorios relacionados con el cabotaje podrían generar ahorros de hasta USD 1.000 por contenedor. Aunque FAIMA señala que esta estimación todavía requiere un análisis más profundo, el planteo vuelve a poner en evidencia cuánto puede incidir la logística sobre la competitividad de los productos forestales argentinos. El impacto es especialmente significativo en aquellos productos con menor valor agregado, aunque también alcanza a molduras, tableros, madera para construcción y otras manufacturas.

El desafío, por lo tanto, no consiste simplemente en producir más madera, sino en lograr que esa producción pueda desplazarse de manera eficiente hacia los mercados. Desde FAIMA sostienen que la competitividad futura dependerá de una estrategia logística integral, en la que camiones, bitrenes, trenes, puertos y transporte fluvial no funcionen como alternativas aisladas, sino como partes de un mismo sistema. Argentina cuenta con recursos forestales, capacidad industrial y una demanda internacional que puede absorber mayores volúmenes. El interrogante es si podrá transformar esa ventaja productiva en una verdadera ventaja exportadora reduciendo el costo de los kilómetros que hoy separan a la madera argentina del mundo.

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