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Arrancó la siembra de girasol con una campaña récord en el horizonte

Las primeras sembradoras ya trabajan en el NEA, mientras el exceso de humedad condiciona la implantación de trigo y retrasa la cosecha de maíz en distintas regiones del país

Plantación de girasol recién sembrado
La siembra de girasol ya alcanzó el 4,4% de las 3 millones de hectáreas proyectadas para esta campaña (Revista Chacra)
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La campaña 2026/27 de girasol comenzó oficialmente con la implantación de los primeros lotes en el noreste argentino. Según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra ya alcanzó el 4,4% de las 3 millones de hectáreas proyectadas para esta campaña, una superficie que representa un crecimiento del 5,3% respecto del ciclo anterior y que, de concretarse, marcaría un nuevo récord para el cultivo.

El avance de las labores se concentra exclusivamente en el NEA, donde ya se sembró el 23,6% del área prevista para la región. En tanto, en el centro del área agrícola los productores aguardan un aumento de las temperaturas para iniciar la implantación, mientras que en el sur la elevada humedad de los suelos y las perspectivas de un año climático húmedo generan incertidumbre sobre el desarrollo de la campaña.

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En paralelo, la siembra de trigo alcanzó el 98,4% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas, aunque el ritmo de avance continúa siendo muy lento. La principal dificultad se registra en el sudeste bonaerense, donde la saturación de los suelos y la persistencia de elevada humedad impiden el ingreso de la maquinaria. Pese a ello, el cereal presenta una condición entre normal y excelente en el 99,7% de la superficie implantada gracias a la favorable disponibilidad de agua.

Con un avance de cosecha del 69,8% del área apta, la producción de maíz para presente campaña sería de 64 millones de toneladas, según estima la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
Con un avance de cosecha del 69,8% del área apta, la producción de maíz para presente campaña sería de 64 millones de toneladas, según estima la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

La cosecha de maíz con destino a grano comercial avanzó sobre el 69,8% del área apta, con un rendimiento promedio nacional de 79,4 quintales por hectárea. Los mayores retrasos también se concentran en el sudeste de Buenos Aires, donde el exceso de humedad demora el secado de los granos. En el norte del país, en tanto, los monitoreos continúan detectando la presencia de Dalbulus maidis, cuya incidencia habría sido superior a la prevista y podría comenzar a reflejarse en los rendimientos a medida que avance la recolección.

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No obstante, la incorporación de lotes tardíos provenientes de ambos Núcleos y del Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires continúa mostrando rindes acordes con las expectativas, lo que permite sostener la estimación de una producción nacional de maíz de 64 millones de toneladas.

En cuanto al sorgo granífero, la cosecha ya cubre el 90,3% del área apta con un rendimiento promedio de 41,4 quintales por hectárea. Sin embargo, los resultados obtenidos fuera del Centro-Norte de Córdoba fueron inferiores a los previstos, motivo por el cual la Bolsa redujo en 100.000 toneladas su proyección de producción, que ahora se ubica en 2,8 millones de toneladas.

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