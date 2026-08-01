Las exportaciones de soja podrían aportar hasta US$ 3.000 M extra en 2026

Tras un primer semestre con exportaciones de soja por debajo de lo normal, en el segundo su probable incremento podría permitir un ingreso adicional de divisas al país (CIARA-CEC).

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Las menores ventas de soja durante el primer semestre de 2026 no sólo explican la caída de los ingresos del complejo agrícola respecto de 2025, sino que también dejaron abierta una importante oportunidad para la segunda mitad del año. Según un informe del IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) de la Fundación Mediterránea, elaborado por los economistas Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, responsables de la Sección Agroindustrial de ese instituto, una aceleración en la comercialización de la oleaginosa podría aportar casi US$ 3.000 M adicionales en valor potencial de exportación y fortalecer el ingreso de divisas para la economía argentina.

El trabajo señala que al 15 de julio los productores habían vendido con precio cerrado 58,2 M/t de soja, maíz y trigo, un volumen 20% mayor a la mediana histórica. Sin embargo, detrás de ese dato agregado conviven 2 realidades muy diferentes: mientras maíz y trigo muestran una comercialización muy dinámica, la soja registra un retraso significativo. Los autores sostienen que “la caída se explica íntegramente por la soja”, ya que el mayor aporte de los cereales no alcanzó para compensar el menor volumen comercializado de la oleaginosa.

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En efecto, durante las primeras 28 semanas de 2026 las ventas de soja, maíz y trigo generaron un ingreso bruto estimado de US$ 11.881 M, un 13,8% menor que en igual lapso de 2025. La soja explicó prácticamente toda esa diferencia: aportó US$ 5.299 M, frente a US$ 7.674 M del mismo período de 2025, una caída del 30,9%, mientras que maíz y trigo incrementaron sus ingresos.

Al 15 de julio, el maíz es el grano con mayor volumen de ventas, mientras que, junto con el trigo, ambos cereales lideran el porcentaje vendido respecto su producción total (IERAL)

¿Por qué cayó la comercialización sojera? Garzón y Artusso sostienen que existen varios factores. En primer lugar, las excelentes cosechas y ventas de maíz y trigo permitieron a muchos productores obtener liquidez suficiente para afrontar gastos, reduciendo la necesidad inmediata de vender soja. A eso se suman las expectativas vinculadas con futuras rebajas de derechos de exportación, una curva de precios algo más favorable hacia adelante y la posibilidad de que vuelvan a implementarse medidas excepcionales, como ocurrió con anteriores esquemas oficiales que incentivaron ventas puntuales.

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El informe aclara que esa demora “no debería interpretarse como una conducta anómala o como una resistencia del sector a comercializar su producción”. Por el contrario, considera que se trata de una decisión económica racional en la que cada productor compara el precio disponible hoy con el que podría obtener más adelante, teniendo en cuenta sus necesidades financieras, los costos de almacenamiento y las expectativas sobre el mercado y la política tributaria.

Precisamente, porque una parte importante de la cosecha permanece sin comercializar, el segundo semestre presenta un potencial significativo. El escenario intermedio elaborado por el IERAL supone que la comercialización de soja convergerá hacia sus niveles históricos. En ese caso, las ventas del período alcanzarían US$ 13.881 M, frente a US$ 11.592 M del escenario de continuidad. Si además las ventas se adelantaran por mejores incentivos de mercado o medidas oficiales, el ingreso podría llegar hasta US$ 15.313 M.

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En estos gráficos se observa con el trigo y la soja superan el promedio de ventas de granos, mientras que la soja registra ventas menores a la media (IERAL)

Ese cambio también tendría un fuerte impacto sobre las exportaciones. El informe estima que el valor potencial de las ventas externas asociadas a la comercialización del segundo semestre oscilaría entre US$ 14.252 M y US$ 18.380 M, dependiendo del ritmo de ventas. Sólo pasar del escenario de continuidad al de convergencia implicaría comercializar 6,6 M/t adicionales, sumar US$ 2.289 M al ingreso bruto de los productores y generar US$ 2.968 M más de valor potencial de exportación.

Garzón y Artusso concluyen que la cosecha ya está producida y que la gran variable pendiente es la velocidad con que esos granos ingresen al circuito comercial. Una mayor comercialización no sólo incrementaría la oferta exportable y el ingreso de divisas, sino que también impulsaría la actividad del transporte, el acopio, la industria y los servicios vinculados, además de aportar mayor liquidez a las economías regionales. “La buena noticia es que el potencial sigue disponible", afirman los autores, al destacar que una parte importante de ese volumen de granos aun está almacenada en los campos y acopios.

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