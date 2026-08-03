Chacra y Campo
Agregar Infobae enGoogle

La certificación forestal gana terreno y ya supera las 380.000 hectáreas en Argentina

Cada vez más empresas y productores apuestan por la certificación forestal. ¿Qué hay detrás de un modelo que promete abrir mercados, proteger los bosques y mejorar la competitividad?

Bosque de árboles implantados en la Argentina
Del total de la superficie forestal certificada en la Argentina, el 57% está destinado a actividades productivas, mientras que el resto se gestiona con objetivos de conservación de la biodiversidad (SAGyP)
Guardar

El sistema PEFC continúa expandiéndose en el país con más superficie certificada, mayor trazabilidad y un modelo que combina producción y conservación.

La certificación forestal sostenible continúa consolidándose en Argentina. El sistema PEFC ya supera las 380.000 hectáreas certificadas bajo estándares internacionales de gestión responsable, marcando un fuerte crecimiento de las prácticas que integran productividad, conservación ambiental y responsabilidad social, por parte del sector forestoindustrial.

PUBLICIDAD

Actualmente, 380.692,51 hectáreas cuentan con certificación de Gestión Forestal Sostenible, distribuidas en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. La superficie certificada está respaldada por 10 certificados activos, de los cuales cinco corresponden a empresas individuales y otros cinco a esquemas grupales que reúnen a pequeños y medianos productores, facilitando el acceso a la certificación y fortaleciendo las economías regionales.

Bosque certificado por el Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal ( PEFC)
Actualmente, 380.692 hectáreas cuentan con certificación de Gestión Forestal Sostenible en la Argentina (Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal)

PEFC es el Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal; una organización internacional, no gubernamental y sin fines de lucro, dedicada a promover la Gestión Forestal Sostenible (GFS) a través de la certificación de tercera parte independiente. A nivel mundial, más de 296 millones de hectáreas de bosques están certificadas bajo estándares PEFC, incluyendo proyectos forestales en América Latina, Europa, Asia y Oceanía.

PUBLICIDAD

El modelo impulsado por PEFC busca equilibrar la producción con la preservación de los recursos naturales. Del total de la superficie certificada, el 57% está destinado a actividades productivas, mientras que el resto se gestiona con objetivos de conservación de la biodiversidad, protección de ecosistemas y resguardo de atributos ambientales y sociales. En ese marco, nueve de los diez certificados vigentes integran plantaciones forestales con áreas especialmente destinadas a la conservación, mientras que el restante corresponde a bosques nativos manejados bajo criterios de sostenibilidad.

Primer plano de múltiples mariposas de colores vivos con alas punteadas y rojas posadas sobre grandes hojas verdes en un denso bosque tropical.
La certificación forestal contempla exigencias vinculadas con la protección de la biodiversidad y la conservación de áreas de alto valor ecológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La certificación forestal es mucho más que un reconocimiento técnico. Representa una herramienta concreta para demostrar, con auditorías independientes y estándares internacionalmente reconocidos, que la producción forestal puede desarrollarse de manera responsable, equilibrando competitividad, cuidado ambiental y compromiso con las personas”, destacó Florencia Chavat, responsable de PEFC Argentina.

El estándar contempla exigencias vinculadas con la protección de la biodiversidad, la conservación de áreas de alto valor ecológico, la prohibición de conversiones forestales, el respeto por los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas, además de requisitos sobre condiciones laborales, igualdad de oportunidades, cumplimiento de la legislación y acciones para mitigar el cambio climático. A su vez, garantiza la trazabilidad de productos como madera, papel, cartón y pallets provenientes de bosques certificados, una condición cada vez más valorada por los mercados internacionales.

Desde PEFC señalaron que el crecimiento de la superficie certificada acompaña una tendencia global en la que consumidores, empresas e inversores exigen mayor transparencia sobre el origen de los productos.

Temas Relacionados

Revista Chacra EconomíaCertificaciónForestalBiodiversidadBosquesEcosistemaPlantaciones Forestales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

China acelera sus compras de carne y el cupo de Brasil amenaza con reconfigurar el mercado mundial

El mercado ya anticipa cambios, pero la incógnita es qué ocurrirá cuando Brasil agote su cupo de exportación hacia China

China acelera sus compras de carne y el cupo de Brasil amenaza con reconfigurar el mercado mundial

El agro volvió a sostener las exportaciones, pero el petróleo le arrebató un histórico liderazgo a la soja

Las ventas externas alcanzaron un récord en el primer semestre y la agroindustria aportó casi seis de cada diez dólares que ingresaron al país

El agro volvió a sostener las exportaciones, pero el petróleo le arrebató un histórico liderazgo a la soja

Arrancó la siembra de girasol con una campaña récord en el horizonte

Las primeras sembradoras ya trabajan en el NEA, mientras el exceso de humedad condiciona la implantación de trigo y retrasa la cosecha de maíz en distintas regiones del país

Arrancó la siembra de girasol con una campaña récord en el horizonte

Los cinco cuellos de botella que ponen en jaque al comercio mundial y sacuden los mercados de energía y granos

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario advierte que los principales estrechos y canales marítimos atraviesan una creciente tensión geopolítica que amenaza el flujo del comercio global y presiona sobre los precios internacionales

Los cinco cuellos de botella que ponen en jaque al comercio mundial y sacuden los mercados de energía y granos

Las exportaciones de soja podrían aportar hasta US$ 3.000 M extra en 2026

Un informe del IERAL-Fundación Mediterránea sostiene que el mayor volumen de soja aún sin vender abre la posibilidad de un fuerte ingreso adicional de divisas para la economía en los próximos meses

Las exportaciones de soja podrían aportar hasta US$ 3.000 M extra en 2026

DEPORTES

Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

Uno de los jugadores apartados por River Plate elogió a una figura de Rosario Central tras la derrota en el Monumental

Insólito episodio en el fútbol de Brasil: un ave intentó atacar a un futbolista en pleno partido

San Lorenzo visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero en el cierre de la tercera fecha del Clausura: hora, TV y formaciones

Con el atractivo duelo entre Vélez-Independiente sigue la fecha 3 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

TELESHOW

Ángela Torres habló sobre el duelo de La Joaqui por la separación de Luck Ra: “Es una piba muy fuerte”

Ángela Torres habló sobre el duelo de La Joaqui por la separación de Luck Ra: “Es una piba muy fuerte”

Luisana Lopilato mostró cuál es la tradición familiar que repite todos los años: “No lo cambiamos por nada”

La foto de Shakira y Antonio de la Rúa que acrecentó rumores de romance después de 16 años de distanciamiento

Iliana Calabró habló sobre el grave problema de salud de su pareja: “Él es muy fuerte, ya ha salido de varias”

El particular saludo de Evangelina Anderson al comenzar el día que revolucionó las redes desde Marbella: el video

INFOBAE AMÉRICA

El caballo de Troya de Christopher Nolan

El caballo de Troya de Christopher Nolan

Una pareja canadiense se comprometió frente al volcán Masaya y dejó una postal difícil de superar en Nicaragua

Honduras lanza ofensiva contra presunta organización narco que operaba una ruta internacional hacia Estados Unidos

En Panamá condenan a costarricense a 80 meses de prisión por el delito de posesión de armas de fuego

La lactancia materna supera el 90% de inicio, pero la exclusividad sigue por debajo en El Salvador