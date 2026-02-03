China mejora los precios que paga por la carne vacuna

Probablemente el consumidor chino deberá acostumbrarse a precios de la carne más elevados, ante la reducción de la cuota general de importación en 180 mil toneladas (Reuters)

Los especialistas destacan que una de las consecuencias inmediatas de la aplicación de las salvaguardas chinas, es que los compradores asiáticos salieron a protegerse del nuevo escenario. Ignacio Iriarte explica en sus redes que se observa una suerte de pánico que invade a los importadores, lo que ha llevado a un crecimiento de los precios que pagan. Sospechan que dadas las cuotas oficiales recientemente establecidas por el gobierno chino, van a faltar en este mercado unas 400 mil-500 mil toneladas de carne procedente de Brasil y unas 100 mil toneladas de carne australiana, mayormente de cortes enfriados especiales, lo cual no es neutro.

Lo notable es que hasta hace quince días los números con China, que explica el 65-70% de nuestras ventas al exterior, no cerraban. Ahora los valores que pagan los asiáticos han tenido una recuperación notable, si bien no se sabe cuánto va a durar esta mejora. Se dice que en algunos casos se registran operaciones por entre USD 7000 y USD 7500 por el Shin-Shank (garrón y brazuelo) proveniente de nuestro país. Es un valor muy alto para los últimos 4 años. Lo mismo en el caso de la vaca. El promedio ponderado de todo lo que le vendemos a China podría ubicarse ahora solo 5% debajo del pico histórico, según entiende Iriarte.

Todo el resto de las opciones de exportación para la carne argentina ya había alcanzado precios similares a los de 2022, muy buenos por cierto. Ahora el mercado chino descuenta un faltante de carne para mediados de año cuando se agoten las cuotas, y se pone más a tono con el resto. Algunos afinan la puntería y ubican a agosto como el momento en que se va a notar con mayor intensidad esta carencia, justo cuando China necesita más carne debido a festividades propias de este país. Dos factores juegan a favor de los que proveen el gigante asiático: la apreciación del yuan y precios internos subiendo.

La clave radica en los despachos de carne vacuna de Brasil y Australia, que mermarán significativamente una vez cumplida la cuota. Fuera de ella el negocio es inviable (Reuters)

Sospechando lo que podría venir, Brasil ha estado enviando mucha carne los meses previos, que se encuentra ahora ingresando a China, pero que será a cuenta de los volúmenes autorizados. Todo el sistema se gobierna por el concepto “primero llegado, primero cumplido” respecto de las empresas vendedoras. Cuando se cubre la cuota, los aranceles suben al 55%. “En cuanto a la Argentina, es probable que el cupo que se nos ha asignado (511 mil toneladas) resulte muy cómodo en función de la carne disponible en nuestro país. Las exportaciones argentinas han registrado su quinto mes consecutivo de caída, y el grueso del impacto es China”, advierte Iriarte,

En la otra orilla del Río de la Plata coinciden con la opinión del analista argentino. Desde la consultora uruguaya Tardáguila, aseguran que los compradores chinos están apuntando a llevarse “todo lo posible”, determinando subas significativas en los precios de importación, especulando en más de un caso con asegurarse la mercadería para el segundo semestre, que ubican en duda respecto de la oferta disponible.

Lo que están viendo los traders es que la magra cuota otorgada a Brasil se estaría agotando sobre mediados de año. Se trata del país que se había adueñado de la mitad de la carne vacuna que importa China, y ahora ha sido penalizado con un arancel del 67% fuera de cuota (12% + 55%). El otro gran proveedor, Australia, cuenta con un tratado de libre comercio que le permite operar con un arancel cero dentro de cuota, que trepa al 55% fuera de ella. En un caso y otro parece una utopía moverse fuera de los cupos asignados.

Faltaba China para completar un escenario global con precios muy atractivos para la carne vacuna. Reflejo palpable de una demanda que se mantiene muy firme. (Reuters)

Tardáguila cree que si se llegase a completar la cuota, significaría que la aspiradora china se mantendría prendida buena parte del año. Por lo pronto, los precios actuales son demasiado altos para lo que hoy es la realidad del mercado interno chino, pero todos están tomando muy en serio la posibilidad de que las cuotas de Brasil y Australia se completen entre mayo y junio, lo cual dará lugar a cambios en el negocio también en el resto del planeta. Como se observa, las salvaguardas generan distorsiones en los mercados, no solo en el chino. Una vez superada la sobrerreacción inicial se sabrá dónde quedan los valores reales.

Desde el Rosgan destacan que China contrajo sus volúmenes de compra de carne argentina en un 13%, pasando de adquirir un máximo de 569 mil toneladas peso producto en 2024 a 498 mil el último año. Esto redujo su participación como destino de nuestras exportaciones del 74% al 70%. El valor promedio de cada tonelada de carne enviada a China el año pasado se ubicó en torno de los USD 3.800.

Más allá de que las salvaguardas chinas han sido amigables con la Argentina, la diversificación de mercados que comienza a registrarse fuera del gigante asiático permite no solo reducir la exposición de nuestras exportaciones ante eventuales disrupciones comerciales, sino también aumentar el valor de cada tonelada vendida. En 2025, los cinco principales destinos fuera de China —Unión Europea, Chile, Israel, Estados Unidos y Brasil— representaron el 26% del volumen total embarcado, explicando el 46% de las divisas generadas por el sector. Cada tonelada de carne exportada a estos destinos aportó, en promedio, más de USD 9.600, es decir, USD 5.800 más que lo generado por cada tonelada enviada a China.

Las exportaciones argentinas han caído en los últimos meses, y es probable que la cuota que asignó China a nuestro país resulte holgada para el producto disponible (Revista Chacra)

Las exportaciones argentinas de carne vacuna del último año dieron lugar a un récord histórico en el ingreso de divisas. A partir de 713.364 toneladas peso producto negociadas, el sector aportó un total de USD 3.884 millones. En comparación con el año anterior, estas cifras representan una caída del 7,2% en el volumen exportado, pero un incremento interanual del 28,5% en el nivel de facturación.

Es que este desempeño se inscribe en un contexto internacional particularmente favorable, con precios pocas veces vistos. La irrupción de Estados Unidos como gran demandante de carne importada en los últimos dos años puede interpretarse, en términos de precios y dinámica de mercado, como un fenómeno comparable al rol que China desempeñó en su momento en términos de volumen.