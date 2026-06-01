Chacra y Campo

En abril, mostró señales de recuperación el mercado inmobiliario rural

¿Cuáles son los factores que limitan su crecimiento?

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Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR)
La CAIR destacó la persistencia de cierta incertidumbre política y una reducción de la inflación que no avanzó al ritmo esperado por el mercado, como factores que ralentizaron la actividad inmobiliaria rural (CAIR)

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) dio a conocer el informe correspondiente a abril de 2026 del Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR), indicador que releva mensualmente la dinámica del sector en todo el país. El índice alcanzó los 43,49 puntos, ubicándose 2,67 puntos por encima del registro de marzo y marcando una mejora en la actividad luego de los meses de verano.

Desde la entidad destacaron que el repunte observado se encuentra en línea con el comportamiento estacional esperado para esta época del año. Tras un período caracterizado por una menor cantidad de operaciones y consultas, el mercado comenzó a mostrar signos de reactivación impulsados por un mayor interés de compradores e inversores.

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No obstante, el informe señala que la recuperación podría haber sido más significativa de no mediar algunos factores que continúan generando cautela entre los actores del sector. Entre ellos se destacan la persistencia de cierta incertidumbre política y una reducción de la inflación que no avanzó al ritmo esperado por el mercado.

Cartel de venta de un campo en la localidad santafesina de San Lorenzo
La demanda de campos agrícolas de buena calidad continúa mostrando firmeza, según CAIR (Revista Chacra)

Uno de los aspectos más relevantes del relevamiento es la firmeza que continúa mostrando la demanda de campos agrícolas de buena calidad. Según CAIR, este segmento mantiene un marcado interés por parte de los inversores, consolidándose como uno de los más dinámicos dentro del mercado inmobiliario rural argentino.

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El InCAIR es elaborado a partir de diversos indicadores, entre ellos los resultados de una encuesta mensual realizada entre socios de todo el país, la cantidad de avisos de venta y alquiler de campos en medios gráficos y digitales, las operaciones concretadas, las consultas de inversores y la actividad comercial registrada en distintas plazas del interior.

Con la publicación del índice número 150, correspondiente a abril de 2026, la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales destaca que, aunque el sector exhibe señales de recuperación, los operadores coinciden en que una mayor estabilidad económica y política será clave para consolidar el crecimiento de la actividad en los próximos meses.

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