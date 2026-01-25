El nuevo escenario ganadero impulsa la compra de semillas forrajeras y la recuperación de pasturas

El sector ganadero enfrenta un cambio de precios relativos que vuelve especialmente atractiva la inversión en pasturas y en semillas forrajeras, indica un informe elaborado por CREA (CREA)

La campaña 2025/26 abre una ventana de oportunidad para la ganadería argentina que va más allá de la mejora comercial: el sector enfrenta un cambio de precios relativos que vuelve especialmente atractiva la inversión en pasturas y en semillas forrajeras, un insumo clave para sostener la productividad. Tras varias temporadas marcadas por condiciones climáticas adversas, que golpearon la oferta de semillas y presionaron los valores al alza, el escenario se revirtió con una nueva pre-campaña con mayor disponibilidad y precios más estabilizados, indica un informe elaborado por CREA, la asociación integrada y dirigida por empresarios agropecuarios que se reúnen en grupos para optimizar los resultados de sus organizaciones a través del intercambio de conocimientos.

El punto de inflexión está en la combinación de dos fuerzas: por un lado, la recomposición de oferta de semillas forrajeras —con excepciones puntuales— y por otro, la notable mejora en los valores de la hacienda. Esa relación recalienta el interés por recomponer lotes degradados y encarar planteos de mayor eficiencia. “Esto permite avizorar un nuevo escenario muy fértil para la inversión en pasturas, ya que la relación semilla/carne ha mejorado en general”, sostuvo Juan Lus, especialista en semillas forrajeras e integrante de la Comisión de Ensayos de la Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Según explicó el especialista, el contexto actual no solo vuelve conveniente recuperar pasturas afectadas por sequías sucesivas, sino que refuerza la posibilidad de apuntar a materiales de genética superior, donde las diferencias son más evidentes. La comparación de precios en dólares del novillo arrendamiento del Mercado Ganadero de Cañuelas (MAG) entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 refleja el salto en los valores de la hacienda y, con ello, el mayor poder de compra de los productores frente a insumos estratégicos.

La buena cosecha de raigrás anual en 2025 permitió una disminución del precio de la semilla de más del 60%, indica el informe CREA (INTA)

En base a listas de precios de pre-campaña de distintas empresas semilleras, se observa una recuperación fuerte del poder adquisitivo medido en kilos de semilla: mientras el precio promedio de las especies consideradas cayó 9% interanual, la variable determinante fue el ternero. Con un ternero destetado tomado como referencia, se estima que en 2025 se puede comprar 41% más de semillas forrajeras que en el mismo escenario de 2024. El dato cobra relevancia en un momento donde la inversión en pasturas aparece como una decisión que impacta directamente en la competitividad del sistema.

El informe de CREA puntualiza que, en el detalle por especies, la alfalfa muestra comportamientos diferenciados: en alfalfas sin latencia los valores se sostuvieron y en segmentos de menor valor genético hubo incluso una leve suba, aunque aun así el ternero destetado permite comprar 22% más semilla que en 2024. En alfalfas con latencia intermedia, en cambio, el costo creció con mayor intensidad, especialmente en materiales de menor calidad genética. Para festuca, el escenario es claramente favorable: en general se puede adquirir 41% más semilla y en materiales premium la diferencia se amplía hasta 65% más respecto del año anterior.

La situación se vuelve todavía más contundente en raigrás anual y cereales de invierno, donde la estabilización del abastecimiento y las excelentes cosechas 2025 empujaron retrocesos de precio que superan el 60% en algunos casos, habilitando incluso duplicar la cantidad de semilla adquirible con el mismo ternero. En agropiro, emblema forrajero de ambientes difíciles y sistemas de cría, los valores también retrocedieron con fuerza: para esta campaña podría comprarse en promedio 71% más semilla que en la anterior. “Sin dudas, con este contexto tan favorable, sería un año muy beneficioso para invertir seriamente en pasturas, especialmente aquellas de calidad”, concluyó Lus.