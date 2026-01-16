Por la mejora de precios internacionales, las exportaciones de carne vacuna registraron el valor más alto en 20 años

Un informe de Ciccra muestra que el valor promedio de exportación alcanzó niveles que no se registraban desde hace ocho años

La facturación de las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzó en los primeros diez meses de 2025 el nivel más elevado de los últimos veinte años, impulsada principalmente por la mejora de los precios internacionales, aun en un contexto de menores volúmenes exportados. Así lo muestra el último informe económico mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

De acuerdo con el estudio, entre enero y octubre del año pasado los exportadores de carne vacuna facturaron USD 2.958 millones, un valor que representó una mejora del 26,5% respecto al mismo período del año anterior. Se trató además, del mejor resultado del que se tiene registro en la serie histórica.

Este desempeño respondió a un aumento significativo del valor promedio por tonelada exportada, que más que compensó la contracción en las cantidades enviadas al exterior. Durante los primeros once meses de 2025, las exportaciones de carne vacuna totalizaron 779,6 mil toneladas res con hueso, lo que representó una caída cercana al 10% respecto del mismo período del año anterior. Sin embargo, el mayor precio internacional permitió que la facturación medida en dólares se ubicara en el nivel más alto de las últimas dos décadas.

Restricciones de oferta

Según detalla el informe, la mejora de los precios externos se dio en un contexto de oferta más restringida a nivel local, producto de la menor faena y de la reducción del stock ganadero acumulada en los últimos años. En enero-noviembre de 2025, la industria frigorífica faenó 12,44 millones de cabezas de hacienda vacuna, lo que implicó una baja interanual de 1,9%. Esta retracción se sumó a la caída registrada en igual período de 2024 y respondió, principalmente, a los efectos del clima adverso que afectó a la producción ganadera entre 2021 y 2023.

En términos de producción, entre enero y noviembre se obtuvieron 2,88 millones de toneladas res con hueso de carne vacuna, un volumen apenas 0,5% inferior al del mismo período del año pasado. La menor faena fue parcialmente compensada por una suba del peso promedio en gancho del animal, que se ubicó en 232 kilos, con un incremento interanual de 1,4%. Aun así, el menor nivel de actividad impactó en la disponibilidad de carne para exportación.

El rol de los mercados externos

En este marco, el reporte de Ciccra destaca que el mercado externo continuó concentrado en pocos destinos. En octubre de 2025, China absorbió cerca de dos tercios de las exportaciones de carne vacuna argentina, con 36,63 mil toneladas peso producto. Israel se mantuvo como el segundo destino en importancia, aunque con una fuerte estacionalidad, mientras que Estados Unidos y países de la Unión Europea completaron el grupo de principales compradores. Las ventas a China, sin embargo, mostraron una retracción durante el primer semestre del año, lo que explicó buena parte de la caída del volumen total exportado.

En noviembre, el precio promedio del animal en pie comercializado en el mercado de Cañuelas registró un incremento mensual de 12,8% (Revista Chacra)

A pesar de este comportamiento dispar de los volúmenes, la evolución de los precios internacionales resultó determinante para el resultado final. El valor promedio de exportación (USD 6.197 por tonelada peso producto) alcanzó niveles que no se registraban desde hacía ocho años, lo que elevó de manera significativa la facturación total del sector. Este fenómeno permitió que, aun con menos toneladas exportadas, los ingresos en dólares superaran los registros de años anteriores.

El análisis de Ciccra deja en claro que la mejora del precio internacional de la carne vacuna fue el factor central que explicó el máximo histórico de facturación, en medio de un un escenario de menor oferta local y de reacomodamiento del mercado global. En el mismo sentido, el informe subraya que la recuperación del valor del animal en pie en moneda dura también acompañó este proceso, como consecuencia del aumento de los precios internos y de la evolución del tipo de cambio.

Impacto en el mercado interno

En el mercado doméstico, la dinámica de precios mostró una fuerte suba durante el segundo semestre del año. En noviembre, el precio promedio del animal en pie comercializado en el mercado de Cañuelas registró un incremento mensual de 12,8% y acumuló un incremento interanual de 78,1%. Al medir estos valores en dólares, el informe indica que se observó una recuperación aún mayor, producto de la combinación entre el aumento nominal y la corrección a la baja del tipo de cambio tras las elecciones legislativas.

Este escenario tuvo impacto tanto en la estructura de costos de la industria frigorífica como en la asignación de la producción entre el mercado interno y el externo. En los primeros once meses del año, el consumo aparente de carne vacuna en la Argentina alcanzó los 2,101 millones de toneladas res con hueso, lo que representó una suba interanual de 3,4%. En términos per cápita, el consumo se ubicó en 48,3 kilos por habitante por año, 2,3% por encima del promedio del mismo período de 2024.

De esta manera, la participación de las exportaciones sobre la producción total se redujo respecto del año anterior, pasando del 29,9% al 27,1% en el período enero-noviembre. No obstante, el menor peso relativo de las ventas externas no impidió que la facturación alcanzara un récord histórico, debido al efecto precio.