Cítricos récord: las exportaciones argentinas marcaron el mejor desempeño en dos décadas

En el primer cuatrimestre del año, las exportaciones de jugo de limón concentrado aportaron 13 millones de dólares adicionales respecto del mismo período de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones argentinas del complejo de cítricos agrios, encabezadas por el limón, registraron un notable crecimiento durante el primer cuatrimestre de 2026 y alcanzaron el mejor resultado de los últimos veinte años. Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, las ventas externas sumaron 108 millones de dólares, un 36% más que en igual período de 2025, mientras que el volumen exportado creció 50%, hasta las 50.085 toneladas.

El desempeño se vio favorecido por el pico de cosecha en el hemisferio sur, una ventaja estratégica que permitió abastecer con mayor intensidad a mercados de Europa y Estados Unidos en momentos de elevada demanda. Los datos fueron procesados por las Subsecretarías de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional y de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores.

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Uno de los rubros que más contribuyó al crecimiento fue el de los limones frescos. Las exportaciones de esta categoría aumentaron 76% en volumen y 129% en valor respecto del año anterior, alcanzando los 26 millones de dólares. Esto representó un incremento interanual de 14,7 millones de dólares, reflejando una fuerte recuperación de la demanda internacional.

Las exportaciones argentinas del complejo de cítricos agrios, encabezadas por el limón, alcanzaron el mejor resultado de los últimos veinte años (Infobae)

También mostró una destacada evolución el jugo concentrado de limón. Durante los primeros cuatro meses del año, sus ventas externas crecieron 23,6% en volumen y 67,1% en valor, hasta alcanzar los 32,4 millones de dólares. En términos absolutos, el producto aportó 13 millones de dólares adicionales respecto del mismo período de 2025.

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Por su parte, el aceite esencial de limón consolidó su posición como uno de los productos de mayor valor agregado del complejo. Las exportaciones alcanzaron un récord de 48,2 millones de dólares, un 6% por encima del año pasado. Además, el precio promedio por tonelada se ubicó en 24.477 dólares, con una mejora interanual del 9%.

Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Rusia e Italia. Sin embargo, los mayores saltos porcentuales se registraron en mercados emergentes y de fuerte crecimiento, como China, que incrementó sus compras un 921%, seguida por España (+729%), Francia (+640%), Japón (+217%) y Grecia (+176%), consolidando la expansión internacional del limón argentino.

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