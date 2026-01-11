El maíz temprano atraviesa semanas decisivas y depende de nuevas lluvias

El enfriamiento del océano no volvería a intensificarse como para afectar el régimen de precipitaciones en lo que resta del verano, estiman desde la BCR (Composición: Infobae)

Las lluvias previstas para enero y febrero no estarán condicionadas por el fenómeno de “La Niña”, que ya habría dejado atrás su fase más intensa y muestra una clara tendencia hacia un escenario de neutralidad en el Pacífico ecuatorial.

Así lo explicó el consultor de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Alfredo Elorriaga, quien señaló que el enfriamiento del océano “difícilmente vuelva a intensificarse como para afectar el régimen de precipitaciones en lo que resta del verano”. El dato resulta clave para el maíz temprano, que atraviesa semanas decisivas y depende de nuevas lluvias para sostener su potencial de rinde.

El seguimiento de la temperatura superficial del mar en el Pacífico muestra que “La Niña” alcanzó su punto más frío hace aproximadamente un mes, con una anomalía de -0,68 °C. Desde entonces, los registros comenzaron a moderarse y el último valor mensual se ubicó en torno a -0,61, confirmando una tendencia sostenida hacia condiciones neutrales.

Aseguran que el Pacífico no fue un factor determinante del régimen pluviométrico, y esa dinámica se mantendría durante enero y febrero (BCR)

Este comportamiento refuerza la proyección de una Niña corta y de baja intensidad, con escasa incidencia sobre las lluvias en Argentina. Incluso en momentos recientes en los que la circulación atmosférica limitó las precipitaciones en la región central, la humedad continuó ingresando al país y permitió lluvias significativas en el norte, puntualiza Cristian Russo, jefe de estimaciones de la BCR.

Al analizar los datos con mayor detalle temporal, las señales son aún más claras. La información semanal difundida por la NOAA indica que en la primera semana de enero la anomalía térmica ya alcanzó el umbral de -0,5 °C, valor que marca el límite inferior de la neutralidad.

Si bien aún se requiere que este comportamiento se consolide en los próximos informes mensuales, Elorriaga remarca que “es muy improbable que se reactive un enfriamiento capaz de condicionar las lluvias del verano”. Según el especialista, desde octubre quedó demostrado que el Pacífico no fue un factor determinante del régimen pluviométrico, y esa dinámica se mantendría durante enero y febrero.

Con un Pacífico que se encamina a la neutralidad y señales regionales más favorables, el clima parece ofrecer un respiro al campo argentino en la segunda mitad del verano.