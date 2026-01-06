Impulsados por la suba de los combustibles, los costos del transporte se incrementaron 37% en 2025

El alza en el costo del transporte de carga se explica por la suba del 45% en el precio del combustible en 2025 (Shutterstock)

El transporte de cargas volvió a enfrentar en diciembre un incremento de costos que consolidó un año marcado por fuertes ajustes. El Índice de Costos de Transporte (ICT) registró una suba mensual del 2,3% y cerró 2025 con un aumento acumulado del 37%, un nivel que se ubicaría al menos cinco puntos porcentuales por encima de la inflación minorista, cuyo dato oficial será difundido por el INDEC el próximo 13 de enero.

El índice, elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), puntualiza que si bien el aumento de diciembre fue más moderado que en meses anteriores, el resultado confirmó la aceleración que los costos del sector comenzaron a mostrar desde la segunda mitad del año pasado. Tras un primer semestre de ajustes contenidos, el índice tomó impulso a partir de julio, cuando alcanzó un pico del 4%, y mantuvo registros elevados en los meses siguientes.

La dinámica alcista se explicó, en gran medida, por el comportamiento del combustible. En diciembre, el gasoil volvió a destacarse con una suba del 4,4%, luego del incremento récord de noviembre, cuando había escalado 7,3%. De esta manera, el combustible acumuló un alza del 45% en todo 2025, con más del 30% concentrado en los últimos seis meses del año.

Los costos del transporte acumularon 37% de incremento en 2025 (FADEEAC)

Pese a este escenario, el Gobierno volvió a postergar la aplicación plena de la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos, de acuerdo con los decretos 840/25 y 929/25. El esquema de diferimientos, que comenzó en mayo de 2024, ya supera el año de vigencia y se extendería, al menos, hasta enero de 2026. En paralelo, los lubricantes también acompañaron la tendencia alcista, con un incremento del 3,5% en diciembre.

Otros rubros clave también mostraron aumentos, en especial los vinculados a la mano de obra. El ítem Personal (Conducción) subió 2,47% con la entrada en vigencia de un nuevo tramo del convenio colectivo 40/89, lo que impactó además en Reparaciones (+1,76%) y Gastos Generales (+2,13%). En contraste, los incrementos fueron más moderados en Seguros, Material Rodante y Peajes, mientras que el Costo Financiero volvió a descender con fuerza por la baja de las tasas de interés.

El informe, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC y auditado por la UBA, refleja un cierre de año complejo para el transporte de cargas. Tras una reactivación parcial en 2025 luego de la recesión del año previo, el sector enfrenta un escenario de costos en aceleración, una actividad económica aún débil y un deterioro creciente de la infraestructura vial, factores que continúan poniendo presión sobre la rentabilidad de las empresas.