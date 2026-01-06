Chacra y Campo

Impulsados por la suba de los combustibles, los costos del transporte se incrementaron 37% en 2025

De este modo, el año pasado, los costos del sector se ubicaron por encima de la inflación

Guardar
El alza en el costo
El alza en el costo del transporte de carga se explica por la suba del 45% en el precio del combustible en 2025 (Shutterstock)

El transporte de cargas volvió a enfrentar en diciembre un incremento de costos que consolidó un año marcado por fuertes ajustes. El Índice de Costos de Transporte (ICT) registró una suba mensual del 2,3% y cerró 2025 con un aumento acumulado del 37%, un nivel que se ubicaría al menos cinco puntos porcentuales por encima de la inflación minorista, cuyo dato oficial será difundido por el INDEC el próximo 13 de enero.

El índice, elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), puntualiza que si bien el aumento de diciembre fue más moderado que en meses anteriores, el resultado confirmó la aceleración que los costos del sector comenzaron a mostrar desde la segunda mitad del año pasado. Tras un primer semestre de ajustes contenidos, el índice tomó impulso a partir de julio, cuando alcanzó un pico del 4%, y mantuvo registros elevados en los meses siguientes.

La dinámica alcista se explicó, en gran medida, por el comportamiento del combustible. En diciembre, el gasoil volvió a destacarse con una suba del 4,4%, luego del incremento récord de noviembre, cuando había escalado 7,3%. De esta manera, el combustible acumuló un alza del 45% en todo 2025, con más del 30% concentrado en los últimos seis meses del año.

Los costos del transporte acumularon
Los costos del transporte acumularon 37% de incremento en 2025 (FADEEAC)

Pese a este escenario, el Gobierno volvió a postergar la aplicación plena de la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos, de acuerdo con los decretos 840/25 y 929/25. El esquema de diferimientos, que comenzó en mayo de 2024, ya supera el año de vigencia y se extendería, al menos, hasta enero de 2026. En paralelo, los lubricantes también acompañaron la tendencia alcista, con un incremento del 3,5% en diciembre.

Otros rubros clave también mostraron aumentos, en especial los vinculados a la mano de obra. El ítem Personal (Conducción) subió 2,47% con la entrada en vigencia de un nuevo tramo del convenio colectivo 40/89, lo que impactó además en Reparaciones (+1,76%) y Gastos Generales (+2,13%). En contraste, los incrementos fueron más moderados en Seguros, Material Rodante y Peajes, mientras que el Costo Financiero volvió a descender con fuerza por la baja de las tasas de interés.

El informe, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC y auditado por la UBA, refleja un cierre de año complejo para el transporte de cargas. Tras una reactivación parcial en 2025 luego de la recesión del año previo, el sector enfrenta un escenario de costos en aceleración, una actividad económica aún débil y un deterioro creciente de la infraestructura vial, factores que continúan poniendo presión sobre la rentabilidad de las empresas.

Temas Relacionados

Revista Chacra EconomíaTransporte De CargasCombustibleCostos

Últimas Noticias

Todos esperan un Niño este año

Los meteorólogos del hemisferio norte coinciden en que el fenómeno se presentará en algún momento de 2026. Falta afinar la puntería respecto de su duración e intensidad, temas actualmente bajo debate entre los profesionales

Todos esperan un Niño este

Creció 9% la exportación de caballos con mayor valor agregado

Argentina sumó nuevos destinos en 2025, alcanzando 38 mercados internacionales

Creció 9% la exportación de

Convalidan el Mercado Agroganadero de Cañuelas y cierran el proceso de ordenamiento territorial

El área dejó de estar categorizada como zona rural y pasó a ser considerada un “proyecto especial”, lo que habilita formalmente el esquema integral de usos vinculados a la operatoria del mercado

Convalidan el Mercado Agroganadero de

Más consumo interno y récord exportador: el balance cárnico y lácteo que dejó 2025

El consumo total de carnes se recuperó hasta los 113,8 kilos por habitante, en tanto que las ventas externas del complejo bovino alcanzaron un récord histórico en valor

Más consumo interno y récord

Maíz temprano en tiempo de definiciones

Se proyecta una gran cosecha, que debería derivar en problemas logísticos significativos en marzo-abril. Pero algunas consultoras extranjeras empiezan a recortar los rindes esperados en función de la falta de lluvias en ciertas zonas de la Región Pampeana

Maíz temprano en tiempo de
DEPORTES
La presentación oficial de Valentín

La presentación oficial de Valentín Carboni en Racing, con la participación de un famoso periodista europeo: “Ya está acá”

Cambio de rumbo: Alejandro Davidovich Fokina eligió a un argentino como nuevo entrenador

Más de 260 muertes, un clima cambiante y un formato único: así es la carrera de motos más peligrosa del mundo

La reprimenda del DT de Tottenham al Cuti Romero tras sus fuertes críticas a los dirigentes: “Todavía es un líder joven”

Confirmaron las wild cards para los primeros torneos internacionales del año en la Argentina

TELESHOW
Las vacaciones diferentes de Marcelo

Las vacaciones diferentes de Marcelo Tinelli: bicicleteadas, entrenamiento y series con sus hijos junto al lago

El romántico mensaje de Barby Silenzi para El Polaco entre rumores de crisis: “Qué lindo encontrar todo en vos”

El nuevo desafío de Sofía Jujuy Jiménez: “Me animé a actuar en un culebrón”

Luciano Castro irrumpió en medio del móvil de Griselda Siciliani luego de la confirmación de su infidelidad

Soledad Pastorutti a 30 años de su debut: la historia del primer poncho y el origen de una leyenda

INFOBAE AMÉRICA

Más de 260 muertes, un

Más de 260 muertes, un clima cambiante y un formato único: así es la carrera de motos más peligrosa del mundo

Netanyahu se reunió con el posible director de la Junta de Paz de Gaza antes del anuncio formal de Trump

El riesgo país de Venezuela cayó más de 3.800 puntos tras la captura de Nicolás Maduro

La historia del saco de crochet que usó Eric Clapton y la diseñadora que vistió al rock británico de los años 60

El capítulo de Los Simpsons que se burló de Yoko Ono