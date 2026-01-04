Economía

Inflación 2025: hubo desaceleración en diciembre y será la menor suba anual desde 2017

Así lo indican las mediciones de alta frecuencia. La medición del año arrojaría un dato menor a 32%. El impacto sobre las bandas cambiarias y las escalas impositivas

Guardar
Las consultoras estimaron una inflación
Las consultoras estimaron una inflación de 2,6% en diciembre y 31% para todo 2025. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las estimaciones de las principales consultoras privadas anticipan que la inflación de diciembre de 2025 se ubicó en torno al 2,6%, lo que implicaría una aceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto al dato oficial de noviembre. A la vez, estimaron que la variación de precios anual habría cerrado alrededor de 31%, el menor registro para un año desde 2017.

De acuerdo al relevamiento de Equilibra, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,6% en diciembre, impulsado por Regulados (3,6%) y el componente Núcleo (+2,7%). “Al igual que el mes previo, subas en Carnes (5,9%) impulsaron el componente de Alimentos y bebidas no estacionales (3,3%). La inflación interanual 2025 finalizaría en torno a 31%”, detalló el reporte.

En tal sentido, Gonzalo Carreras, economista de la consultora, indicó que se dio “otro mes donde la carne estaría en el centro de la escena en términos de inflación (sólo la carne vacuna nos dio arriba de 8% mensual)”. Sumado a la mayor presión de precios Regulados (transporte público más tabaco) nos arroja una suba pequeña en contraste con el 2,5% de noviembre”, agregó el analista de la firma que releva 130.000 precios y cubre el 85% del IPC Nacional, mientras que estima el 15% restante con modelos econométricos.

Por su parte, la medición de precios minoristas de C&T Asesores Económicos para la región del Gran Buenos Aires (GBA) presentó un incremento mensual de 2,6% en diciembre, superando el 2,4% de noviembre (2,5% para el Indec), pero por debajo del 2,8% de diciembre de 2024 (2,9% oficial). De validarse esta variación en los datos del organismo estadístico, la inflación de 2025 habría sido de 31,2%, cerrando así el año con menor dinámica inflacionaria desde 2017.

“La carne volvió a tener un rol fundamental en la dinámica del mes, tal como había sucedido en noviembre y, en menor medida, en octubre: subió 8% en el mes. Esto provocó que el rubro de alimentos consumidos en el hogar se acelerara al 3% mensual, el mayor ritmo de suba desde marzo, a pesar de una fuerte baja en las verduras. Por su parte, las bebidas aumentaron algo más, en torno al 4%. Así, alimentos y bebidas aumentó 3% y fue el segundo rubro de mayor suba”, precisó el reporte.

Asimismo, EcoGo aseguró que la inflación en alimentos escaló a 2,5% mensual y el incremento estuvo explicado principalmente por el aumento en carnes (7,3%), con una suba de 9,6% en la carne vacuna. A la vez, las frutas experimentaron una suba moderada de 1,8%, con incidencia positiva en la variación del mes. Por el contrario, el descenso en verduras (-7,9 %) compensó parcialmente la suba del rubro alimentos y bebidas, que resultó 0,5 p.p. inferior al registro de noviembre.​

“Los alimentos consumidos dentro del hogar mostraron este mes un incremento del 2,6%, mientras que los consumidos fuera del hogar experimentaron una suba del 2,0%. Así, en los últimos 12 meses acumulan alzas del 37,8% y 43,5% respectivamente y dejan un arrastre para el mes de enero de 0,3 p.p. –por debajo de lo registrado el mes pasado-“, sumó el análisis.

Según las mediciones de alta frecuencia de Invecq, los precios subieron, en promedio, 1% en la cuarta semana del mes pasado, luego de dos semanas de variaciones casi nulas. “De esta manera, la inflación promedio móvil de cuatro semanas se ubicó en 2,6%, acelerando respecto a la semana anterior, cuando se ubicaba en 2,4%”, acotaron.

infografia

El último relevamiento de la consultora LCG informó que “En la quinta semana de diciembre los Alimentos y Bebidas presentaron una aumento de precios del 0,6% semanal“. Esto ocurre tras un incremento semanal del 0,6% en el sector. En el último mes, el promedio de inflación mensual descendió a 1,7%.

Según los analistas, el principal factor detrás de este comportamiento es la suba en el precio de la carne. “La inflación promedio mensual se explica en su totalidad por los continuos aumentos de Carnes. Verduras y Lácteos restan 0,3 pp a la inflación mensual”, señalaron.

En Analytica informaron que durante la cuarta semana del último mes de 2025 los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 0,5%, es decir, 0,1 puntos porcentuales menos que lo estimado por LCG. Los datos de la consultora muestran que, a lo largo de diciembre, el incremento fue de 1% en la primera semana, 1,2% en la segunda y 0,9% en la tercera.

Independientemente de la estadística en sí, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el martes 13, 2025 finalizó con la inflación anual más baja desde 2017, cuando el registro fue de 24,8% durante la gestión de Mauricio Macri. Entre enero y noviembre del año pasado, el índice acumulado alcanza 27,9%. Con una proyección de inflación para diciembre que oscila entre 2,5% y 2,8%, la variación anual se mantendrá por debajo del 32%. Aun si el dato de diciembre llegara al 3%, el incremento anual se ubicaría en 31,7%.

El último IPC de 2025 resultará determinante para aspectos clave como la evolución del dólar en los próximos meses, la actualización de las escalas del impuesto a las Ganancias y las categorías del Régimen de Pequeños Contribuyentes. En el primer caso, definirá el ajuste de las bandas cambiarias en febrero de 2026, mientras que en el segundo, fijará los nuevos topes a partir de los cuáles se pagan impuestos.

Temas Relacionados

InflaciónIPCIndecConsultorasBandas cambiariasImpuesto a las GananciasEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

En cuatro años, Aerolíneas Argentinas perdió 14 puntos de participación en el mercado local

Con una estructura más chica, la empresa estatal cedió terreno a otras compañías aéreas. La historia se repite en el plano internacional

En cuatro años, Aerolíneas Argentinas

Mercado laboral 2026: tendencias que empiezan a redefinir el trabajo en Argentina

Cambios en los modelos de liderazgo, mayor peso del cuentapropismo y sectores con dinámicas opuestas configuran un escenario laboral atravesado por transformaciones estructurales

Mercado laboral 2026: tendencias que

¿Avión o colectivo?: cuánto cuestan los pasajes a los principales destinos del país y qué conviene más

Los precios de los boletos desde Buenos Aires varían según el destino y el medio de transporte. En algunos casos, viajar por aire resulta más económico

¿Avión o colectivo?: cuánto cuestan

El gran desafío de la industria automotriz argentina en 2026: aumentar las exportaciones de autos

Mientras las importaciones crecieron 97% y las ventas de autos argentinos solo 7,5%, las colocaciones en el exterior fueron menores a las de 2024. La transformación hacia vehículos comerciales y los impuestos son determinantes

El gran desafío de la

El vice de Caputo dijo que Brooks, un economista de EEUU crítico de la política cambiaria oficial, está “100%” equivocado

José Luis Daza consideró que Robin Brooks, analista de un centro de estudios de Washington, no entiende la economía argentina. Estimó que los argentinos tienen USD 600.000 millones entre “dólares del colchón” y en el exterior. Polémica en torno de la política cambiaria en ese contexto

El vice de Caputo dijo
DEPORTES
El gol sobre el final

El gol sobre el final de Enzo Fernández para el Chelsea que le arrebató el triunfo al Manchester City de Guardiola

El Rally Dakar dejaría Arabia Saudita: los motivos, la nostalgia por Argentina y cuál es el posible destino

La frase de una famosa canción que usó Gallardo para motivar al plantel de River Plate durante la pretemporada

Mastantuono volvió a sumar minutos en la goleada del Real Madrid: la reacción del público cuando reemplazó a Vinícius

El Inter Miami de Messi confirmó la llegada de un refuerzo de selección: fue el mejor arquero de la MLS y jugará el Mundial

TELESHOW
La tajante decisión que tomó

La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

El Chino Darín mostró orgulloso el antes y después del embarazo de Úrsula Corberó: cómo creció la pancita

El verano de Julieta Cardinali con su hija Charo Calamaro en Punta del Este: el asombroso parecido entre ambas

INFOBAE AMÉRICA

Trump advirtió que Delcy Rodríguez

Trump advirtió que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición en Venezuela

Netanyahu expresó su respaldo a las protestas en Irán y dijo que el pueblo podría “tomar el destino en sus manos”

¿Por qué Delcy Rodríguez?: claves para entender la transición que viene en Venezuela

Al menos 30 muertos y varios secuestrados dejó un ataque de bandas armadas en el oeste de Nigeria

Un militar ucraniano resultó herido tras la explosión de un coche bomba en Kiev