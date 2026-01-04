Inflación 2025: hubo desaceleración en diciembre y será la menor suba anual desde 2017

Las consultoras estimaron una inflación de 2,6% en diciembre y 31% para todo 2025. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las estimaciones de las principales consultoras privadas anticipan que la inflación de diciembre de 2025 se ubicó en torno al 2,6%, lo que implicaría una aceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto al dato oficial de noviembre. A la vez, estimaron que la variación de precios anual habría cerrado alrededor de 31%, el menor registro para un año desde 2017.

De acuerdo al relevamiento de Equilibra, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,6% en diciembre, impulsado por Regulados (3,6%) y el componente Núcleo (+2,7%). “Al igual que el mes previo, subas en Carnes (5,9%) impulsaron el componente de Alimentos y bebidas no estacionales (3,3%). La inflación interanual 2025 finalizaría en torno a 31%”, detalló el reporte.

En tal sentido, Gonzalo Carreras, economista de la consultora, indicó que se dio “otro mes donde la carne estaría en el centro de la escena en términos de inflación (sólo la carne vacuna nos dio arriba de 8% mensual)”. Sumado a la mayor presión de precios Regulados (transporte público más tabaco) nos arroja una suba pequeña en contraste con el 2,5% de noviembre”, agregó el analista de la firma que releva 130.000 precios y cubre el 85% del IPC Nacional, mientras que estima el 15% restante con modelos econométricos.

Por su parte, la medición de precios minoristas de C&T Asesores Económicos para la región del Gran Buenos Aires (GBA) presentó un incremento mensual de 2,6% en diciembre, superando el 2,4% de noviembre (2,5% para el Indec), pero por debajo del 2,8% de diciembre de 2024 (2,9% oficial). De validarse esta variación en los datos del organismo estadístico, la inflación de 2025 habría sido de 31,2%, cerrando así el año con menor dinámica inflacionaria desde 2017.

“La carne volvió a tener un rol fundamental en la dinámica del mes, tal como había sucedido en noviembre y, en menor medida, en octubre: subió 8% en el mes. Esto provocó que el rubro de alimentos consumidos en el hogar se acelerara al 3% mensual, el mayor ritmo de suba desde marzo, a pesar de una fuerte baja en las verduras. Por su parte, las bebidas aumentaron algo más, en torno al 4%. Así, alimentos y bebidas aumentó 3% y fue el segundo rubro de mayor suba”, precisó el reporte.

Asimismo, EcoGo aseguró que la inflación en alimentos escaló a 2,5% mensual y el incremento estuvo explicado principalmente por el aumento en carnes (7,3%), con una suba de 9,6% en la carne vacuna. A la vez, las frutas experimentaron una suba moderada de 1,8%, con incidencia positiva en la variación del mes. Por el contrario, el descenso en verduras (-7,9 %) compensó parcialmente la suba del rubro alimentos y bebidas, que resultó 0,5 p.p. inferior al registro de noviembre.​

“Los alimentos consumidos dentro del hogar mostraron este mes un incremento del 2,6%, mientras que los consumidos fuera del hogar experimentaron una suba del 2,0%. Así, en los últimos 12 meses acumulan alzas del 37,8% y 43,5% respectivamente y dejan un arrastre para el mes de enero de 0,3 p.p. –por debajo de lo registrado el mes pasado-“, sumó el análisis.

Según las mediciones de alta frecuencia de Invecq, los precios subieron, en promedio, 1% en la cuarta semana del mes pasado, luego de dos semanas de variaciones casi nulas. “De esta manera, la inflación promedio móvil de cuatro semanas se ubicó en 2,6%, acelerando respecto a la semana anterior, cuando se ubicaba en 2,4%”, acotaron.

El último relevamiento de la consultora LCG informó que “En la quinta semana de diciembre los Alimentos y Bebidas presentaron una aumento de precios del 0,6% semanal“. Esto ocurre tras un incremento semanal del 0,6% en el sector. En el último mes, el promedio de inflación mensual descendió a 1,7%.

Según los analistas, el principal factor detrás de este comportamiento es la suba en el precio de la carne. “La inflación promedio mensual se explica en su totalidad por los continuos aumentos de Carnes. Verduras y Lácteos restan 0,3 pp a la inflación mensual”, señalaron.

En Analytica informaron que durante la cuarta semana del último mes de 2025 los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 0,5%, es decir, 0,1 puntos porcentuales menos que lo estimado por LCG. Los datos de la consultora muestran que, a lo largo de diciembre, el incremento fue de 1% en la primera semana, 1,2% en la segunda y 0,9% en la tercera.

Independientemente de la estadística en sí, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el martes 13, 2025 finalizó con la inflación anual más baja desde 2017, cuando el registro fue de 24,8% durante la gestión de Mauricio Macri. Entre enero y noviembre del año pasado, el índice acumulado alcanza 27,9%. Con una proyección de inflación para diciembre que oscila entre 2,5% y 2,8%, la variación anual se mantendrá por debajo del 32%. Aun si el dato de diciembre llegara al 3%, el incremento anual se ubicaría en 31,7%.

El último IPC de 2025 resultará determinante para aspectos clave como la evolución del dólar en los próximos meses, la actualización de las escalas del impuesto a las Ganancias y las categorías del Régimen de Pequeños Contribuyentes. En el primer caso, definirá el ajuste de las bandas cambiarias en febrero de 2026, mientras que en el segundo, fijará los nuevos topes a partir de los cuáles se pagan impuestos.