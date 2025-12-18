Girasol argentino en un mercado al que no le sobra nada

Los precios del aceite de girasol se han encarecido debido a una menor oferta desde el Mar Negro, escenario que ayuda a mejorar el posicionamiento de la Argentina (Bolsa Cereales)

Los datos globales siguen jugando a favor de aquellos productores que eligieron al girasol para la campaña de verano 2025/26. Los técnicos de ASAGIR analizaron el último informe de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que estima una producción para nuestro país de 5 millones de toneladas de girasol, con exportaciones de aceite de girasol en torno de 1,45 millones de toneladas. Así, la participación argentina en el comercio mundial de aceite de girasol aumentaría de 10,1% al 11,3%. Una consultora europea, por su parte, sostiene que la superficie sembrada con girasol en Argentina aumentará a 2,65 millones de hectáreas (2.7 millones calcula la Bolsa de Cereales de Buenos Aires), y su cosecha alcanzará los 5,3 millones de toneladas, lo que permitirá incrementar el procesamiento a 5 millones de toneladas.

Respecto de los números globales, la relación stocks/consumo para el girasol cae de 6,2% a 5,9% (es decir, se agudiza la escasez), y para el aceite de girasol lo hace de 14,2% a 12,0%. La producción mundial de girasol cedería ligeramente (51.77 millones de toneladas), y se mantendría bien por debajo del récord de 2021/22 (56,86 millones de toneladas). A su vez, el volumen consolidado de nuestros tres competidores del hemisferio norte –Ucrania, Rusia y la Unión Europea-, pasará de 38,14 millones a 36,57 millones de toneladas, con la nación invadida liderando el retroceso. Son cambios son positivos para los precios.

La producción mundial de aceite de girasol se proyecta asimismo en 19,99 millones de toneladas, con una baja interanual del 0,3%. Más importante aún, las existencias finales se reducirán en un 14,9%. Se aguarda que cedan las exportaciones de aceite de Ucrania, al igual que su participación en el comercio mundial, que pasaría del 35,5 al 32,6%. Rusia aprovecharía este escenario para crecer del 31,5 a 34,3%.

Ucrania ha padecido especialmente esta campaña, con seca en el sur del país y excesos de humedad en cosecha en el norte, lo que ha determinado serios problemas de acidez(Reuters)

Latifundist considera que la producción de girasol de Ucrania podría alcanzar entre 10 y 10,5 millones de toneladas, muy por debajo de años anteriores. Este país ha padecido largas demoras en la cosecha de muchos lotes por cuestiones climáticas, que hizo que terminaran con niveles de acidez superiores al 10%,lo que obligó a los procesadores a aceptar grano de este tipo aplicando un descuento adicional. Sunstone Brokers avisa que Ucrania está cada vez más cerca de perder a manos de Rusia su estatus como el mayor exportador mundial de aceite de girasol.

En el país agresor, la producción está disminuyendo a un ritmo más lento que en la nación invadida. “No dictamos precios en ningún otro lugar, excepto en Europa. Ya no somos líderes en China, Turquía ni India. La cosecha argentina ha crecido un 43% en los últimos dos años, la rusa un 20%, mientras que Ucrania ha perdido el 35% de su producción de girasol”, se lamenta un analista del país en guerra con Rusia.

UkrAgroConsult destaca que la capacidad de molienda de Ucrania sigue siendo elevada en relación con la oferta del grano, por lo que la disponibilidad de aceite de girasol se mantendrá limitada durante la temporada 2025/26. Según Spike Brokers, el girasol disponible en este país permitirá que las plantas de procesamiento de semillas oleaginosas operen solo durante seis meses de la temporada actual.

La Argentina ha tenido una interesante respuesta en materia de procesamiento frente a una cosecha de girasol que ha crecido sensiblemente (CIARA)

Los especialistas de OilWorld (Alemania) aseguran que la reducción de la oferta y los bajos inventarios en las regiones productoras tradicionales están provocando cambios estructurales significativos. Y destacan la situación de la Argentina, que está alcanzando volúmenes récord de exportación. Desde la consultora señalan que el problema clave es la escasez de materias primas para las plantas de procesamiento en el hemisferio norte. Como resultado, los precios del aceite de girasol para entregas en los próximos períodos se mantienen altos y se comercializan con una prima respecto de otros aceites vegetales en el mercado europeo.

En el Viejo Continente el posicionamiento del aceite de girasol es alentador. Los precios CIF Rotterdam se ubican en torno de USD 1.365 para diciembre -43% superior a la media de los 10 años previos a la invasión rusa a Ucrania- y de 1.330 para abril-junio 2026 (ingreso de la producción del hemisferio sur). El promedio seis puertos oscila entre USD 1332 y USD 1350 para los primeros siete meses del año que viene. Latifundist consigna que por estos días la tónica alcista se ha tomado un respiro en los mercados internacionales. En los puertos del norte de Europa, los precios se situaron en USD 1.322 por tonelada el viernes último, con una merma semanal de USD 28.

A su vez, los futuros del aceite de girasol en Chicago superaron los USD 1.435 por tonelada, su nivel más alto en más de tres años, gracias a la escasez de materia prima y la limitación de los flujos de exportación. Al mismo tiempo, los ataques a petroleros en el Mar Negro y sus alrededores han aumentado el riesgo de transporte marítimo e interrumpido algunas cargas, reduciendo la disponibilidad inmediata de cargamentos de exportación y obligando a los compradores a pagar más por envíos rápidos. Esta restricción de la oferta cercana ha coincidido con una mayor demanda en el sur de Asia, donde las ofertas rusas y ucranianas para entrega en diciembre han aumentado y los precios CIF India han subido.

La India es el mayor importador mundial de aceites vegetales. Los precios pesan especialmente en sus decisiones de compra, que varían periódicamente (Reuters)

En las próximas semanas, el mercado se mantendrá a la espera de la finalización de la cosecha de girasol en la región del Mar Negro y del aumento de la demanda de aceite de palma por parte de la India, cuyo precio ha caído drásticamente. Con las cosechas en Rusia y Ucrania a punto de finalizar, la posición exportadora de estos dos importantes actores pronto se aclarará. Para algunos, el mercado ha reaccionado con mayor agresividad en los precios de lo que justifica la actual pérdida de producción. Como resultado, se espera que una menor demanda compense la disminución de la cosecha global, limitando en alguna medida el impacto general en la disponibilidad mundial de aceite de girasol.

Los analistas europeos avisan que la Argentina ha aumentado las exportaciones, enviando alrededor de 1,36 millones de toneladas entre enero y octubre último, pero este incremento solo compensa parcialmente los menores volúmenes de los proveedores tradicionales, lo cual obliga a una revisión a la baja de la producción mundial de aceite de girasol para 2025/26.

La situación en la India es asimismo clave, ya que se trata del primer importador mundial de aceites vegetales y nuestro principal cliente en la materia. RKS informa que las importaciones de este país se ubican por debajo del promedio de seis años. La demanda de aceite de girasol se ha debilitado, con compras externas que igualan el promedio de seis años de 2,57 millones de toneladas, lo que anula todo el crecimiento incremental de los últimos dos años. Por su parte, las importaciones de aceite de palma crudo aumentaron en noviembre a medida que se amplía la brecha de precios. Las refinerías están priorizando las importaciones de de este aceite para aprovechar los precios más bajos y las estructuras arancelarias favorables.

El aceite de palma ha vuelto a ser el más barato del planeta, y ejerce gran competencia en mercados como el de la India, un cliente clave para nuestras exportaciones (Reuters)

En el undécimo mes del año, el aceite de palma se negociaba aproximadamente USD 100 por tonelada más barato que el aceite de soja y casi USD 200 por debajo del aceite de girasol. Este descuento, combinado con una mayor diferencia arancelaria entre el aceite crudo y el refinado, introducida a principios de este año en la India, ha incentivado el procesamiento nacional en lugar de la importación de productos terminados.

El gran enemigo parece ser entonces el aceite de palma, cuyos precios habían caído por debajo de los USD 1000 por primera vez desde el pasado mes de julio, y lo convierten en una opción nuevamente más accesible por estos días en que se ubican en torno de ese umbral. Hay que considerar además flujos inusuales de aceite de soja desde China hacia la India, en torno de las 70.000 toneladas en noviembre. Se sabe que las trituradoras chinas están lidiando con un exceso de oferta y márgenes internos débiles, razón por la cual ofrecieron grandes descuentos para liquidar inventarios, lo que hizo que el origen chino fuera temporalmente competitivo frente a los suministros sudamericanos.

Como fuere, UkrAgroConsult pone de manifiesto que en este contexto, el aceite de girasol sigue mostrando una relativa resistencia a ver caer sus precios. Mientras la oferta siga siendo escasa, es probable que el mercado mantenga un diferencial elevado, y se espera que la estabilización solo se produzca después de que la nueva cosecha de Argentina salga al ruedo en los primeros meses de 2026.