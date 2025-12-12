Chacra y Campo

Girasol en el norte: cómo anticiparse para ganarle la pulseada a las aves

En el norte santafesino, técnicos impulsan un manejo integral del girasol para reducir daños de aves mediante planificación, elección de híbridos y cosecha anticipada

Guardar
En el norte santafesino, técnicos
En el norte santafesino, técnicos impulsan un manejo integral del girasol para reducir daños de aves mediante planificación, elección de híbridos y cosecha anticipada (inta)

En los campos del norte santafesino, cada capítulo de girasol se desarrolla con un acompañante inevitable: las aves que, año tras año, encuentran allí un alimento tentador.

La escena es conocida, pero la respuesta técnica se volvió más precisa. Con la experiencia acumulada en la región, el INTA Reconquista propone leer el cultivo con anticipación, entender sus tiempos y actuar antes de que el daño avance. Así, el manejo deja de ser reacción para convertirse en estrategia.

Planificar desde el primer día

Para los especialistas, el punto de partida es claro: no esperar a los primeros picoteos. La presión de palomas y cotorras influye en cada decisión, incluso en etapas tempranas. “Las decisiones deben integrarse desde el inicio de la campaña, porque la presión de aves condiciona todo el manejo posterior”, explica Gonzalo Scarpin, técnico del INTA Reconquista.

FOTO DE ARCHIVO: El
FOTO DE ARCHIVO: El daño por aves forma parte del sistema agrícola y exige una lectura amplia. REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo

Los estudios muestran que el impacto puede cambiar de un lote a otro en distancias mínimas, lo que vuelve imposible predecirlo con exactitud. Esa irregularidad, lejos de complicar, reafirma la necesidad de planificar: elegir híbridos adecuados, ajustar densidad y apuntar a capítulos más compactos.

Cuando la presión es baja, el margen para priorizar rendimiento se amplía. Sin embargo, a medida que el cultivo entra en etapas reproductivas avanzadas, el foco cambia: ya no se trata solo de potencial, sino de proteger lo logrado.

El valor de adelantar la cosecha

Cuando los daños aparecen, el tiempo se vuelve protagonista. Cada día de exposición suma riesgo. Por eso, el secado anticipado se consolida como una herramienta clave para achicar esa ventana. “Ganar tiempo es fundamental”, destaca Scarpin. Ensayos del INTA muestran adelantos de 17 a 24 días, según la fecha de siembra.

La investigadora Daniela Vitti detalla los momentos ideales:

  • Siembras óptimas: aplicar con 34% de humedad, alrededor de 38 días postfloración, adelanta la cosecha al menos 17 días.
  • Siembras tardías: intervenir con 53% de humedad, hacia los 28 días postfloración, permite adelantos de hasta 24 días.

Esa cosecha más temprana no altera el porcentaje de aceite, ya que la síntesis termina antes del fin del llenado. Determinados insumos también ayudan a homogeneizar la madurez, siempre respetando registros del Senasa y los períodos de carencia.

Una mirada que abarca toda la campaña

El manejo, enfatizan los técnicos, no se limita a una acción puntual. Para Scarpin, el daño por aves forma parte del sistema agrícola y exige una lectura amplia: integrar el problema a la rotación, al cultivar elegido y a cada decisión que atraviesa la campaña.

En ese enfoque integral, el girasol gana herramientas y el productor mejora sus chances frente a un desafío que, aunque recurrente, puede gestionarse con estrategia y anticipación.

Fuente: Inta

Temas Relacionados

RevistaChacraAgriculturagirasolinta

Últimas Noticias

Biocontroladores patagónicos que cruzan fronteras: un hito regional para el manejo sanitario frutícola

Desde la Patagonia, se concretó la primera exportación de biocontroladores para frutales, un paso que fortalece la producción sustentable y abre oportunidades para el manejo sanitario regional

Biocontroladores patagónicos que cruzan fronteras:

Trigo imparable: en la campaña 2025/26 alcanzaría las 27,7 millones de toneladas

La Bolsa de Comercio de Rosario amplió en 3,2 millones de tn lo previsto en su informe anterior

Trigo imparable: en la campaña

Se exportaría más carne vacuna, a expensas del consumo interno

La elevada demanda fronteras afuera haría que con una producción similar a la del presente año, los negocios externos crezcan en 2026 y se recorte moderadamente la oferta disponible en casa

Se exportaría más carne vacuna,

Un recurso que sostiene al agro: el valor estratégico de conocer el suelo

En el NOA, diagnósticos precisos de suelos y agua permiten ajustar fertilización y mejorar rendimientos, gracias al trabajo técnico del laboratorio del INTA

Un recurso que sostiene al

En noviembre fueron récord las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas

Es el mejor noviembre en al menos 5 años, superando ampliamente el récord previo

En noviembre fueron récord las
DEPORTES
FIFA recibió 5 millones de

FIFA recibió 5 millones de solicitudes para comprar entradas del Mundial 2026: los 5 partidos más elegidos y el Top 10 de países

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Cuánto dinero ganará el campeón del Torneo Clausura: la abismal diferencia con otras ligas de Sudamérica y Europa

A 48 horas de confirmarlo como refuerzo, Argentino de Quilmes desistió de fichar a Alexis Zárate

Los videos y las fotos de los disturbios tras la visita de Lionel Messi a un estadio de la India: el caos que se desató y los destrozos del público

TELESHOW
El show de María Becerra

El show de María Becerra en River y la sorpresa de J Rei: el significado del tatuaje que emocionó a todos

La sorpresiva reacción de Fabiana Cantilo cuando le nombraron a Andrés Calamaro: “Me da bronca”

Damián Betular y Paula Chaves serán los conductores de los Martín Fierro de Streaming

“La puta que vale la pena estar vivo”: Héctor Alterio y el origen de una frase que marcó a una generación

Las repercusiones en el mundo de la política y el espectáculo por la muerte de Héctor Alterio

INFOBAE AMÉRICA

José Sacristán dejó el cine

José Sacristán dejó el cine y prefiere el teatro: “Resuelvo mejor, hago lo que quiero y estoy más a gusto”

Emboscada de ISIS a un convoy militar en Siria: murieron un civil y dos soldados estadounidenses

El cerebro y el campo cuántico: una hipótesis revolucionaria sobre el origen de la conciencia

António Guterres encabezó el cierre de la misión de la ONU en Irak tras más de dos décadas

La vida cinematográfica de Héctor Alterio en España, un actor en el exilio y figura clave del cine español