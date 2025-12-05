Chacra y Campo

Viajar a Tierra del Fuego con mascotas: cómo obtener el Certificado Veterinario Austral

Quienes viajan por tierra hacia o desde Tierra del Fuego deben cruzar territorio chileno. Para hacerlo con perros o gatos es obligatorio tramitar el certificado emitido por el SENASA

Quienes viajan por tierra hacia o desde Tierra del Fuego deben cruzar territorio chileno. Para hacerlo con perros o gatos es obligatorio tramitar el certificado emitido por el SENASA

Con la llegada de fin de año crece el tránsito de turistas y trabajadores que se desplazan entre la isla de Tierra del Fuego y distintas provincias argentinas. Y, para quienes viajan acompañados por perros o gatos, aparece una gestión indispensable: el Certificado Veterinario Austral (CVA).

Este documento, emitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), es obligatorio porque el acceso terrestre a la isla implica cruzar por territorio chileno, incluso cuando se trata solo de tránsito hacia o desde Argentina.

Requisitos básicos para solicitar el CVA

El certificado acredita que el animal cumple con controles sanitarios específicos. Para iniciarlo, los viajeros deben contar con documentación sobre el estado de salud del perro o gato, la vacuna antirrábica vigente y el tratamiento antiparasitario.

Toda esta información se detalla en el sitio web del SENASA, donde también figuran los costos y los plazos. Contar con estos datos antes de viajar evita contratiempos en un trayecto que suele sumar pasos fronterizos y controles migratorios.

El certificado acredita que el animal cumple con controles sanitarios específicos

Cómo gestionar el trámite digital

El organismo recomienda realizar la gestión de manera digital a través del Sistema de Mascotas. Allí se debe seleccionar el destino Argentina–Chile–Argentina y cargar la documentación necesaria, sin necesidad de concurrir a una oficina.

Si la solicitud se realiza con la anticipación adecuada, el usuario recibe el certificado por correo electrónico, lo que agiliza todo el proceso y evita filas en los días de mayor movimiento.

Es importante tener en cuenta que el trámite online exige un mínimo de cuatro días hábiles para su procesamiento. Quienes necesiten resolverlo con menos tiempo pueden optar por gestionarlo en una oficina certificadora habilitada, donde es posible adelantar la carga de datos y solicitar un turno con hasta 30 días de anticipación. También se puede coordinar un turno a través de las vías de contacto oficiales del SENASA.

Validez del documento y condiciones del viaje

El CVA tiene una validez de 10 días a partir del examen clínico que debe realizar un veterinario matriculado. Ese certificado permite ingresar a Chile únicamente en condición de tránsito hacia Tierra del Fuego o desde la isla hacia el continente. Para el regreso a la Argentina, el documento ampara al animal durante 30 días corridos desde su emisión, siempre que la vacuna antirrábica esté vigente.

Es fundamental recordar que el CVA no autoriza la permanencia del animal en Chile. Para ingresar y permanecer en ese país, el viajero debe gestionar un Certificado Veterinario Internacional (CVI), que es el documento exigido para viajes que no sean de tránsito terrestre por el Territorio Austral.

Dudas y canales de atención

Ante cualquier consulta puntual, los usuarios pueden comunicarse directamente con el SENASA. El organismo ofrece distintos canales:

  • Correo: responde@senasa.gob.ar
  • WhatsApp: 11 3585 9810
  • Oficinas del SENASA (lunes a viernes, de 9 a 17 horas)
  • Formulario en línea disponible en su sitio web

Con esta información clara y el trámite iniciado con la anticipación necesaria, viajar con mascotas por Tierra del Fuego resulta mucho más simple y seguro para todos.

Fuente: Inta

