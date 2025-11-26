Chacra y Campo

Centeno en San Luis: una estrategia simple que frena la erosión en suelos frágiles

Un estudio mostró que el centeno como cultivo de servicio reduce drásticamente la erosión en zonas semiáridas y mejora la cobertura del suelo

Guardar
Un estudio mostró que el
Un estudio mostró que el centeno como cultivo de servicio reduce drásticamente la erosión en zonas semiáridas y mejora la cobertura del suelo (inta)

¿Cómo cuidar el suelo cuando la lluvia golpea con fuerza o el viento levanta polvo hasta borrar el horizonte? En los ambientes semiáridos de San Luis, esa pregunta atraviesa cada campaña.

Allí, un trabajo conjunto del INTA y de la Universidad Nacional de San Luis reveló que una práctica sencilla —sumar centeno como cultivo de servicio— puede marcar una diferencia notable en terrenos con pendiente y bajo siembra directa.

La experiencia se desarrolló entre 2021 y 2023 en un establecimiento cercano a Villa Mercedes. Se compararon parcelas con y sin cobertura y se midió cuánto influían las lluvias y el viento en la pérdida de suelo. Los resultados sorprendieron incluso a los técnicos más familiarizados con estos sistemas.

El centeno permitió disminuir hasta
El centeno permitió disminuir hasta un 75 % la erosión hídrica y un 88 % la erosión eólica. (inta)

Resultados que muestran el poder de la cobertura

Los datos fueron contundentes: el centeno permitió disminuir hasta un 75 % la erosión hídrica y un 88 % la erosión eólica. Para Pablo Peralta, becario Conicet-INTA, las conclusiones son claras: “Los cultivos de servicio complementan la siembra directa y ayudan a controlar la erosión en ambientes semiáridos”.

Pero no se trata solo de porcentajes. La cobertura generada alcanzó niveles superiores a los recomendados para evitar la degradación: 62,5 % en 2021 y 78 % en 2023.

Juan Cruz Colazo, investigador del INTA San Luis, destacó que el centeno aportó biomasa suficiente para proteger el suelo. “Además de reducir la erosión, funciona como trampa de sedimentos y ancla el rastrojo, sin importar la pendiente”, indicó.

Un cultivo que se adapta y protege

El comportamiento agronómico también fue alentador. En 2021, el centeno produjo 3200 kilos de materia seca por hectárea, y en 2023 alcanzó 946 kilos, valores que lograron sostener la cobertura.

Peralta remarcó un punto técnico que marcó la diferencia: “Una siembra temprana genera más biomasa aérea y radicular, lo que fortalece la protección frente a los procesos erosivos”.

Ese efecto protector fue evidente incluso en campañas contrastantes. En los años con mejores condiciones, la biomasa aumentó la retención del rastrojo; en los más secos, permitió mantener un piso de cobertura que redujo el impacto directo de la escorrentía.

El momento del secado, una decisión clave

La fecha de secado también definió los resultados. El equipo determinó que el período óptimo se ubica entre septiembre y octubre, antes del encañazón, para evitar un consumo excesivo de agua y garantizar una buena disponibilidad para el cultivo sucesor.

El monitoreo del contenido hídrico del primer metro del suelo permitió ajustar el manejo y evitar pérdidas de más de 30 milímetros respecto de los lotes sin cobertura.

Si bien el ensayo no mostró mejoras significativas en la infiltración, los cultivos de servicio cumplieron un papel físico fundamental: estabilizaron el rastrojo, atraparon sedimentos y amortiguaron el impacto de las precipitaciones intensas. En sistemas expuestos a tormentas repentinas y vientos fuertes, ese efecto es decisivo.

Una inversión que sostiene el futuro

Aunque los beneficios económicos directos no son fáciles de medir campaña a campaña, los investigadores sostienen que incorporar centeno como cultivo de servicio es una inversión estratégica. Mejora la calidad del suelo, aporta estabilidad y suma resiliencia a los sistemas agrícolas del semiárido sanluiseño.

Fuente: Inta

Temas Relacionados

RevistaChacraAgriculturaintacenteno

Últimas Noticias

Cuando el Delta vuelve a armar su propio bosque

En las islas del Paraná avanza un trabajo silencioso: sumar plantas nativas dentro de predios forestales y ganaderos para recuperar el monte blanco y sus beneficios productivos

Cuando el Delta vuelve a

Una nectarina argentina lista para cruzar océanos: así es Pionero INTA

Desarrollada en San Pedro, esta nueva nectarina conserva su calidad por más de 47 días en frío y habilita rutas marítimas hacia mercados distantes

Una nectarina argentina lista para

¿Cómo anticipar un brote silencioso en el trigo? Herramientas que leen el clima y predicen riesgos

Un sistema de pronóstico desarrollado por el INTA permite anticipar la fusariosis y la presencia de micotoxinas, combinando clima, modelos y datos en tiempo real para mejorar decisiones

¿Cómo anticipar un brote silencioso

Crece la exportación de carne vacuna

Desde una perspectiva ‘histórica’, septiembre de 2025 fue el noveno mejor mes de los últimos veintiún años, según un informe de CICCRA

Crece la exportación de carne

Primer envío de naranjas argentinas a Ecuador

SENASA verificó que la fruta haya recibido tratamiento contra la Mosca de la fruta, para garantizar estándares internacionales de sanidad

Primer envío de naranjas argentinas
DEPORTES
Crece el escándalo tras la

Crece el escándalo tras la denuncia a una figura de Inglaterra por su agresión al entrenador de Los Pumas

Peñarol rescindió el contrato de Diego García tras la condena a prisión por abusar de una jugadora de hockey en Argentina

Lanús y Tigre definirán el último lugar para los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

La refundación que piensa Marcelo Gallardo en River Plate: qué refuerzos buscará en el mercado de pases

TELESHOW
El día que Daniel Grinbank

El día que Daniel Grinbank llamó furioso a Mario Pergolini: “¿Pero qué te pasa?"

Quién fue el participante salvado por el jurado en MasterChef Celebrity: su insólito pedido

Brunenger mostró por primera vez cómo quedó su cuerpo tras el accidente en Panamericana: “Me reconstruyeron”

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

INFOBAE AMÉRICA

La Libertad Avanza inauguró su

La Libertad Avanza inauguró su sede en Montevideo: pidieron un “método Bukele” para Uruguay

El gigante cripto Tether se va de Uruguay: proyectaba inversiones por 500 millones de dólares

Desarticulan en Montevideo una red de explotación sexual en prostíbulos: rescataron a cinco mujeres y cuatro niños

Un incendio a gran escala en un edificio de Hong Kong dejó al menos cuatro muertos: hay personas atrapadas

Agua potable del aire y en tiempo récord: cómo funciona el innovador dispositivo desarrollado por el MIT