Comenzó con buen ritmo la cosecha de trigo 2025/26

Pese a las lluvias de la semana pasada, las altas temperaturas dieron lugar a un acelerado progreso en la cosecha de trigo (Reuters)

Pese a las lluvias registradas sobre el norte del país a fines de la semana pasada, las altas temperaturas que imperan sobre ese sector dieron lugar a un acelerado progreso en la cosecha de trigo que alcanza el 5,3 % del área apta, indica el panorama agrícola de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Los resultados obtenidos en estas zonas “primicia” resultan más que alentadores. Mientras que en el NOA los rendimientos se ubican entre los 8 y los 15 quintales por hectárea (qq/Ha), superando el promedio de 8,2 qq/Ha de los últimos 5 años, en el NEA, los resultados preliminares se ubican en 27,3 qq/Ha en promedio, superando en casi 6 qq/Ha al anterior máximo histórico de 2019/20 (21,4 qq/Ha) y casi duplicando el promedio de rinde de los últimos 10 años. Los resultados dan cuenta de las muy buenas condiciones que acompañaron el desarrollo del cereal, particularmente en el margen este.

En cuanto a la superficie en pie, la fenología continúa manifestando importantes adelantos respecto al promedio de los últimos 5 años, manteniendo una condición de cultivo entre “buena y excelente” en el 88 % del área. No obstante, aunque las expectativas de rendimiento se posicionan en valores superadores a las estimaciones iniciales, el alerta de heladas para los próximos días podría impactar negativamente en el desarrollo y llenado de las espigas en zonas clave, según indica el informe de la BCBA, que bajo este escenario mantiene su proyección de producción en 22 millones de toneladas de trigo para la campaña agrícola 2025/26.

La siembra de maíz alcanza el 33,8 % de los 7,8 millones de hectáreas estimadas para la presente campaña (BCBA)

En tanto, la siembra de maíz con destino a grano ha alcanzado el 33,8 % de los 7,8 millones de hectáreas estimadas para la presente campaña, tras registrar un avance intersemanal de 4,1 puntos porcentuales. Las labores de implantación han finalizado en la región núcleo Norte y en el Centro-Norte de Córdoba. En ambas zonas, comienza a observarse una creciente necesidad de precipitaciones para sostener el buen estado de los cultivos en sus primeros estadios fenológicos, dado que se estima que aproximadamente el 25 % del área presenta una condición hídrica entre regular y seca.

Por otro lado, en las regiones afectadas por excesos hídricos (principalmente el Centro y Oeste de Buenos Aires) se estima que cerca del 20 % del área sembrada de maíz se encuentra con niveles de humedad superiores a los óptimos.

La siembra de girasol ya cubre el 51,2 % de los 2,7 millones de hectáreas proyectadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA)

A su vez, la siembra de girasol cobra impulso nuevamente con la generalización de la siembra sobre el sur del área agrícola, marcando en la última semana un progreso de 10,9 % y cubriendo ya el 51,2 % de los 2,7 millones de hectáreas proyectadas.

Sin embargo, nuevas lluvias sobre el sur del área agrícola frenaron el avance de las sembradoras sobre el Sudeste de Buenos Aires y la Cuenca del Salado, donde se registran demoras respecto al promedio de los últimos 5 años de 21 y 19 %, respectivamente.

En cuanto al área en pie, el 78,4 % crece bajo condición hídrica entre “adecuada y óptima”, y el 99,1 % mantiene una condición de cultivo entre “normal y excelente”. No obstante, el relevamiento de la BCBA indica que serán necesarios nuevos aportes de lluvias en el corto plazo sobre el centro y norte del área agrícola para acompañar el buen establecimiento logrado hasta el momento, y la entrada a etapas críticas de elevada demanda hídrica y altas temperaturas.