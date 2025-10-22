Chacra y Campo

Esperan muy buenos rendimientos para el trigo

Las expectativas de rinde para la campaña de granos finos 2025/26 siguen ubicándose por sobre los promedios

Guardar
Las favorables condiciones sobre las
Las favorables condiciones sobre las que se desarrolló el trigo esta campaña agrícola siguen elevando las expectativas de rendimiento por sobre los promedios (BCR)

El 70,6% del trigo transita desde espigazón en adelante y se adentra en etapas de definición de rendimiento. Las favorables condiciones sobre las que se desarrolló el cereal continúan elevando las expectativas de rendimiento por sobre los promedios, indica en su panorama agrícola la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Pese a que, con el aumento de las temperaturas, la humedad disponible comenzó a caer tanto por evaporación como por demanda del cultivo, el 72,8 % del área presenta humedad entre adecuada y óptima manteniendo el 89,9 % del trigo con condición de cultivo buena a excelente.

Frente a este escenario, los productores continúan realizando aplicaciones contra plagas y enfermedades, en algunos casos preventivas, para cuidar al cultivo. Sin embargo, pronósticos alertan sobre una entrada de aire frío que, dependiendo su intensidad y distribución, podría afectar al cereal en etapas críticas.

La Bolsa de Cereales de
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima una producción de cebada en la presente campaña agrícola, de 5,3 millones de toneladas (REUTERS/Jonathan Barrett)

En cuanto a cebada, a nivel nacional, el 90 % presenta una condición de cultivo buena a excelente, con 8 de cada 10 hectáreas bajo una condición hídrica adecuada a óptima. Sobre los lotes más avanzados del centro del área agrícola, se prevén rendimientos por encima del promedio histórico como consecuencia de las oportunas precipitaciones.

El informe de la BCBA indica que en el centro y sur bonaerense, la elevada humedad ha favorecido la aparición de enfermedades como “mancha en red”, entre otras de origen fúngico, lo que ha impulsado la continuidad de las aplicaciones. Sin embargo, con el 40 % de los cultivos transitando el período de espigazón, el 80 % de los lotes presenta una buena condición, proyectando rendimientos por encima del promedio histórico.

Bajo este contexto, desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, sostienen su proyección de producción en 5,3 millones de toneladas.

La siembra de maíz ya
La siembra de maíz ya alcanza el 29,9 % del área proyectada a nivel nacional (Revista Chacra)

En tanto, la siembra de maíz con destino grano registró un avance intersemanal de 5 puntos porcentuales, alcanzando el 29,9 % del área proyectada a nivel nacional. Sin embargo, los excesos hídricos continúan limitando el ritmo de las labores en el centro y oeste bonaerense. Como consecuencia de estas condiciones, se prevé que no se logren concretar los planes iniciales de siembra temprana. En este sentido, la participación de estos planteos en el total sembrado se ajusta a la baja: en el oeste de Buenos Aires, la estimación desciende del 44 % estimado en septiembre al 35 %, mientras que en el Centro de Buenos Aires cae del 59 % al 32 %.

Por otro lado, en el centro del área agrícola, la siembra de maíz temprano se encuentra prácticamente finalizada, restando únicamente algunos lotes puntuales en la zona Núcleo y en Córdoba, cuya implantación se espera completar en los próximos días.

La siembra de girasol cubre
La siembra de girasol cubre el 40,3 % de los 2,7 millones de hectáreas proyectadas, de acuerdo con un relevamiento de la BCBA (Revista Chacra)

En cuanto al girasol, el relevamiento de la BCBA puntualiza que las labores comienzan a recuperar impulso entrando en la ventana de siembra óptima del sur agrícola. A pesar de algunas demoras ocasionadas por las lluvias del fin de semana, se logró un progreso intersemanal de 5,3 %, cubriendo el 40,3 % de los 2,7 millones de hectáreas proyectadas. Este avance continúa superando al ciclo previo y al promedio del último quinquenio en 16,1 y 6,2 %, respectivamente.

En lo que respecta a la condición hídrica, el 78,4 % del área en pie presenta condición adecuada a óptima, permitiendo que el 99,1 % del girasol mantenga condición de cultivo normal a excelente.

Temas Relacionados

Revista Chacra AgriculturaTrigoCebadaMaízGirasol

Últimas Noticias

Distorsiones que complican las cuentas del agro

Obligan al sector a competir en el mercado internacional con una ecuación que sigue desequilibrada: insumos en general más caros y precios de venta más bajos debido a las retenciones. Superar este doble castigo resulta fundamental

Distorsiones que complican las cuentas

La exportación de oleaginosas creció 9%

Las ventas externas de girasol, colza y soja, entre otras, alcanzaron los valores más altos de los tres últimos años, tanto en volumen como en ingresos de divisas

La exportación de oleaginosas creció

Se retrajo la presencia de la chicharrita

Sin embargo, el monitoreo será crucial a medida que el cultivo de maíz avanza

Se retrajo la presencia de

Terneros a prueba de turbulencias económicas

El contexto de incertidumbre impulsa el posicionamiento en esta categoría. Medido en pesos constantes ajustados por inflación, el valor actual ha trepado un 40% por encima del promedio de los últimos 15 años

Terneros a prueba de turbulencias

Monitoreo inteligente para preservar la calidad de los granos

El control preciso dentro del silobolsa permite conservar la calidad de los granos, anticipar fallas y reducir pérdidas. Investigadores impulsan sistemas automáticos y confiables

Monitoreo inteligente para preservar la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cerraron la investigación sobre el

Cerraron la investigación sobre el incendio en la histórica casa de Villa Blaquier en Mar del Plata

Otro temporal dejó destrozos en el sur de la provincia de Buenos Aires: hay una nueva alerta amarilla por tormentas

Córdoba: sigue el combate contra el incendio forestal en Guasapampa y el fuego ya llegó al Parque Nacional Traslasierra

Canning: denunciaron que un grupo de hombres golpeó brutalmente a un carpincho hasta dejarlo en estado crítico

Un estudio plantea que los humanos evolucionaron el doble de rápido que los grandes simios

INFOBAE AMÉRICA
El príncipe Harry, Joseph Gordon-Levitt,

El príncipe Harry, Joseph Gordon-Levitt, Steve Bannon y el premio Nobel de Física desafían a Silicon Valley

Detuvieron a un ex general sirio acusado de cometer ejecuciones y torturas masivas en la temida prisión de Saydnaya bajo el régimen de Assad

Rodrigo Paz aseguró que Bolivia solo establecerá relaciones con países que “tengan la democracia como principio”

La Corte Suprema de Brasil publicó la sentencia de Bolsonaro y abrió el plazo de apelaciones

Edmundo González Urrutia llamó a mantener la movilización para lograr el cambio político en Venezuela: “Contamos con todos”

TELESHOW
El Polaco y su hija

El Polaco y su hija Alma en una aventura inolvidable: postales de su viaje por Nueva York

Pamela David provocó un inesperado accidente mientras entrenaba y lo contó con humor en televisión: “Una patadita”

La modelo Betiana Wolenberg recordó el terrible accidente que la dejó en coma durante cuatro días

El divertido cumpleaños de Fabián Medina Flores: invitados de lujo, estilismo y un festejo inolvidable

Babasónicos cerró a puro “sold out” su gira por Europa