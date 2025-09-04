Chacra y Campo

Oficializaron la emergencia agropecuaria para Buenos Aires y San Juan

Las medidas se adoptaron luego de analizar los alcances de los fenómenos meteorológicos sobre explotaciones agropecuarias en ambos territorios provinciales, así como también el impacto de la enfermedad de la vid causada por la peronospora

Guardar
En San Juan, la vid
En San Juan, la vid fue afectada por una granizada, y por la peronospora (que ataca a las hojas de las plantas, haciéndolas rizarse y finalmente morir (SAGyP)

El Ministerio de Economía de la Nación informó que a través de la Resolución 1306/2025, se declaró la emergencia agropecuaria para las explotaciones frutihortícolas de la provincia de San Juan afectadas por granizo y/o peronospora, según corresponda. En tanto que, a través de la Resolución 1305/2025, se homologó la medida para 12 partidos bonaerenses afectados por inundaciones.

La decisión responde a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA) luego de analizar la situación y alcances de los fenómenos meteorológicos sobre explotaciones agropecuarias en los territorios provinciales y la enfermedad de la vid causada por la peronospora.

Para Buenos Aires, la medida se estableció, homologando el decreto provincial respectivo, desde el 1° de marzo de 2025 y hasta el 31 de agosto de 2025.

Homologaron a nivel nacional la
Homologaron a nivel nacional la declaración de emergencia agropecuaria para los distritos afectados por inundaciones en la provincia de Buenos Aires (SAGyP)

La medida incluye las explotaciones agropecuarias de varias circunscripciones de los Partidos de Puán, Tornquist, Nueve de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.

En tanto, se estableció la declaración de emergencia agropecuaria para San Juan, desde el 1° de abril de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2026, incluyendo a las explotaciones afectadas de vid, membrillo, alfalfa, almendros, duraznos, granada, nogal, manzana, pera, cereza, ciruela, olivo, pistacho, tomate, melón, sandía, cebolla y hortalizas, agrupadas como explotaciones frutihortícolas, en los departamentos de: Angaco, 9 de julio, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Santa Lucia, Pocito, Rivadavia, Rawson, San Martín, Zonda, Iglesia, 25 de Mayo, Albardón, Ullum y Jáchal.

De la reunión de la Comisión nacional participaron los miembros estables de la CNEyDA en representación de sus organismos, el INTA; de las carteras nacionales del Interior y de Economía, del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y Banco Nación; del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); las entidades agropecuarias, y otros representantes técnicos provinciales.

Temas Relacionados

Revista Chacra AgriculturaVidInundacionesEmergenciaAgropecuaria

Últimas Noticias

El bambú busca su lugar en el Delta bonaerense

En Tigre, un cultivo centenario se proyecta como alternativa sustentable. Productores isleños lo transforman en muebles, alimentos e instrumentos, mientras crecen preguntas sobre su manejo

El bambú busca su lugar

El costo del transporte de cargas acumula una suba del 22,8% en 2025

El índice, elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas agrega que, en agosto la suba fue del 3,54%

El costo del transporte de

Carne argentina: 800 mil madres menos, y stock en retroceso

El presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino asegura que la Argentina debe reducir su dependencia de China en materia de exportación de carne vacuna, y avanzar con acuerdos sanitarios para ampliar destinos como Estados Unidos y Japón

Carne argentina: 800 mil madres

Lluvias y frío marcarán el ritmo del centro–este del área agrícola en los próximos días

Con el paso de la masa de aire polar y el descenso de las marcas térmicas ¿habrá riesgo de heladas?

Lluvias y frío marcarán el

Las lluvias demoraron la siembra de girasol y la cosecha de maíz

En tanto, en el 27 % de la superficie implantada con trigo se han detectado focos de enfermedades fúngicas

Las lluvias demoraron la siembra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fueron a votar y terminaron

Fueron a votar y terminaron presos: los prófugos que atrapó la Policía en colegios bonaerenses

La NASA planea instalar un reactor nuclear en la Luna: objetivos y desafíos

Elecciones Buenos Aires 2025: a qué hora se conocerán los primeros resultados oficiales

Segundo round: YPF va por un nuevo intento de encontrar otra “Vaca Muerta” en Santa Cruz

Elecciones Buenos Aires 2025: así votan los famosos en las urnas

INFOBAE AMÉRICA
El diseñador Giorgio Armani será

El diseñador Giorgio Armani será enterrado el lunes en una ceremonia privada en el pueblo medieval de Rivalta

Marine Le Pen dijo que su partido está dispuesto a liderar con sus socios un gobierno de “alternancia pragmática” en Francia

Trump dijo estar listo para imponer nuevas sanciones a Rusia después del mayor ataque aéreo contra Ucrania

Severos problemas de conectividad en Asia y Medio Oriente por cortes de cables submarinos en el Mar Rojo

Tras la censura en Washington, la obra más polémica de Amy Sherald encuentra nuevo hogar

TELESHOW
Elecciones Buenos Aires 2025: así

Elecciones Buenos Aires 2025: así votan los famosos en las urnas

Zaira Nara y Victorio D’Alessandro juntos: el detalle oculto en una foto que alertó a sus seguidores

La emotiva reaparición pública de Gustavo Yankelevich junto a Valentín Yan a más de un mes de la muerte de su nieta

Luciano Cáceres habló de su relación con Gloria Carrá luego de 10 años de su conflictiva separación

Luisana Lopilato sorprendió con su llamativo look para buscar a sus hijos adolescentes: “¿No tenés ropa?"