Santa Rosa llega puntual con lluvia, tormentas y fuertes ráfagas de viento

Cómo será la evolución y severidad de la ciclogénesis esperada y qué zonas agrícolas y ganaderas serán las más impactadas por estos eventos

Hacia el fin de semana
Hacia el fin de semana se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad sobre las zonas agrícolas y ganaderas del centro del país (Meteored)

En este 2025, la meteorología le dará la razón al mito de la Tormenta de Santa Rosa, que llegará puntual en el día de su santoral, el 30 de agosto, algo que sucede -en promedio- el 57 % de las ocasiones en fechas cercanas al 30 de agosto.

Luego de un período de tiempo primaveral, hacia el fin de semana se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el centro del país y, especialmente en el AMBA. “Podríamos estar cerrando el mes con casi el triple de las precipitaciones normales”, anticipa un informe de Meteored Argentina.

En ese contexto, agosto de 2025 parece estar destinado a quedar en el recuerdo meteorológico como el mes de las ciclogénesis con lluvias abundantes en el centro de la Argentina.

En este 2025, la meteorología
En este 2025, la meteorología le dará la razón al mito de la Tormenta de Santa Rosa, que llegará puntual en el día de su santoral, el 30 de agosto (Meteored)

De acuerdo con las previsiones de Christian Garavaglia, otro de los expertos de Meteored Argentina, gran parte del centro del país transita una calma meteorológica que responde a un período muy estable, separando el evento de ciclogénesis de la semana pasada, con el que tendremos este fin de semana.

Garavaglia detalla que el invierno se está despidiendo con características primaverales, dadas por una atmósfera estable y cielos mayormente libres de nubosidad, a lo que se suma una marcada circulación del sector norte, lo que favorece el aumento de temperaturas en gran parte del centro del país.

El resto de los días hábiles de la semana hábil -indica el experto- continuará sin mayores cambios, salvo por los vientos que se ubicarán del este o noreste con intensidad en aumento, al igual que tendremos un gradual ascenso en las temperaturas mínimas, en tanto que las máximas continuarán estando en torno de los 20 °C. Hacia el viernes, en tanto, la nubosidad comenzará a dar el presente, en forma parcial.

Santa Rosa, puntual

Hacia el 30 de agosto
Hacia el 30 de agosto podría gestarse una ciclogénesis en la porción central del país (Meteored)

Hacia el 30 de agosto podría gestarse un centro de bajas presiones (ciclogénesis) en la porción central del país, lo que implica la formación áreas con lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad, con valores significativos de precipitación acumulada sobre Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. En el caso del AMBA, la desmejora será notoria a partir de la tarde del sábado 30, con lluvias y tormentas que serán de moderada intensidad, detalla la previsión climática.

El día más complejo en cuanto a fenómenos meteorológicos, será el domingo 31, con probables lluvias de variada intensidad y tormentas aisladas que estarían afectando de inicio a fin durante el día en Buenos Aires, pero especialmente en todo el centro del país donde se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados totales que pueden superar ampliamente los 100 mm.

El viento también será protagonista

Además de las precipitaciones persistentes
Además de las precipitaciones persistentes el domingo sobre el AMBA se pueden registrar ráfagas mayores a 50 km/h (Meteored)

El viento será también protagonista, ya que, de acuerdo con las previsiones, además de las precipitaciones persistentes el domingo sobre el AMBA se pueden registrar ráfagas mayores a 50 km/h, en tanto que hacia el centro y oeste del país se esperan vientos persistentes de más de 50 km/h, con ráfagas superiores.

Hasta el momento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se acumularon unos 130 mm durante el mes de agosto. Las previsiones para este fin de semana, pueden hacer que el mes se despida con acumulados cercanos a los 200 mm, casi el triple de los 70 mm que suelen acumularse en promedio durante este mes.

El fin de semana llegan

El frío, un factor decisivo

Poda mecánica en frutos secos:

¿Qué será del glifosato en

Más problemas para las carnes
