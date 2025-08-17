Chacra y Campo

Avanza la siembra de girasol

Pese a la ausencia de lluvias de los últimos días, la humedad disponible favoreció un ritmo acelerado de la implantación del cultivo

En las zonas primicia, la siembra de girasol refleja un adelanto interanual de 12,4 puntos porcentuales respecto de la campaña anterior (SAGyP)

Avanza la siembra de girasol, y cubre el 12,8 % del área proyectada para la campaña 2025/26. Pese a la ausencia de lluvias de esta semana, la humedad disponible favoreció un ritmo acelerado de la implantación del cultivo, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

En su reporte agrícola, la BCBA destaca el progreso de las labores en las zonas primicia, reflejando un adelanto interanual de 12,4 puntos porcentuales, y de 6,8 % respecto al promedio de las últimas 5 campañas.

Por su parte, de la Bolsa de Comercio de Santa Fe informó que en el Centro Norte de la provincia la implantación del cultivo tiene buen ritmo, y sostiene la intención de siembra en 145.000 hectáreas, lo que representa un incremento del 5% respecto de 2024. El mayor avance se observa en los departamentos del noreste santafesino, donde el clima acompañó.

Un reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indica que el clima favoreció la recuperación de parte del área a sembrar con trigo en las regiones afectadas por excesos hídricos (REUTERS/Stephane Mahe/Archivo)

En cuanto al trigo, el reporte de la BCBA indica que el clima favoreció la recuperación de parte del área en las regiones afectadas por excesos hídricos, aunque aún se observan anegamientos.

En el norte del país, en cambio, se estima que cerca de la mitad del área implantada ya transita de encañazón en adelante, y aunque la oferta hídrica supera la de ciclos previos, sería ideal contar con nuevos aportes para sostener un elevado potencial de rendimiento.

Al mismo tiempo, en el centro y sur del área agrícola, la transición entre estadios fenológicos sigue fuertemente ligada a la evolución de las temperaturas, y por lo tanto, aún transita estadios vegetativos.

