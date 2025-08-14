Chacra y Campo

Argentina, líder en el mercado mundial de maní

En el primer semestre del año, las exportaciones crecieron casi 30% respecto del mismo período de 2024

Durante el primer semestre de
Durante el primer semestre de 2025 se exportaron 322 mil toneladas de maní y sus derivados por 487 millones de dólares, un crecimiento de 29% en cantidades y de 14% en valores, respecto del mismo período de 2024 (Foto: Shutterstock)
Argentina consolidó su posición como el principal exportador global de maní al registrar 23% del total de las colocaciones externas mundiales. El país lidera el mercado internacional ocupando, además, el quinto lugar en la exportación de aceite y otras preparaciones de maní.

De acuerdo con datos del INDEC, durante el primer semestre de 2025 se exportaron 322 mil toneladas de maní y sus derivados por 487 millones de dólares, un crecimiento de 29% en cantidades y de 14% en valores, respecto del mismo período de 2024.

Argentina, 8° productor mundial de maní con cáscara

A nivel mundial, China, India y Nigeria son los mayores productores de maní con cáscara. Por su parte, Argentina ocupa el 8° puesto en este ranking, con 1,48 millones de toneladas en 434 mil hectáreas sembradas por unos 900 productores. En un informe, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, estimó que la cadena es responsable de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que casi la totalidad de la producción de maní y sus derivados se destina a la exportación.

Argentina ocupa el octavo lugar
Argentina ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de países productores de maní con cáscara (Shutterstock)

En cuanto a los principales destinos de los productos de maní sin cáscara son los Países Bajos, seguidos por Reino Unido y Polonia. En tanto, los mayores importadores de aceite de maní en bruto, son China y Estados Unidos; mientras que, de preparaciones de maní, el Reino Unido, Israel, Australia, Chile, Nigeria y Nueva Zelanda.

El cultivo se implanta en su gran mayoría en el suroeste de Córdoba, donde abarca entre 72% y 75% del área sembrada y se realiza 90% de la industrialización del grano. La producción se expandió también a Buenos Aires (14%), La Pampa (4%) y San Luis (3%).

En la campaña 2024/2025, al mes de julio se implantaron 530.000 hectáreas (23,3% respecto de julio del año pasado) y se alcanzó un volumen de producción de 1.800.000 toneladas (+20%). El rendimiento a nivel nacional, en tanto, se ubica en torno a los 34 quintales por hectárea. Actualmente, la superficie cosechada representa aproximadamente 87% del total implantado.

