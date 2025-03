Roulet: “Nos robaron 200 mil millones de dólares y, a pesar de todo, el productor sigue apostando por la Argentina”

“Por sequía, o por inundaciones, desde hace años se habla de un sistema de seguros multirriesgo en Argentina, pero nunca se llega a un acuerdo,", aseguró el ex secretario de Agregado de Valor de la cartera agropecuaria nacional, Néstor Roulet

Frente a las contingencias climáticas que atraviesa el campo, con excesos de precipitaciones e incluso inundaciones en algunas zonas, y escasez hídrica en otras, el ingeniero agrónomo Néstor Roulet -ex secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri, productor agropecuario y ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)- aseguró que “las condiciones a las que se enfrentan los productores muchas veces no son comprendidas por quienes viven en las ciudades” y subrayó: “el riesgo que tiene esta fábrica sin techo es enorme y hay que aprender a convivir con él”.

En una entrevista para el programa Chacra Agro Continental, Roulet agregó que esa incertidumbre, se agrega la “económica”. “Uno ve los pronósticos que anuncian una semana de lluvias y sabe que en el campo tiene una fortuna en juego. Uno depende de los insumos, del banco… por eso es necesaria una asistencia financiera adecuada”, después de años de enfrentar crisis climáticas. “Por sequía, por inundaciones, o por otros factores, desde hace años se habla de un sistema de seguros multirriesgo en Argentina, pero nunca se llega a un acuerdo. Es una lástima, porque sería un beneficio no solo para los productores, sino para la economía del país”, subrayó el ex secretario de Agregado de Valor.

Por otra parte, Roulet alertó sobre la falta de flexibilidad en los contratos de venta anticipada de granos (forward), señalando que, “uno hace una venta pensando en una cosecha de 350 toneladas, pero si las condiciones climáticas te impiden cosechar, no podés salir a comprar granos para cumplir con el contrato, y esas son cosas que debemos corregir en Argentina”. Además, subrayó que estos problemas también afectan al sector ganadero y requieren reformas estructurales.

"El gobierno debe entender que seguir con este nivel de retenciones es asfixiar al sector", advirtió Roulet quien reconoció una mejora en la reducción de algunos impuestos, pero lo consideró "insuficiente" porque la rebaja fue "mínima y temporal"

En cuanto al impacto de los derechos de exportación al agro, el ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, señaló: “Lo que pedimos es que nos saquen la mano del bolsillo porque los números no dan. El rinde de indiferencia hoy está en 35 o 38 quintales según la zona, y el gobierno debe entender que seguir con este nivel de retenciones es asfixiar al sector”. Roulet reconoció una mejora en la reducción de algunos impuestos, señaló que “es insuficiente” porque la rebaja fue “mínima y temporal”.

El ex funcionario advirtió que, con vistas a la próxima Exposición Rural de Palermo, el gobierno debería adoptar medidas para incentivar a los productores, como la eliminación o reducción significativa de las retenciones. “Si se sacan 4, 5 o 6 puntos, la reacción sería enorme, porque se reinvertiría en tecnología y productividad”.

El ex funcionario de la cartera agropecuaria durante la presidencia de Mauricio Macri, comparó -para ilustrar la diferencia - la situación de Argentina con la de países vecinos como Uruguay, donde el rendimiento de la soja se ha duplicado desde 2002 gracias a una carga fiscal más baja. “En Uruguay, Brasil y Paraguay el productor cobra 380 dólares por tonelada, mientras que en Argentina son 290. Esa diferencia de 100 dólares allá se usa para tecnología; aquí, para la casta política”, detalló Roulet.

Roulet advirtió que, "a pesar de haber registrado un aumento del 86 % en el precio FOB desde año 2002 (fecha en que impusieron las retenciones), el productor en la actualidad tiene margen negativo"

Roulet ejemplificó la magnitud del desafío que enfrentan los productores puntualizando que “Hoy tener 350 toneladas de soja expuestas a la intemperie significa tener 110 millones de pesos en riesgo. Mientras tanto, seguimos viendo camiones varados en los caminos y campos anegados por las lluvias. Nos robaron 200 mil millones de dólares y, a pesar de todo, el productor sigue apostando por la Argentina”.

Roulet que es productor en la provincia de Córdoba, se refirió además a la pérdida de competitividad que viene atravesando la soja, que “a pesar de haber registrado un aumento del 86 % en el precio FOB desde año 2002 (fecha en que impusieron las retenciones), el productor en la actualidad tiene margen negativo”.

Y explica que esto ocurre como consecuencia de la “presión impositiva y del aumento de los costos productivos”. Y agrega que mientras el ingreso bruto del productor aumentó en dólares un 86 %, las retenciones por hectárea aumentaron un 106 %, los costos directos (insumos, labores y seguros) se incrementaron un 176 % y los indirectos (cosecha, flete y comercialización), un 139 %. Agrega que también aumentaron los precios de los alquileres (180%).