Luis Abinader inauguró el primer proyecto de mejoramiento integral de hábitat en Santiago para beneficio de más de 2.000 familias. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

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El presidente Luis Abinader inauguró el 27 de noviembre de 2026 el primer proyecto de mejoramiento integral de hábitat de Santiago, una intervención en Hato del Yaque y Puñal que beneficia a más de 2,000 familias e impacta a unas 8.000 personas mediante obras viales, sanitarias y de rehabilitación de viviendas.

El mandatario sostuvo que la transformación de la provincia requiere tanto grandes infraestructuras como intervenciones barriales que modifiquen las condiciones cotidianas de sus residentes. “Con las grandes obras y con las pequeñas obras es que se transforma por completo una comunidad”, afirmó.

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La iniciativa incluye trabajos en Laguna Prieta y Matanzas, en Puñal, y se extiende hasta el barrio Barceló, en Hato del Yaque. También contempla intervenciones en Hato del Yaque y Jacagua dentro de la ampliación del programa en la provincia.

Calles, drenajes y accesos para los barrios intervenidos

Las obras abarcan el asfaltado de calles, la construcción de aceras, contenes, badenes e imbornales, además de la reparación de acometidas de agua potable. El objetivo es resolver los problemas de polvo, lodo y acumulación de agua que afectaban a las familias de Puñal y Hato del Yaque.

El presidente vinculó estos trabajos con otros proyectos en desarrollo, entre ellos el monorriel, el teleférico, la circunvalación de Navarrete y obras viales de la región. Explicó que el Gobierno coordina las mejoras de barrios y sectores con los ayuntamientos y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.

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La intervención urbana abarca sectores de Puñal y Hato del Yaque, con planes de extensión hacia la localidad de Jacagua. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Abinader indicó que la rehabilitación de una vivienda debe estar acompañada por mejoras en calles y espacios comunitarios, ya que los residentes mantienen dificultades si no pueden desplazarse por su entorno. También pidió a legisladores y alcaldes identificar y priorizar las necesidades de cada comunidad junto con el Gobierno.

El mandatario aseguró que hay recursos presupuestarios para mantener estos programas durante el resto de 2026 y en 2027. Las obras de drenaje, según se explicó durante la actividad, buscan reducir inundaciones y facilitar el ingreso de los servicios de emergencia.

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, señaló que las mejoras apuntan a la movilidad, la salud pública, la seguridad de los peatones y el valor de las viviendas. La construcción de aceras, contenes, badenes e imbornales también crea espacios más seguros para niños y personas mayores.

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Rodríguez resumió el alcance de la infraestructura con un ejemplo ligado a la atención sanitaria: “Una calle asfaltada es mucho más que asfalto. Es la posibilidad de que una ambulancia pueda llegar a tiempo para recoger a un enfermo”.

RD 307 millones para extender las intervenciones en Santiago

El proyecto tiene una inversión total de RD 307 millones, de los cuales se ejecutaron RD 108 millones, con un avance financiero aproximado de 35 %. El ministro afirmó que las tareas continuarán hasta completar las obras en curso y extender el programa a otros sectores que requieren este tipo de intervención.

Los trabajos viales y sanitarios contemplan el asfaltado de calles, la construcción de aceras y la reparación de acometidas de agua potable. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, definió la jornada como una ocasión dedicada a mejorar el hábitat y la calidad de vida de las familias. Añadió que el Gobierno ha realizado intervenciones en distintos territorios de la provincia.

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El alcalde de Puñal, José Enrique Romero Paulino, atribuyó al respaldo presidencial la ejecución de obras de infraestructura, servicios básicos y proyectos sociales en el municipio. Entre las iniciativas mencionó la construcción y equipamiento del cuerpo de bomberos, dos techados deportivos, más de 35 kilómetros de aceras y contenes y 38 viviendas para familias de escasos recursos.

Romero Paulino también enumeró obras en ejecución o pendientes de inicio: el acueducto de Puñal, con una inversión superior a RD 1,200 millones, una planta de tratamiento, el drenaje sanitario, una funeraria y el palacio municipal. “Nunca en la vida Puñal le había sacado tanta ventaja a un voto depositado conscientemente en una urna por un hombre que se llama Luis Rodolfo Abinader”, expresó.

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Acompañaron al presidente el senador Daniel Rivera y autoridades provinciales y municipales.