Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea, en Bruselas, Bélgica. 18 de diciembre de 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq

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Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea negociaban este jueves en Bruselas el presupuesto del bloque para 2028-2034 y un nuevo préstamo de 45.000 millones de euros (unos USD 49.000 millones) para cubrir las necesidades económicas y militares de Ucrania el próximo año. La cumbre extraordinaria, convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, puede prolongarse hasta el viernes.

La propuesta que Costa presentó el 21 de noviembre fija el gasto en 1,58 billones de euros (1,74 billones de dólares) para siete años, de los que 140.000 millones se destinan a devolver la deuda emitida durante la pandemia. La Comisión Europea había planteado en julio de 2025 casi 2 billones, el 1,26% de la renta nacional bruta de los Veintisiete.

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El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió contención. “Europa necesita finanzas sólidas. No podemos ni debemos asumir más deuda”, dijo al llegar. También reconoció que hay “una serie de tareas que debemos cumplir de manera fiable”. Alemania integra el grupo de contribuyentes netos, que aportan más de lo que reciben, con Austria, Países Bajos y Suecia. “El presupuesto necesita modernizarse y necesita reducirse si queremos cerrar un acuerdo”, afirmó el primer ministro neerlandés, Rob Jetten.

Enfrente están Francia, Italia y los países que reciben más fondos de cohesión. La agricultura y la política de cohesión, que financia infraestructuras en las regiones más pobres, absorben cada una cerca de un tercio del presupuesto. “La cohesión consiste en el mismo nivel de vida en distintas regiones”, dijo el primer ministro checo, Andrej Babiš. “Por desgracia, no tenemos ninguna autopista hacia Austria y tenemos que construir nuestros hospitales”.

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La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, estrecha la mano al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, junto al presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, durante la reunión de líderes en una cumbre extraordinaria de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 26 de noviembre de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMÁGENES DEL DÍA

Ucrania complica las cuentas. En diciembre de 2025, los líderes aprobaron un préstamo de 90.000 millones de euros (USD 99.000 millones) para cubrir buena parte de las necesidades de Kiev en 2026 y 2027, financiado con deuda en los mercados. Hungría, Eslovaquia y la República Checa quedaron exentas. Los ataques rusos contra la red eléctrica ucraniana y las interrupciones del comercio en el mar Negro redujeron después los ingresos del Estado, y la Comisión calcula un déficit de 70.000 millones de euros para 2027.

El 18 de noviembre, la Comisión propuso pedir prestados otros 45.000 millones, 25.000 para las fuerzas armadas y 20.000 para el presupuesto ucraniano. Kiev solo devolvería el capital cuando Rusia pague reparaciones de guerra. El tercio restante del déficit debería llegar de aliados como Reino Unido, Noruega, Canadá y Japón.

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En una carta a Costa difundida a comienzos de mes, Merz exigió un “compromiso colectivo” de todos los socios, “sin excepción”, y amenazó con bloquear el presupuesto. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, lo calificó de “chantaje de manual”. El búlgaro Rumen Radev dijo que su país no participará por su propio déficit, aunque no bloqueará la decisión. Este jueves, Babiš insistió en que la “financiación de Ucrania debe negociarse por separado”. Merz respondió que el asunto se tratará “en profundidad en conversaciones bilaterales”.

Al margen de la cumbre, el primer ministro estonio, Kristen Michal, reunió a los líderes de Lituania, Letonia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Polonia, integrantes del grupo de los Nueve del Norte. “Rusia está intensificando sus actividades hostiles en toda Europa, intentando distraernos de Ucrania. No nos dejaremos intimidar ni permitiremos que Moscú debilite nuestro apoyo a Ucrania. Todo lo contrario”, escribió Michal en redes sociales.

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El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que los fondos europeos dejarán a Kiev “menos inclinada hacia un proceso de paz y más decidida a continuar la guerra”.

Costa busca además ingresos propios. La semana pasada sugirió un impuesto europeo a los servicios digitales aplicado a la publicidad en línea y al negocio con datos de usuarios, que podría recaudar 5.000 millones de euros (5.500 millones de dólares) al año. Si no hay acuerdo en Bruselas, los líderes volverán a reunirse el 17 y 18 de diciembre, la fecha que Costa fijó para cerrar un pacto que exige la unanimidad de los 27 gobiernos.

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