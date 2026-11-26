Sébastien Lecornu advirtió que la falta de un presupuesto para 2027 arrastrará a Francia a una crisis severa. (Reuters)

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, advirtió este jueves que la ausencia de un presupuesto para 2027 arrastraría a Francia “al abismo”, en medio de un bloqueo parlamentario que amenaza con prolongarse hasta fin de año.

La declaración se produjo durante un debate junto al presidente del Senado, Gérard Larcher, y el alcalde de Cannes y candidato presidencial David Lisnard, en el marco del congreso de la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF). “La ausencia de un presupuesto nos llevaría al abismo”, sostuvo Lecornu ante varios miles de asistentes reunidos en París.

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El año pasado, recordó el funcionario, los presupuestos lograron aprobarse gracias a un pacto con los socialistas, que condicionaron su respaldo a la suspensión de la reforma de las pensiones. El escenario actual, agregó, resulta más delicado porque se suman las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, que estalló a finales de febrero, y la incertidumbre derivada de las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 18 de abril y el 2 de mayo.

Congreso de Alcaldes de Francia, el encuentro anual que organiza la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF), celebrado en París, Francia. 24 de noviembre. (Reuters)

El Gobierno remarcó que, sin presupuesto aprobado antes de fin de año, el país corre el riesgo de una crisis financiera agravada por el pago de unos 75.000 millones de euros (82.000 millones de dólares) en intereses de la deuda, cifra disparada desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. En ese escenario, Lecornu calificó de positiva cualquier reducción de los tipos de interés, por mínima que resulte, y mencionó que la agencia Standard & Poor’s actualizará este viernes por la noche su calificación sobre la deuda francesa, una revisión que algunos sectores temen que derive en una rebaja. “No permitiré que se instale una crisis”, garantizó.

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El trámite legislativo del proyecto para 2027 acumula tropiezos. El texto no consiguió pasar el filtro de la primera lectura en la Asamblea Nacional y, aunque fue adoptado en el Senado, este jueves fracasó la primera tentativa de aprobación por la comisión mixta entre ambas cámaras. Ahora se iniciará una nueva lectura, en primer lugar en la Asamblea Nacional, que debatirá el texto en el pleno el 7 de diciembre, aunque las posibilidades de que se vote son muy reducidas.

Si esa votación también fracasa, el Ejecutivo contará con dos caminos posibles: activar el artículo 49.3 de la Constitución, lo que lo expondría de inmediato a una moción de censura, o aprobar el presupuesto por decreto para garantizar la continuidad del Estado, una vía que igualmente pondría en riesgo la permanencia del Gobierno.

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David Lisnard, presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia y candidato a las presidenciales de 2027, durante el 108.º Congreso de Alcaldes en París, Francia. 24 de noviembre. (REUTERS/Benoit Tessier)

Durante el debate, Lisnard señaló que el país ya tiene “un pie en el abismo” debido a una acumulación de presupuestos insuficientes y calificó la situación como una “lenta agonía”. Abogó, además, por una reducción drástica del gasto público y planteó la disyuntiva de elegir entre no tener presupuesto o contar con uno deficiente.

Consultado sobre la posibilidad de una reforma constitucional para incluir una “regla de oro” que fije una obligación de establecer una trayectoria de equilibrio de las cuentas públicas —tema sobre el que el presidente Emmanuel Macron reconoció que se ha abierto una reflexión—, Lecornu precisó que “no hay ninguna decisión tomada”. El primer ministro explicó que respalda la idea “intelectualmente”, aunque puntualizó que, incluso si esa reforma se llevara a cabo antes de las elecciones presidenciales, sus efectos prácticos tardarían en llegar y no podría estar en funcionamiento hasta 2029-2030.

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“No hay que mentir a los interesados por la regla de oro”, indicó, y reiteró que su objetivo es establecer una norma plurianual que busque el equilibrio de las finanzas públicas en un plazo de tres a seis años.

(Con información de EFE)