El Secretariado Episcopal de América Central expresó solidaridad con los sacerdotes nicaragüenses forzados al destierro por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC) expresó su solidaridad con los sacerdotes nicaragüenses que debieron salir del país y pidió a las iglesias de la región que les ofrezcan acogida y apoyo. El organismo también reclamó el respeto de la dignidad humana, la justicia y la libertad religiosa en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La declaración fue difundida en una carta fechada el 25 de noviembre y firmada por el presidente del SEDAC, monseñor Javier Román Arias, y su secretario, monseñor Daniel Francisco Blanco Méndez. El texto estuvo dirigido a los religiosos que abandonaron Nicaragua y dejaron atrás las comunidades, los templos y las tareas pastorales que desarrollaban.

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Según informó Artículo 66, el organismo episcopal centroamericano puso el foco en las consecuencias personales del destierro. “Pensamos en el dolor de ustedes al verse obligados a dejar la tierra donde ejercían su ministerio: sus comunidades, sus templos, los rostros de tantas personas con quienes compartieron la fe, las alegrías y las pruebas de cada día”, señaló la carta.

El SEDAC solicitó a las comunidades católicas de la región que ofrezcan acogida y atención a los religiosos expulsados por el régimen. /(Artículo 66)

El SEDAC manifestó que la situación de los sacerdotes trasciende a quienes fueron forzados al exilio y alcanza a las comunidades católicas de la región. “Ustedes no están solos. Son nuestros hermanos. Su sufrimiento nos duele y su vida nos importa”, afirmó la organización en su pronunciamiento.

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La entidad exhortó a los sacerdotes que salieron de Nicaragua a conservar los vínculos de fraternidad y a brindarse apoyo durante el exilio. De acuerdo con Artículo 66, también les recomendó encontrar espacios para descansar, recuperarse y afrontar la incertidumbre provocada por la separación de sus fieles.

El pedido se extendió a las iglesias de los países que reciben a los religiosos nicaragüenses. El SEDAC solicitó que abran sus puertas “y el corazón”, con respeto por la trayectoria de cada sacerdote y atención a sus necesidades.

El pronunciamiento evitó mencionar casos puntuales o identificar de forma directa al régimen nicaragüense, aunque aludió a la persecución religiosa y reclamó garantías para el ejercicio de la fe. “Pedimos que se respete la dignidad de toda persona y la libertad religiosa; que se abran caminos de verdad, justicia y paz”, indicó el texto.

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El organismo episcopal centroamericano expresó solidaridad con los religiosos que dejaron sus comunidades y reclamó justicia y libertad. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La carta se conoció días después de que los obispos que permanecen en Nicaragua eligieran una nueva junta directiva de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para el período 2025-2027. La reconfiguración se produjo sin la participación de cuatro prelados expulsados del país: Silvio Báez, Rolando Álvarez, Isidoro Mora y Carlos Herrera, de acuerdo con la información publicada por el mismo medio.

La nueva directiva quedó encabezada por monseñor Jorge Solórzano. Según Artículo 66, la ausencia de los obispos exiliados respondió, entre otros factores, a las dificultades administrativas que enfrenta la Iglesia católica bajo las restricciones impuestas por el oficialismo.

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Naciones Unidas documentó expulsiones y restricciones contra la Iglesia católica

El reclamo del SEDAC se suma a los cuestionamientos de organismos internacionales por el deterioro de las condiciones para líderes religiosos y organizaciones cristianas en Nicaragua. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, documentó expulsiones, detenciones, amenazas y restricciones contra integrantes de la Iglesia católica y otras denominaciones cristianas.

El Grupo de Expertos de Naciones Unidas documentó detenciones y amenazas contra integrantes de la Iglesia católica en Nicaragua./ (Artículo 66)

En un informe presentado en 2026, el grupo sostuvo que la persecución alcanzó a figuras con capacidad de convocatoria social, entre ellas líderes católicos y evangélicos. El documento pidió el cese de las acciones contra miembros de iglesias cristianas y el respeto pleno de la libertad de religión.

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En julio, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también expresó preocupación por la represión contra la Iglesia católica y otras confesiones religiosas. El funcionario reclamó información sobre el paradero y las condiciones de detención del obispo Abelardo Mata Guevara, detenido el 29 de junio, y exigió la liberación de las personas privadas de su libertad de manera arbitraria.

La situación expuesta por el SEDAC se inscribe en ese escenario de presión sobre religiosos, comunidades y entidades de fe, mientras los sacerdotes expulsados intentan reconstruir su vida pastoral fuera de Nicaragua.