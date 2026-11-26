La jueza Anna Korwin-Piotrowska quedó al frente del Tribunal Constitucional tras apartar al vicepresidente Bartłomiej Sochański

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El tribunal disciplinario del Tribunal Constitucional de Polonia suspendió durante doce meses al expresidente del organismo Bogdan Święczkowski por impedir que asumieran los magistrados elegidos por la actual mayoría del Parlamento, una decisión que profundizó el conflicto institucional entre el Gobierno y la oposición.

La medida confirmó la licencia que apartó a Święczkowski de sus funciones el 30 de octubre, cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska también dictó una orden contra el vicepresidente del tribunal, Bartłomiej Sochański. La decisión dejó a ambos fuera de sus cargos mientras avanzaban las actuaciones vinculadas a las solicitudes para procesarlos que presentó la Fiscalía General.

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El tribunal disciplinario que resolvió la suspensión estuvo integrado por Magdalena Bentkowska, quien presidió la audiencia, Krystian Markiewicz y Maciej Taborowski. Stanisław Piotrowicz, designado portavoz disciplinario del caso, no asistió a la sesión.

La crisis se originó por el bloqueo en la designación de integrantes del Constitucional. El presidente polaco, Karol Nawrocki, aliado del ex primer ministro y dirigente opositor Jaroslaw Kaczynski, se negó a tomar juramento a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento. A la vez, Święczkowski rechazó permitir que los magistrados elegidos por la mayoría parlamentaria iniciaran sus funciones.

Karol Nawrocki, presidente de Polonia (Reuters)

El enfrentamiento escaló el 30 de octubre, cuando cientos de personas se concentraron alrededor de la sede del Tribunal Constitucional. Esa jornada abrió una disputa directa entre el Gobierno del primer ministro Donald Tusk, el presidente Nawrocki y el sector político que responde a Kaczynski.

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El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, anunció después que el tribunal disciplinario ratificó la suspensión por un año. Según explicó, el expediente se centró en el bloqueo ilegal de jueces seleccionados por el Parlamento para integrar el órgano constitucional.

Además, celebró la resolución y vinculó el caso con el funcionamiento de la Fiscalía durante el período previo. “Se acabó el tiempo del feudo privado que protegía a los antiguos dignatarios de la Fiscalía, mientras miles de casos de ciudadanos corrientes esperaban durante años en los cajones. El Tribunal vuelve al servicio de los ciudadanos”, afirmó.

El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, informó que el órgano disciplinario confirmó la suspensión de Bogdan Święczkowski por 12 meses (Reuters)

La decisión se produjo mientras el Ejecutivo de Tusk enfrenta presión para completar las reformas judiciales reclamadas por la Unión Europea. Durante la noche anterior al anuncio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reanudó los procedimientos en más de 1.600 causas relacionadas con presuntas irregularidades judiciales ocurridas durante el mandato de Kaczynski como primer ministro.

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La reactivación de esos expedientes volvió a situar el sistema de justicia polaco en el centro de la disputa política. El Gobierno sostiene que necesita avanzar con cambios legislativos para resolver los cuestionamientos sobre la independencia judicial y evitar nuevas consecuencias económicas para el país.

Żurek responsabilizó al presidente Nawrocki por la parálisis de las reformas. El ministro señaló que el Gobierno ya cuenta con una herramienta legal para abordar la situación, pero que esa norma depende de la firma presidencial para entrar en vigor.

“Tenemos la solución. Es la Ley del Estado de Derecho y está a la espera de la firma del señor Nawrocki”, manifestó el titular de Justicia. La norma busca responder a las exigencias europeas vinculadas con la organización de los tribunales, la designación de jueces y la independencia de las instituciones judiciales.

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(Con información de Europa Press)