Un total de 406 prófugos de la justicia se entregaron de forma voluntaria en República Dominicana durante tres meses. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

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La presión de los operativos para localizar a personas requeridas por la justicia coincidió con la entrega voluntaria de 406 personas buscadas por distintos delitos en República Dominicana durante los primeros tres meses de gestión del mayor general Ernesto Rodríguez García al frente de la Policía Nacional.

La institución informó que las entregas se produjeron entre el 17 de agosto y el 15 de noviembre de 2026. El registro reúne a personas vinculadas con diferentes hechos delictivos que acudieron de forma voluntaria ante las autoridades, en un período marcado por el refuerzo de las acciones de seguridad y la búsqueda de prófugos.

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Según las estadísticas difundidas por la Policía, octubre concentró 209 de las 406 entregas, una cifra equivalente al 51,5% del total. Ese mes reunió poco más de la mitad de los casos registrados durante el período analizado.

(Foto: Policía Nacional República Dominicana)

Octubre reunió más de la mitad de las entregas registradas

El comportamiento mensual muestra una diferencia marcada entre octubre y el resto de los períodos incluidos en el informe. En septiembre, las autoridades contabilizaron 122 entregas voluntarias, mientras que entre el 17 y el 30 de agosto se registraron 31 casos.

Para los primeros días de noviembre, la institución informó otras 44 entregas entre el 5 y el 15 de ese mes. Los datos corresponden a los primeros tres meses de la gestión de Rodríguez García, quien asumió la dirección de la Policía Nacional el 17 de agosto.

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La entidad no precisó en la información difundida las circunstancias individuales de cada presentación ni el estado procesal de las personas entregadas. Las cifras forman parte de los reportes internos con los que la Policía da seguimiento a la actividad delictiva y a las personas requeridas por las autoridades judiciales.

Los delitos contra la propiedad encabezaron los casos

La principal categoría entre las personas que se presentaron voluntariamente fue la de delitos contra la propiedad, con 114 casos, equivalentes al 28,1% del total. En este grupo se incluyen hechos relacionados con afectaciones a bienes y patrimonio, según la clasificación utilizada por la institución.

Los casos vinculados con homicidios ocuparon el segundo lugar, con 89 entregas voluntarias, que representaron el 21,9% de los registros. La Policía también informó 54 casos por agresión física, un 13,3% del total.

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A esa lista se sumaron 51 personas relacionadas con heridas provocadas por armas de fuego, cifra que representó el 12,6%. Los intentos de homicidio acumularon 24 casos, equivalentes al 6% de las entregas consignadas por la institución.

Las restantes 74 personas, que representan el 18,1%, fueron asociadas con otras 12 tipificaciones delictivas. La Policía Nacional no detalló la distribución de esos casos ni especificó cuántas entregas correspondieron a cada una de esas categorías.

El mes de octubre reunió 209 presentaciones ante las autoridades y concentró el 51,5% del total reportado. (Redes Diego Pesqueira)

La Policía atribuyó los datos a su seguimiento de la actividad delictiva

La Policía Nacional presentó las estadísticas como parte de sus mecanismos de monitoreo sobre hechos delictivos y requerimientos judiciales. La información abarca las entregas voluntarias registradas desde el inicio de la actual gestión hasta el 15 de noviembre.

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El reporte difundido por la institución sitúa a octubre como el mes con mayor número de personas que se presentaron ante las autoridades. Ese dato concentró la mayor parte de las entregas voluntarias informadas durante el período de 90 días analizado.