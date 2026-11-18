Afirman que la apuesta por la tecnología forma parte de una estrategia orientada a mejorar la eficiencia de los procesos.

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La Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social (CSS) comenzó la instalación de un software clínico que promete reducir el uso de papel y los errores en el manejo de datos de los pacientes renales.

La plataforma, llamada Nexadia, se incorpora en La Ciudad de la Salud como parte de un proceso de modernización tecnológica.

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En el país solo en la CSS hay más de 2,965 pacientes en terapia de sustitución renal (diálisis), de acuerdo con la entidad de salud pública.

Pero si se suman los pacientes del Ministerio de Salud (Minsa) la cifra se estima en 3,930 pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal.

El nuevo sistema, de acuerdo a la información proporcionada, permitirá digitalizar registros clínicos, generar reportes y consultar información para dar seguimiento a los tratamientos de los pacientes renales.

El equipo está conformado por personal de Davita Colombia, equipo técnico del Consorcio, Especialistas clínicas de SINTEC, equipo Bbraun de Perú, Chile, Salvador, Alemania y México y el equipo de soporte técnico de la Caja de Seguro Social. (Cortesía)

La iniciativa busca, además, facilitar la toma de decisiones del personal médico a partir de datos disponibles de manera más ágil.

La iniciativa la impulsa el Consorcio Damos Vida DaVita-Sintec, en conjunto con la empresa B. Braun, organizaciones que trabajan de forma conjunta en la incorporación de esta herramienta digital a la gestión clínica de la institución.

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B. Braun es la responsable directa de la implementación tecnológica, por lo que se indicó que brindará acompañamiento técnico durante todo el proceso de integración del software, con el objetivo de que su incorporación a la gestión clínica resulte ordenada.

Se explicó que Nexadia es una plataforma tecnológica especializada en la gestión de información de pacientes renales que digitaliza registros clínicos, genera reportes y permite consultar datos de tratamientos.

Su fin es agilizar los procesos clínicos y administrativos, reducir el papel y facilitar el acceso oportuno a la información médica.

Para las autoridades de salud la innovación facilitará al equipo médico tomar decisiones con información más actualizada sobre la evolución de cada caso.

Ana Milena Herrera, directora de Operaciones del Consorcio Damos Vida DaVita-Sintec, destacó el alcance de este avance, señalando que “el inicio de la instalación de Nexadia representa un paso importante en el cumplimiento de nuestros compromisos con la Caja de Seguro Social”.

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Agregó que “estamos avanzando hacia una atención renal más eficiente, apoyada en herramientas tecnológicas que permitan al personal médico contar con información oportuna y dar un mejor seguimiento a cada paciente”.

La directora enmarcó la instalación dentro de un conjunto de compromisos asumidos por el consorcio con la institución estatal de salud.

Según sus palabras, el objetivo final es que cada paciente renal reciba un seguimiento más preciso de su tratamiento.

La digitalización de los registros clínicos apunta a minimizar los posibles errores que surgen del manejo manual de la información.

La calidad de la atención que reciben los pacientes renales depende, en parte, de la capacidad del sistema para procesar y disponer de su información clínica.

Al centralizar los datos en una sola plataforma, el personal médico puede acceder con mayor rapidez al historial de cada paciente.

La reducción del papel es otro de los objetivos declarados de la implementación. Con la información disponible en formato digital, los procesos administrativos del área de atención renal se vuelven más ágiles.

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La generación de reportes a través de Nexadia también facilita el control de los tratamientos a lo largo del tiempo. Esto permite al equipo médico tomar decisiones con información más actualizada sobre la evolución de cada caso.

Este avance, de acuerdo a la información, se suma a otras acciones que el Consorcio Damos Vida DaVita-Sintec ha desarrollado para fortalecer los servicios de atención renal en La Ciudad de la Salud.

La apuesta por la tecnología forma parte de una estrategia orientada a mejorar la eficiencia de los procesos. El consorcio sostiene que la calidad de la atención que reciben los pacientes renales depende, en parte, de la capacidad del sistema para procesar y disponer de su información clínica. La instalación de Nexadia, se agregó, se inscribe en esa línea de trabajo conjunta entre el consorcio y B. Braun.

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