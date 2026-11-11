República Dominicana

El transporte pesado acumula 590 muertes por siniestros viales en República Dominicana desde 2023

Entre camiones, tanqueros y tráiler, el peso de la tragedia vial en el país se acumula en rutas concretas y provincias identificadas por el Observatorio Permanente de Seguridad Vial

El Observatorio Permanente de Seguridad Vial contabilizó 183 fallecimientos asociados al transporte de carga en los primeros meses de 2026./(Fotografía de referencia/ Redes sociales)
El Observatorio Permanente de Seguridad Vial contabilizó 183 fallecimientos asociados al transporte de carga en los primeros meses de 2026./(Fotografía de referencia/ Redes sociales)
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Los vehículos pesados dejaron 590 muertes vinculadas a siniestros viales en República Dominicana entre 2023 y el 15 de agosto de 2026. La cifra reúne los fallecimientos registrados en camiones, patanas (camión de gran tamaño o un tráiler de carga pesada), tanqueros y otros transportes de carga, cuyas dimensiones, peso y condiciones mecánicas pueden agravar las consecuencias de una colisión, según datos recogidos por Listín Diario.

En los primeros siete meses y medio de 2026 se contabilizaron 183 fallecimientos asociados a vehículos de carga. El registro corresponde al Observatorio Permanente de Seguridad Vial, organismo dependiente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.

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Los antecedentes muestran 238 muertes en 2023, 101 en 2024 y 68 en 2025, para un total de 407 durante esos tres años. Las cifras de mortalidad no permiten determinar cuántos accidentes ocurrieron, cuántas personas resultaron heridas ni las circunstancias de cada hecho.

De acuerdo con el medio dominicano, Santo Domingo concentró 79 fallecimientos vinculados a vehículos de carga, seguido por San Cristóbal, con 59; La Altagracia, con 48; Santiago, con 45, y La Vega, con 42. En el Distrito Nacional se reportaron 33 víctimas fatales.

Acuarela de una carretera curva con un camión cisterna a lo lejos, asfalto húmedo con reflejos rojos, hitos viales y vegetación a los costados.
Los registros oficiales acumularon 407 muertes por siniestros de camiones y tráilers entre 2023 y 2025. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La carretera Duarte, la carretera Sánchez, la Autopista Duarte, la Circunvalación de Verón, la avenida Manolo Tavárez Justo y el Boulevard Turístico del Este figuran entre las vías con más registros. También aparecen los tramos Barahona-Enriquillo y Constanza-El Abanico.

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Estas rutas son utilizadas por automóviles particulares, motocicletas, autobuses y transportes de mercancías. La coincidencia de distintos tipos de vehículos se produce tanto en zonas urbanas como en corredores que conectan provincias.

El 17 de agosto, un camión tanquero que transportaba unos 10,000 galones de combustible chocó contra otros vehículos en la avenida George Washington, en el Distrito Nacional. El vehículo se volcó y, segundos después, una explosión provocó un incendio de gran magnitud.

El siniestro causó la muerte del conductor del camión, Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y de María Altagracia Méndez de Olivo, de 53, quien viajaba en una yipeta. También estuvieron involucrados un automóvil y una motocicleta.

Ilustración isométrica de automóviles, motocicletas y dos camiones de carga en una autopista elevada con conos de tránsito caídos.
Rutas como la Autopista Duarte y la carretera Sánchez reúnen el tránsito simultáneo de transporte de mercancías y vehículos particulares. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro accidente ocurrió el 4 de febrero en la Autopista del Nordeste, cerca del peaje de Guaraguao, en Monte Plata. Una patana que llevaba abono se volcó, una persona murió y otra resultó herida; el conductor, Johan Manuel Pimentel, fue asistido y trasladado a un centro de salud.

Más de 16 mil controles a transportes de carga

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) realizó 16,386 fiscalizaciones a vehículos pesados entre el 1.º de enero y el 6 de junio de 2026. Durante esos operativos, la entidad retuvo 1,292 unidades por infracciones a las normas de tránsito.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran neumáticos en mal estado, luces deficientes o dañadas, ausencia o deterioro de franjas reflectivas, circulación por el carril izquierdo y tránsito en zonas restringidas sin los permisos requeridos.

La DIGESETT desarrolla estas supervisiones junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Sin embargo, la cantidad de vehículos fiscalizados y retenidos no permite establecer cuántos accidentes se evitaron ni una relación directa entre las infracciones detectadas y los fallecimientos registrados.

Ilustración frontal de un gran camión sobre una carretera de dos carriles, junto a un automóvil pequeño y una motocicleta.
La DIGESETT fiscalizó más de 16,000 transportes pesados y retuvo 1,292 unidades por irregularidades mecánicas y de circulación. (/Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vehículos de carga transportan alimentos, combustibles, materiales de construcción y mercancías para comercios, industrias y comunidades. Sus operadores deben respetar los límites de velocidad, revisar las condiciones mecánicas de las unidades y asegurar el traslado de las cargas.

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