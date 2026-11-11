El Acuario Nacional dominicano liberó casi 15.000 animales acuáticos en 15 años

El Acuario Nacional registró más de 14 mil liberaciones de tortugas desde 2012 (Foto cortesía Acuario Nacional)

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El Acuario Nacional de República Dominicana registró 14.735 liberaciones de tortugas y otros animales acuáticos entre 2012 y 2026, de acuerdo con las estadísticas divulgadas por la institución. La mayor parte de los ejemplares corresponde a tortugas verdes, carey y tinglar, además de hicoteas de distintas especies.

Los datos reúnen los registros anuales de liberaciones desde 2012 y muestran un predominio de la tortuga verde. Esa especie representa 9.971 ejemplares, equivalente a cerca de dos tercios del total informado en los últimos 15 años.

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El recuento también incluye 3.060 tortugas carey y 1.104 tortugas tinglar con cantidad numérica consignada. La base contiene algunos registros de tortugas tinglar e hicoteas sureñas con la indicación “n/a”, por lo que esas entradas no se incorporaron al cálculo total de ejemplares liberados.

Casi 10.000 tortugas verdes liberadas en 15 años

Liberación de tortugas verdes, foto archivo. Cortesía Acuario Nacional.

La tortuga verde fue la especie con mayor cantidad de liberaciones en el período. El Acuario Nacional informó 9.971 animales desde 2012, con sus cifras más altas en 2020, cuando registró 1.894 ejemplares, y en 2022, con 1.730.

En 2025, la institución consignó la liberación de 1.314 tortugas verdes. Durante 2026, el registro incluye 194 ejemplares de esa especie: tres tortugas verdes y 191 animales identificados bajo la misma denominación en otras entradas del listado.

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Las estadísticas muestran que las liberaciones de tortugas verdes tuvieron una presencia sostenida desde 2015. Ese año se notificaron 184 ejemplares; en 2016 la cifra ascendió a 883, y en 2017 alcanzó 800. Luego de un descenso en 2018, con ocho tortugas verdes, el número volvió a crecer en los años siguientes.

La tortuga carey ocupa el segundo lugar en la base institucional, con 3.060 liberaciones. El mayor número anual de esa especie fue registrado en 2023, con 480 ejemplares, seguido por 2020, con 342, y 2012, con 330.

2020, el año con mayor volumen de liberaciones

El período con más animales liberados fue 2020, con 2.270 ejemplares. Ese año, el Acuario Nacional reportó 1.894 tortugas verdes, 342 tortugas carey y 34 tortugas tinglar.

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El segundo mayor registro corresponde a 2022, con 1.781 animales. La cifra incluye 1.730 tortugas verdes, ocho tortugas carey y 43 hicoteas sureñas. En 2023 se contabilizaron 1.630 liberaciones, mientras que en 2024 fueron 1.520 y en 2025, 1.370.

Una infografía detalla que el Acuario Nacional de la República Dominicana liberó a 14.735 animales acuáticos entre 2012 y 2026, con un predominio de casi diez mil tortugas verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La serie anual muestra un aumento marcado desde 2019, cuando la institución consignó 838 liberaciones. En 2018, el total había sido de 150 ejemplares; al año siguiente, la cifra superó los 700 animales, impulsada por 711 tortugas verdes.

Entre 2012 y 2017, el Acuario Nacional informó 3.950 liberaciones. En ese primer tramo, los años con mayor número de ejemplares fueron 2016, con 1.381, y 2017, con 1.243.

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Hicoteas sureñas y norteñas suman 595 ejemplares

Además de las especies marinas, el registro incorpora liberaciones de hicoteas sureñas y norteñas, dos tipos de tortugas de agua dulce. Las hicoteas sureñas acumulan 292 ejemplares con cantidades especificadas, mientras que las norteñas alcanzan 303.

Las cifras de hicoteas norteñas aparecen desde 2012, con 16 ejemplares, y se mantienen de forma periódica hasta 2026. El último año del registro concentra 158 animales identificados como hicoteas del Norte, repartidos en dos entradas de 79 ejemplares cada una.

En el caso de las hicoteas sureñas, la base incluye registros desde 2012 y consigna 53 animales durante 2025. Para 2026 aparecen 17 ejemplares clasificados como hicoteas sureñas adultas.

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La información de 2026 también incorpora 87 neonatos de tortuga tinglar y 130 tortugas tinglar, para un total de 217 animales de esa especie durante el año. El listado añade una tortuga caguamo en 2019, una iguana, un manatí y dos pelícanos: uno identificado como Pelecanus occidentalis en 2025 y otro como pelícano pardo en 2026.

718 liberaciones registradas en 2026

Hasta el último dato consignado, el Acuario Nacional registró 718 liberaciones en 2026. La cifra se compone de 191 tortugas verdes, 131 tortugas carey, 217 tortugas tinglar —incluidos los neonatos—, 158 hicoteas del Norte, 17 hicoteas sureñas adultas y un pelícano pardo.

La base no precisa la fecha de actualización de los datos de 2026 ni indica si el conteo corresponde al cierre del año. Todas las filas del documento muestran “n/a” en la columna de trimestre, por lo que no es posible establecer en qué períodos se realizaron las liberaciones.

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Las estadísticas, divulgadas en el 36.º aniversario de la institución

Recientemente hubo una liberación organizada por la institución.

La difusión de estas estadísticas coincidió con la conmemoración de los 36 años del Acuario Nacional de la República Dominicana, cuya semana aniversario se desarrolló del 3 al 9 de noviembre en Santo Domingo Este.

La agenda incluyó actividades científicas, educativas, culturales y recreativas, entre ellas charlas sobre buceo en cuevas, buceo libre y equipos especializados. También se presentó la exposición “Más allá de lo visible: una mirada científica a las especies marinas”, centrada en órganos, estructuras anatómicas y elementos biológicos de distintas especies.

El domingo 8 de noviembre, fecha del aniversario institucional, se realizaron propuestas dirigidas a las familias, con exhibiciones, demostraciones y actividades relacionadas con el conocimiento y la protección de ecosistemas acuáticos. El Acuario Nacional habilitó además dos jornadas de acceso gratuito, el martes 3 y el domingo 8 de noviembre, entre las 9:30 y las 17:00.

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Las liberaciones registradas desde 2012 forman parte de los datos de conservación divulgados por la institución durante la conmemoración, que también incluyó iniciativas de educación ambiental y actividades para estudiantes, centros educativos y visitantes.