República Dominicana

81% de las operaciones financieras se realiza por canales digitales y de autoservicio en República Dominicana

El Ranking de Digitalización 2026 registró más de 529 millones de movimientos mediante aplicaciones, banca por internet, cajeros y otros dispositivos de autoservicio

Una mano sostiene un teléfono inteligente vertical del que surgen cinco billetes de colores y estelas luminosas sobre un fondo gris.
Cerca de 5.2 millones de personas utilizan aplicaciones móviles para gestionar sus servicios financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sistema financiero de República Dominicana trasladó la mayor parte de sus operaciones hacia plataformas remotas y mecanismos de autoservicio. El 81% de las transacciones se efectuó a través de canales digitales y físicos sin asistencia de personal, según el Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano 2026 de la Superintendencia de Bancos (SB).

El estudio contabilizó más de 529 millones de transacciones realizadas por esas vías. La cifra incluye operaciones efectuadas mediante aplicaciones móviles, banca en línea, cajeros automáticos y otros canales físicos de autoservicio, que superaron ampliamente a los trámites ejecutados en oficinas con atención presencial.

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Los resultados reflejan una mayor adopción de los servicios digitales dentro de la banca dominicana.

Actualmente, el 100% de los bancos múltiples dispone de aplicaciones móviles y servicios de banca por internet. En el conjunto de las entidades de intermediación financiera, el 81% cuenta con ambos canales, de acuerdo con el informe publicado por la SB.

La aplicación bancaria se consolidó como el principal punto de contacto digital entre las entidades y sus clientes. Cerca de 5.2 millones de personas utilizan activamente aplicaciones móviles bancarias, mientras que más de dos millones acceden a servicios de banca en línea.

Infografía con ilustraciones de un teléfono móvil, tarjetas bancarias, iconos financieros y textos con porcentajes sobre fondo beige.
Cerca de 5.2 millones de personas utilizan aplicaciones móviles para gestionar sus servicios financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las personas encuestadas, el 67% manifestó su preferencia por los canales digitales para realizar trámites financieros. La aplicación móvil también fue el medio con mayor valoración en materia de seguridad: alcanzó una percepción favorable del 96%.

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El uso de los canales digitales se combina con los dispositivos físicos de autoservicio. Esa integración explica que el 81% de las operaciones del sistema se haya efectuado sin la intervención de un empleado, aunque no todas hayan ocurrido a través de teléfonos o computadoras.

La atención presencial continúa para efectivo y trámites complejos

El crecimiento de las operaciones remotas no eliminó la demanda de atención en sucursales. El estudio de la Superintendencia de Bancos indica que los usuarios aún recurren a los canales físicos asistidos, especialmente para operaciones con efectivo, trámites complejos o situaciones que requieren orientación personalizada.

La investigación también detectó desafíos entre las personas mayores de 65 años, un segmento que presenta mayores barreras para incorporar las herramientas digitales. El informe plantea la necesidad de mantener iniciativas de educación financiera y mecanismos de atención inclusiva para evitar que la digitalización limite el acceso de determinados grupos.

La Iteligencia Atificial avanza en la banca dominicana

El ranking también registró un aumento en el uso de Inteligencia Atificial (IA) dentro de las entidades financieras. Esta tecnología tiene presencia en el 44% de las instituciones de intermediación, 33 puntos porcentuales más que en 2021.

La IA se utiliza principalmente en operaciones internas, ciberseguridad, respuesta ante incidentes y prevención de fraudes. El informe señala que el 79% de los bancos múltiples ya emplea agentes de inteligencia artificial, al igual que el 40% de las asociaciones de ahorros y préstamos, el 36% de los bancos de ahorro y crédito y el 50% de las entidades públicas y mixtas.

Mano que sostiene un teléfono del que surgen una fachada clásica con columnas, flechas circulares, escudos y tres figuras humanas.
La inteligencia artificial tiene presencia en el 44% de las instituciones de intermediación financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar el Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano 2026, la SB recopiló información de las entidades mediante formularios y reuniones virtuales. Los datos fueron verificados por las propias instituciones.

Además, el organismo realizó encuestas telefónicas, web y presenciales a usuarios particulares y empresariales de las regiones Norte, Sur y Este, con énfasis en Santo Domingo y Santiago. Una firma externa evaluó la experiencia de usuario en cinco funcionalidades digitales, con criterios de facilidad, agilidad y simplicidad.

El ranking se elaboró sobre una escala de 100 puntos y tomó en cuenta las funcionalidades digitales, los pagos y transferencias, el grado de digitalización, la usabilidad, la experiencia de usuario, la migración de transacciones y la adopción de servicios.

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